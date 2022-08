Thursday, 25 August 2022, 09:33 HKT/SGT Share: 五菱汽車(00305.HK)披露2022年半年報 轉型陣痛過後,曙光在前

香港, 2022年8月25日 - (亞太商訊) - 8月24日,港股上市公司五菱汽車(00305.HK)發佈2022年半年度業績報告。



上半年,公司實現營業收入62.75億元,同比下降12.4%;淨虧損1.39億元,較去年同期大幅增加。期內,受國際形勢和疫情多發影響,中國汽車市場尚處於調整後的恢復期,加之原材料價格持續高位運行、汽車晶片短缺等問題,公司各分部收入均有不同程度的下降。



從收入結構來看,五菱汽車收入來源於汽車動力系統、汽車零部件及其他工業服務、商用整車(包括新能源汽車)和其他四個板塊。其中,汽車零部件仍為公司第一大收入來源。上半年,該分部向除上汽通用五菱外的其他客戶推廣零部件,如長城汽車、北汽福田、奇瑞汽車、東風小康等,期內銷售額較上年同期略微增長,銷售額約占該分部總收入的32.6%,不斷改善客戶單一結構及實現業務的多元化。



期內,汽車動力系統業務於2022年上半年出售發動機約109,000台,較上年同期輕微增加約3.9%;向核心客戶上汽通用五菱的銷售額,較2021年同期增加25%。然而,由於期內嚴峻的業務環境,發動機的售價較低,銷售收入有所減少。



商用整車業務方面,除新能源汽車以外,改裝車及非道路用車持續深耕細分市場。2022年H1,常規改裝車銷量為28,519台,繼續穩居微型貨改細分市場前列供應商之一;非道路車業務銷售量達1,974台。值得一提的是,五菱汽車自主研發的純電動物流車自上市以來快速上量,自2020年上市首年銷量約4,700台,至2021年全年銷量突破萬台後,2022年上半年,新能源整車國內實現銷售7,896台,同比增長57%。純電動物流車獲得市場的認可,也充分驗證五菱汽車具有整車製造能力,加之擁有零部件的製造經驗和供應鏈把控能力、精益生產能力,未來,五菱汽車或將佈局新能源全產業鏈。



根據公告,五菱汽車為與長城汽車開展深度合作而建設的湖北荊門已投產。與此同時,公司零部件分部成功承接奇瑞汽車、上汽大通前後橋等新產品,並積極與其他目標客戶接洽新業務機會,為公司提供新的增長動力。



更值得一提的是,為加速拓展公司新能源汽車產業,迎接新能源車細分市場之強大機遇,公司戰略參與重組五菱新能源,五菱工業會將原持有的新能源車方面的專利技術將出售給五菱新能源,相關研發費用也將隨重組完成後轉移至五菱新能源,有效減輕後續的研發支出,提高利潤;同時,五菱工業作為五菱新能源的戰略供應商,隨著五菱新能源的不斷發展,也將為公司業績帶來穩定增長點。



公開資料顯示,8月開始,柳州與五菱工業山東分公司聯動多條產線人停機不停,搶抓時間保生產,配套多家車企多款新能源汽車車型產量持續走高,月產量預計超7萬台。下半年來看,預計公司盈利能力有望改善。



另外,公司還表示,因開展有關新能源汽車及相關部件新業務專案致研發費用增加也對公司的盈利表現產生不利影響。2022年H1公司研發投入1.91億元,同比顯著增加61.9%。公司將持續加大研發投入力度,豐富產品線,增強品牌影響力,借此提升新能源動力系統、零部件、商用整車產品銷量。



整體來看,五菱汽車半年報的經營業績雖有下降,但整體邏輯很清晰,將大筆資金投入新能源零部件及新能源車的產品研發中,積極佈局新能源汽車領域,緊抓行業快速發展機遇,蓄力而行。五菱汽車在經歷轉型陣痛期後,曙光在前,未來可期。





