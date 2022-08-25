光大永年上半年物業租賃收入穩步增加



香港, 2022年8月25日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司，為中國光大集團旗下物業租賃、及物業管理及銷售持作出售物業公司（「光大永年」或「集團」，香港聯交所股份代號：03699）今天公佈截至2022年6月30日止半年度（「報告期內」）之中期業績。



報告期內，集團的收益約為人民幣27.1百萬元，較去年同期增加約人民幣1.9百萬元（2021年：人民幣25.2百萬元）。收益增加主要由於每平方米的租金上升所致。公司權益股東應佔溢利約為人民幣12.3百萬元（2021年：人民幣16.5百萬元）。每股基本盈利約為人民幣0.03元（2021年：人民幣0.04元）。



物業租賃

於2022年6月30日，集團的物業組合包括三棟商業樓宇（即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業），物業分別位於四川省成都市及雲南省昆明市，總建築面積約為89,507平方米（2021年12月31日：89,507平方米）。截至2022年6月30日止六個月，物業的平均租用率約為 86 %(2021：84%)。集團的租金收入約為人民幣20.0百萬元（2021：人民幣17.8百萬元），較去年同期增加約人民幣2.2百萬元，主要是由於每平方米的租金上升所致。



物業管理服務

集團擁有一支專業物業管理團隊為其下的光大金融中心及光大國際大廈提供管理服務，以提升物業的價值。報告期內，物業管理服務的收益約為人民幣7.1百萬元（2021：人民幣7.4百萬元），較去年同期下跌約人民幣0.3百萬元，主要是由於物業維保服務收入減少所致。



投資物業

集團的投資物業主要包括擁有或按租賃權益持有以賺取租金收入及╱或資本增值的土地╱或樓宇。於2022年6月30日，投資物業公允價值為人民幣955.0百萬元（2021年12月31日：人民幣953.7百萬元）。截至2022年6月30日止六個月的投資物業估值收益約為人民幣0.7百萬元（2021：人民幣9.6百萬元），較去年同期減少約人民幣8.9百萬元。



展望

於上半年，在周邊疫情不穩定情況下，集團的物業租賃業務方面難免會受到影響，物業的租金收入面對下調壓力，惟集團於去年已開始進行部署，今年以來已有新的租戶。受益於中國光大集團的協同效應和「光大」品牌的知名度，集團一直與其保持長期友好合作，務求實現互利雙贏，促進租賃業務的穩定發展。先前與光大集團股份公司訂立的新框架協議，更是進一步加深了雙方的合作關係，並提高了本集團的品牌影響力和資本市場議價能力。2022下半年，本集團會繼續佈置去擴大物業管理服務收入經營規模，積極物色具投資潛力的國內商用物業作收購，展望長遠的投資回報。



展望未來，在各行各業備受衝擊和影響的情況下，作為重要的民生服務行業，物業管理行業將扛起大旗，有序運營實現穩定增長，堅守品質築牢發展根基，多元融合提升自身競爭力，表現出較強的抗週期和抗風險能力。在疫情防控常態化背景下，集團將抓住機遇，緊緊圍繞多元化增值服務的目標加快推進相關工作，不斷提升集團品牌形象和知名度，優化升級服務品質和使用者體驗。同時，計劃在物管方面尋找新項目，以增加收入，提升可持續發展的能力，致力於保障整體股東的長遠利益。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

