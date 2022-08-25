珠江船務公佈2022年中期業績，公司權益持有人應佔溢利大增110.6%至5,494萬港元



香港, 2022年8月25日 - (亞太商訊) - 珠江船務企業（股份）有限公司（「珠江船務」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：560.HK）欣然宣佈其截至2022年6月30日止六個月（「期內」）的綜合中期業績。期內，儘管面對複雜嚴峻的國際環境以及仍處高位的全球疫情，但受益於港口物流業務的增長，集團期內業績表現仍然亮麗。



2022年上半年，受新冠病毒疫情反復的持續影響，加上油價持續大幅上漲，集團經營壓力明顯加大。年初香港爆發第五波疫情，對香港本地渡輪和水上文旅業務造成一定衝擊，跨境客運業務則因防疫政策限制仍處低谷。儘管如此，面對外部環境的重大考驗，集團加快業務轉型升級、著力打造新的效益增長點、持續優化經營管控模式，大部份的港口物流板塊業務通過積極開拓而企穩向好。集團期內錄得綜合營業額16.01億港元（2021年上半年：11.43億港元），較上年同期上升40.1%，期内溢利较上年同期上升55.4%至6,169萬港元（2021年上半年：3,970萬港元），公司權益持有人應佔溢利較上年同期上升110.6%至5,494萬港元（2021年上半年：2,610萬港元）。



精準把握市場機遇，持續打造港口物流業務新優勢

貨運方面，集團發揮港口網絡優勢，搶抓援港抗疫民生物資運輸項目機遇，持續賦予本港業務新動能，在做好疫情防控同時著力完善產業鏈佈局，大力開拓港口物流業務新市場。



期內，散貨運輸量同比上升4.9%至34.2萬噸。在疫情影響下，部份國內城市進行封城及艙位和集裝箱供應不足，集團集裝箱運輸量實現64.4萬TEU。碼頭裝卸業務方面，集裝箱裝卸量同比上升0.2%至57.1萬TEU，散貨裝卸量同比上升6.6%至403.6萬噸，而集裝箱拖運量實現9.8萬TEU。



期內，集團充分發揮粵港澳大灣區「中轉+港口」的業務優勢，珠江中轉物流有限公司（「珠江中轉」）聯合清遠港、斗門港、中山貨運港、中山黃圃港、高明港、北村港、三埠港等多家貨運港口陸續開闢水上運輸「綠色通道」和「聯動專線」，提供全鏈條物流專線保障，實現集運、通關、裝卸各環節順暢銜接，高效地向香港供應防疫醫療物資、防疫隔離設施、生鮮及日用品等各類物資。在香港第五波疫情嚴峻的情況下，集團切實履行企業社會責任，在香港的抗疫工作中做出了突出貢獻，獲得多家主流新聞媒體的廣泛關注和刊登報道。



期內，珠江中轉、中山黃圃港、斗門港、清遠港等在供港抗疫物資運輸業務的帶動下，經營效益明顯提升。屯門新倉庫順利投入運營，綜合物流業務發展迅速。珠江中轉與速遞公司於屯門倉碼合作經營的管制空運貨物安檢設施空運倉項目投入運營，進一步提升集團的空運業務量。珠江中轉大力發展香港本地工程物流業務，將油麻地傳統集裝箱泊位轉型升級，打造成專業工程物流裝卸和配送基地；順利推進中九龍幹線隧道內壁彎板運輸項目和江夏圍過渡性房屋運輸項目；集中力量保障中央援港抗疫方艙醫院等工程物流運輸項目。高明港持續發展跨境電商業務，率先在佛山高明區開通直達廣州白雲國際機場的「轉關車」業務；高明港快件場順利開通跨境電商直購出口業務。西域港把握機遇，成功爭取珠海跨境貨運集中接駁站和粵港澳物流園跨境貨運接駁站的運營業務。斗門港持續推進業務多元化，拓展綜合物流業務，成功開拓供港澳橋樑構件異地裝貨和供港水泥船靠泊裝貨等大宗建材業務；統籌現有倉庫資源，完成進口水果指定監管場資質的審核驗收，準備開展水果進口業務。



