雋思集團公佈創新高之二零二二年中期業績



香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的紙質桌遊及紙質賀卡生產商之一雋思集團控股有限公司（「雋思集團」或「集團」；股份代號：1412），於二零二二年六月三十日止六個月（「二零二二年首六個月」或「期內」）錄得總收益約657.8百萬港元，同比增加約11.6%。集團的本公司權益股東應佔溢利約為53.7百萬港元，較二零二一年六月三十日止六個月（「二零二一年首六個月」）增加約65.1%。每股基本盈利約為10.09港仙（二零二一年首六個月：6.11港仙）。



董事會決議宣派二零二二年首六個月中期股息每股3.0港仙（二零二一年首六個月：2.0港仙）。



業務回顧



期內，二零一九冠狀病毒病疫情持續對全球經濟及業務營運造成影響。儘管面臨重重挑戰，集團順利渡過去年全球供應鏈出現的亂象，訂單交付於期內回復正常。歐洲及美國市場延續往年對桌遊及幼教用品的強勁需求，集團成功抓住商機，令OEM業務有所增長，於二零二二年首六個月的OEM銷售收益同比增加約14.2%至約566.8百萬港元，並帶動集團期內總收益同比增加約11.6%至約657.8百萬港元，以及期內純利同比增加約65.1%至約53.7百萬港元。另外，期內網站銷售業務的收益約為91.0百萬港元（二零二一年首六個月：約93.2百萬港元）；截至二零二二年六月三十日的活躍註冊用戶賬戶數量（指於集團主要網站下達訂單的註冊用戶賬戶數量）約為53,300個（截至二零二一年十二月三十一日：約54,700個）。



展望



集團將繼續高度專注於鞏固業務，同時對今年餘下時間的經營環境保持審慎態度。隨著各國陸續放寬防疫限制，集團的海外銷售代表將積極參與貿易展覽及拜訪客戶，接觸美國及歐洲的現有及潛在企業客戶，以探索OEM商機並促進業務關係。



網站銷售業務方面，拓展Q P Market Network（「QPMN」）將為集團的主要發展策略。QPMN是一個企業對企業對消費者（B2B2C）模式運作的網上平台，提供一站式客製化產品訂製方案。集團將致力向品牌擁有人、企業、設計師及機構等潛在合作夥伴推廣QPMN互惠互利的商業模式。集團亦會積極聯繫設計業界及相關學院，以提升QPMN在該領域的品牌知名度及聲譽。長遠而言，擴展產品類別將是OPMN發展的另一重要環節，以滿足市場對不同客製化產品的需求及潛在業務合作夥伴的需要。除QPMN外，集團亦將在其他網站銷售平台推出新產品，並透過眾籌進行營銷推廣，從而進一步提高品牌於全球網上市場的市場地位及品牌曝光度。



另外，集團正於越南建立全面的供應鏈，以擴大產能及分散營運風險。於越南河南省興建自有生產廠房的工程正在開展，預期將於二零二三年第三季度竣工。



雋思集團創始人、主席及行政總裁鄭穩偉先生表示：「市場普遍預期全球經濟將面臨眾多不確定因素和挑戰。雋思集團將保持警惕，並積極應用創新業務營運模式及穩步擴展業務，亦會持續提升營運效益，以鞏固集團的基礎，達至穩中求進，為我們的股東及社會創造價值。」



有關雋思集團控股有限公司（股份代號：1412）

雋思集團於1985年在香港成立，在東莞及鶴山設有生產基地，主要產品類別為桌遊、賀卡、幼教用品及包裝彩盒，是中國領先的紙質桌遊及賀卡生產商之一。集團自2010年開始經營網上客製化產品訂製業務，透過多個自行開發和營運的網上平台，提供多元化紙製品及禮品訂製方案，現時活躍註冊用戶數量超過50,000個。



雋思集團主要網站：

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com

www.gifthing.com

www.maketotebags.com



Q P Market Network:

www.qpmarketnetwork.com



如欲索取雋思集團更多資料，請瀏覽網址：https://www.qpp.com/tc/





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