祖龍娛樂發佈2022年中期業績

香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的移動遊戲公司祖龍娛樂有限公司(「祖龍娛樂」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9990.HK),公佈截至2022年6月30日止六個月(「報告期內」)的中期業績。



財務摘要︰

-- 2022年上半年收益為人民幣329.8百萬元,較截至2021年同期減少40.4%。

-- 2022年上半年經調整虧損淨額為人民幣279.8百萬元,有關虧損主要由於收益減少及研發開支增加所致。

-- 2022年上半年於中國大陸以外市場產生的收益為人民幣225.5百萬元,佔總收入的68.4%,去年同期佔比為54.0%。綜合遊戲發行及運營收益為人民幣192.1百萬元,佔總收入的58.2%,去年同期佔比為43.7%。



營運摘要︰

-- 截至2022年6月30日,公司在逾170個地區市場推出17款精品手遊,支持14種語言的70多個地區版本。

1. 2022年,《龍族幻想》在歐美版本和東南亞版本上線已滿兩年的時間,通過持續的版本更新、有效的市場投放、與國際知名IP「EVA」的聯動活動等,這款遊戲的長線表現非常穩定。截至 2022年6月30日,遊戲的累計流水超過人民幣40億元,累計註冊用戶數超過4,160萬人。

2. 2022年1月,公司首款SLG手游《鴻圖之下》在韓國發行,上線10日內獲得Google Play免費遊戲榜第4名及暢銷榜第11名的成績。截至2022年6月30日,該遊戲累計流水超過人民幣13億元,累計註冊用戶數超過670萬人。

3. 2022年4月,公司研發的MMO手遊《諾亞之心》於中國大陸地區上線,上線首日登頂iOS遊戲免费榜榜首。2022年7月下旬,公司先後於韓國、日本、歐美地區以自發行的方式推出該遊戲。在韓國該遊戲在上線兩日內登頂iOS應用商店和Google Play遊戲下載榜雙榜榜首,日本地區預下載期間登頂 iOS應用商店遊戲免費榜榜首,歐美多個國家上線首日沖入iOS遊戲免費榜前三名。

4. 2022年7月,公司研發的女性向手遊《以閃亮之名》於中國港澳台地區、新加坡和馬來西亞正式上線,上線首日即登頂這五個地區的iOS應用商店遊戲免費榜榜首,以及中國港澳台地區Google Play熱門遊戲排行榜榜首。在中國港澳台地區遊戲在上線一個月內獲得香港地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第2名、澳門地區iOS應用商店暢銷榜第3名、台灣地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第4名的成績。

-- 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合,公司預期於2022年下半年至2024年期間將在全球各地推出10款MMORPG、SLG、女性向、射擊、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。



2022年上半年,公司錄得收益人民幣329.8百萬元,較截至2021年同期人民幣553.8百萬元減少40.4%,主要由於部分上線時間較長的遊戲進入符合正常遊戲生命週期所導致的遊戲收入降低,以及2022年上半年於中國大陸地區發佈的一款新遊戲表現不如預期。日後,隨著產品類型由MMORPG、SLG拓展至女性向及策略卡牌等多品類和豐富多樣的風格,及持續完善「研運一體」的有機模式,預期公司遊戲的生命週期將進一步延長,將對收益作出更穩定及持續的貢獻。其中,於中國大陸以外市場產生的收益為人民幣225.5百萬元,佔總收入的68.4%,去年同期佔比為54.0%。綜合遊戲發行及運營收益為人民幣192.1百萬元,佔總收入的58.2%,去年同期佔比為43.7%。期內,公司毛利為人民幣242.8百萬元,毛利率為73.6%,較2021年同期的79.6%輕微降低。此外,公司重視研發投入,2022年上半年的研發開支為人民幣367.1百萬元,較2021年同期增加8.8%。期內的經調整虧損淨額為人民幣279.8百萬元, 2021年同期經調整虧損淨額為人民幣47.1百萬元,有關虧損乃主要由於收益減少及研發開支增加所致。



多品類策略邁入收穫期,遊戲組合將包括MMORPG、SLG、女性向、射擊等類型

公司堅持精品化路線,主要專注於開發MMORPG、SLG、女性向、射擊等類型的手遊,提供的多品類高質量遊戲組合擁有良好的市場聲譽。為打造不同類型及多樣化的遊戲組合,公司預期於2022年下半年至2024年期間在全球各地推出10款MMORPG、SLG、女性向、射擊、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。