穩健推進機場戰略，積極培育客運板塊新業務

客運方面，集團積極圍繞香港國際機場培育新業務，機場戰略取得又一次關鍵性突破。集團旗下香港國際機場碼頭服務有限公司中標香港國際機場中轉大樓巴士旅客和行李服務項目，集團的跨境機場客運服務將由原來的「海天聯運」拓展為「海陸空聯運」。珠江客運有限公司此前開拓的香港國際機場相關服務項目在疫情衝擊下保持正常運營，其中香港國際機場停機坪車輛共享服務項目的業務穩步增長。



展望

下半年，新冠病毒疫情仍將對集團跨境客運及其相關輔助業務造成壓力。集團將積極融入國家和地區發展大局，以優化戰略佈局為突破口，加快構建新發展格局，謀劃貨物運輸、貨物處理及倉儲、客運業務、燃料供應等營運分部的戰略佈局，通過拓寬經營發展思路、調整產業結構佈局、整合優勢資源，突破發展瓶頸，形成發展合力，不斷加快業務轉型升級和創新發展的步伐。



一是全力推動物流業務轉型升級。積極把握香港基建市場的機遇，充分運用集團運作的香港本地專業工程物流裝卸和配送基地，進一步發展工程建材物流業務。發揮屯門倉碼的地理優勢，大力發展電商物流、空運物流、免稅倉儲業務。重點培育高明港的電商物流業務，完善配套物流服務能力，打造大灣區優質的跨境電商清關中心。大力發展西域港的跨境貨車集中接駁站業務，並推進碼頭泊位的維護升級，提升貨物裝卸能力。



二是持續打造客運業務新優勢。推進跨境客運業務的一體化運營，重點培育具潛力的航線，有序關停競爭力下降的航線。繼續積極競投香港國際機場戰略性優質項目，力爭成為香港國際機場綜合服務供應商。提升香港本地渡輪業務的管理水平和服務能力，大力做強本港交通民生產業。籌備開通廣州黃埔至香港市區航線，廣州琶洲、順德至香港國際機場航線，積極為跨境客運航線的復航做準備。



三是積極發展水上文化旅遊產業。重點發展「東方之珠」維港遊項目，推進「東方之珠」品牌建設和提升知名度，打造香港水上文化旅遊和商務活動平台。下半年，「東方之珠」將實現香港中環8號碼頭靠泊經營，加大對港島地區市場的挖掘，加強線上、線下代理的推廣力度，積極策劃節日主題活動和商務包船活動。



四是充分挖掘燃料供應業務的潛力。利用香港本地稀缺的加油浮泡資源，加強與石油公司的合作，積極投標香港水上供油項目。



五是加快落實「一帶一路」沿線國家投資項目。加快在東盟區域增設物流業務網點，收購有協同效應的投資項目，建立海外基地，積極開拓「一帶一路」沿線市場。



關於珠江船務企業（股份）有限公司

珠江船務為珠江船務企業（集團）有限公司控股的香港上市公司，隸屬於廣東省港航集團有限公司旗下，管理世界最大的高速客船隊和粵港澳水上客運網絡，以香港為基地，覆蓋珠江三角洲和澳門超過10個城市，包括廣州、深圳、順德、中山、珠海、東莞、江門和澳門等；自2020年5月收購新渡輪服務有限公司起，珠江船務開始進駐香港本地渡輪市場，提供港內及離島共五條主要渡輪航線的服務。珠江船務亦是珠江三角洲最大的內河口岸碼頭和物流營運商之一，以香港為營運中心，網絡覆蓋珠江三角洲超過20個城市，包括肇慶、清遠、佛山、廣州、江門等，提供包括內河碼頭營運、綜合物流、國際貨運及供應鏈解決方案等業務。



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