中國中免於聯交所举行上市仪式，免稅航母迎來A+H時代

香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 近年來,免稅概念持續火爆,作為手握四張王牌免稅牌照,且唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運營商,中國中免更是當之無愧的行業龍頭。



8月25日,中國旅遊集團中免股份有限公司(「中國中免」,01880.HK)正式在聯交所主板上市交易,發行價為每股158港元,募資總額約162.36億港元。據悉,這是目前今年港股最大規模IPO,中國中免也正式成為「A+H」兩地上市的免稅集團公司。



8月26日上午,中國中免在聯交所舉行上市儀式。中聯辦副主任尹宗華、香港特區政府財政司司長陳茂波、港交所CEO歐冠昇等相關代表,出席了當天的上市儀式,標誌著中國中免在國際資本市場踏上了一個新的台階。



是次敲鑼儀式,由中國中免董事長彭輝先生協同4位代表一起開啟,他們分別是消費者代表、投資者代表、供應商代表及員工代表。同時,中旅集團王海民總經理亦赴場親臨見證這一歷史性時刻。



值得一提的是,此次上市敲鑼儀式邀請消費者代表、員工代表、知名品牌商代表以及股東代表作為敲鑼嘉賓,充分體現了中國中免市場化、國際化特點,展現了公司「誠信經營,優質服務」,以消費者至上的經營理念,致力於打造强大供應鏈,為消費者、員工、合作夥伴及股東創造美好未來的願景。



港股再迎優質標的 引市場高度關注

在連續兩年多疫情下,國際免稅商均不同程度承壓,但中國中免業績却逆勢上漲,並於2020-2021年連續兩年位列全球免稅第一。截至2021年末,中國中免在全球旅遊零售行業市場份額佔比已達24.6%,在國內免稅市場份額佔比高達86.0%。



在此背景下,中國中免此番登陸港股市場,已然成為一眾上市新股中最「靚」的一個。且結合公司的基本面和未來發展潜力,其長期投資價值顯而易見,對於港股市場的投資者而言,可謂是優質稀缺標的。



業內人士認為,中國中免此次赴港上市,有望借助國際化資本平台,進一步加速國內外渠道擴張、提升供應鏈效率和促進產業鏈延伸,進而夯實全球旅遊零售市場領先地位。



值得一提的是,作為今年以來的港股「集資王」,共有9家基石投資者為中國中免護航,其中不乏主權基金、境內外大型長線基金、大型央企及產業鏈上下游龍頭,陣容頗為强大。此外,在中國中免港股發行的國際配售階段,僅開簿一小時便已足額,而在香港公開發售部分則獲得了1.06倍認購,足見港股投資者對中國中免長期發展的認可和信心。



免稅龍頭登陸港股市場 將掀起新一輪發展高潮

據悉,中國中免此次募集資金將用於鞏固國內渠道、擴展海外渠道、改善供應鏈效率、升級信息技術系統、市場推廣和進一步完善會員體系等五大用途。不難看出,中國中免對其未來發展已有明確規劃,此次登陸港股市場或將為其掀起新一輪發展高潮注入一劑强心劑。



針對赴港上市對公司可能產生的積極影響,中國中免也曾表示,實現國際化一直是公司發展過程中相對重要的長期戰略目標之一。香港擁有開放且成熟的資本市場,多年來得到國際投資者的廣泛認可。此次赴港上市,一方面有利於公司搭建境內、境外雙平台,通過國內外資本的加持促進公司進一步發展,助力公司國際化及海外業務拓展的持續推進。另一方面有利於築高公司的資本壁壘,使公司有望將更多資金用於海口國際免稅城、三亞國際免稅城一期二號地、市內免稅店等項目的建設中。



當前,一方面,在消費升級的大環境下,由於疫情影響和國內外奢侈品價差的縮小,境外消費回流趨勢明顯。另一方面,在十四五規劃構建國內國外雙循環相互促進發展的新格局以及海南自貿港發展的利好政策下,中國免稅品市場不斷復甦和大幅度擴張。這對於核心業務坐落在國內的中國中免來說,可謂是得天獨厚的優勢。根據弗若斯特沙利文的資料,從2019年到2021年,僅是中國中免在開設店鋪的機場就為超過22億人次的旅客提供了服務。



而除了內地市場外,中國中免也一直圍繞消費客群的變化和消費者需求的變化持續拓展境外業務。隨著中國經濟的發展,目前中國遊客已經成為全球免稅行業或旅遊零售行業的主要客群。中國中免圍繞中國遊客在海外的主要旅遊目的地,已開設並運營了9家免稅店,包括7家在香港、澳門和柬埔寨經營及2家郵輪免稅店,均取得了良好的效果。



從中國中免披露的港股招股書中也可以看到,無論是佈局國內外重要的出入境門戶免稅店,開拓境外主要港口郵輪免稅項目,亦或是打造海南代表性的離島免稅綜合體,甚至是創新發展線上業務,中國中免在手握全免稅牌照的基礎之上,不斷根據消費環境的變化及大眾消費習慣的迭代,進行經營方針的升級調整,並逐漸成長發展為行業的領頭羊。可以預見的是,中國中免登陸港股之後,將充分調動境內外更多的資源,在更大的國際市場上為世界各地的遊客提供旅遊消費服務。



展望未來,相信在廣闊的全球旅遊零售市場發展空間及境內外資本市場資金助力下,擁有國內最完整的免稅零售渠道和最大市場份額的中國中免將全面加固護城河,强化其在全球旅遊零售中的領導地位。