其中,女性向手游《以閃亮之名》已於2022 年7月28日在中國港澳台地區、新加坡和馬來西亞正式上線,上線首日即登頂這五個地區的iOS遊戲免費榜榜首,以及中國港澳台地區Google Play熱門遊戲排行榜榜首。在中國港澳台地區遊戲在上線一個月內獲得香港地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第2名、澳門地區iOS應用商店暢銷榜第3名、台灣地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第4名的成績。截至2022年8月中旬,該遊戲在TapTap上的預約數量已超過200萬人,中國大陸官網預約人數突破850萬人。該遊戲計劃於2022年下半年在多個國家和地區發行。



阿凡達手游《Avatar: Reckoning》是一款將MMORPG與射擊相融合的革新產品,這一產品的發佈亦代表著祖龍娛樂已踏入到多人線上射擊遊戲品類的賽道。2022年1月該遊戲在海外進行了首次測試,並收穫了眾多積極反饋。2022年6月27日該款遊戲在中國大陸市場首曝,獲得了大量媒體曝光和市場的高度關注。全球頂級IP「阿凡達」、具備移動平台頂級遊戲研發實力的祖龍娛樂以及享有移動平台遊戲頂級發行能力的騰訊公司,IP- 研發 - 發行三強聯合的絕對優勢將在這款產品上得到淋灕盡致的發揮和體現。



《Age of Chaos》是繼《鴻圖之下》後推出的第二款面向全球發行的SLG手遊。該款 遊戲源於西方魔幻題材的原創IP,將採取先海外後國內的方式自主發行,該款遊戲在中國大陸地區已開啟了三次TapTap測試,並在海外開啟了首次測試,收穫了大量積極的反饋。



此外,在製作階段的遊戲產品還包括SLG手游《三國群英傳》、國風幻想策略卡牌類手遊《項目代號:IM》、西方風格策略卡牌+類手遊《項目代號:SE》,以及由虛幻引擎5打造的開放世界角色扮演+的多平台遊戲產品《項目代號:重生》和近未來題材科幻風的開放世界生存建造類遊戲《項目代號:火種》。



「走出去」戰略進一步深化,研運一體業務體系成效顯著

2021年上半年,公司持續深化「走出去」戰略,進一步鞏固了在中國港澳台、日本、韓國和東南亞等亞洲地區市場已擁有的較強優勢,其中在日本及韓國地區市場更是做出了強勁拓展,並且在高付費用戶的歐美市場,也已取得了較為亮眼的成績。



同時,公司與國際知名廠商合作的頂級IP產品提高了祖龍娛樂在全球範圍內的影響力,阿凡達手遊《Avatar: Reckoning》項目的發佈代表了全球頂級廠商對祖龍娛樂研發實力的認可和信心,由此也將開啟全球化優質合作的更多契機。



今年以來,得益於祖龍研運一體的業務體系,同時積極佈局在垂直領域的自研自發體系。公司的行業人才於北京、上海、廣州、成都及長春均有佈局,形成了以北京為中心,逐步擴展到全國各個遊戲業較發達地區,以點帶面不斷吸納高端行業人才,逐步完善的「研運一體」的有機模式。



祖龍娛樂有限公司董事長、執行董事兼首席執行官李青先生表示:「今年是祖龍娛樂在香港交易所上市的兩週年,儘管行業環境在持續變化,帶來一系列的挑戰和機遇,但我們堅持初心,持續開發各品類行業領先的精品遊戲,產品類型由MMORPG、SLG拓展至女性向及策略卡牌等多品類,並贏得了良好的市場口碑;同時我們扎實打造了研運一體的業務體系,將頂尖研發實力和發行力量有機結合,並且在全球170多個地區市場收穫戰績,累積了豐富的海外發行經驗。未來,我們將繼續堅持精品化、多元化的產品策略,同時完善研運一體體系以及在垂直領域自研自發的佈局,開發出更多受到全球玩家歡迎的好產品,矢志成為世界頂級的遊戲公司,為全球玩家帶來卓越的遊戲體驗,為廣大股東帶來長期的投資回報。」



關於祖龍娛樂有限公司

祖龍娛樂是中國手游行业的开拓者,專注於開發MMORPG、SLG、女性向、射擊及其他類型的手遊,提供的多元化高質量遊戲組合。祖龍娛樂始終秉持「成為世界頂級的遊戲公司,持續開發及发行各品類行業領先的精品遊戲,為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗」的願景。於2022年6月30日,公司推出了17款精品手遊,在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的70餘個地區版本,在運營的12款遊戲的全球累計用戶數超過1.4億人。





