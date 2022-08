Wednesday, 24 August 2022, 10:46 HKT/SGT Share: 順勢而為,堅定轉型,光大環境公佈2022年上半年業績

香港, 2022年8月24日 - (亞太商訊) - 為應對國內傳統增量市場放緩、市場格局重塑和國補政策變化等挑戰,中國環保行業龍頭光大環境(257.HK)化壓力為動力,堅持「穩主業促轉型」,順勢優化自身業務結構及商業模式,推動企業轉型發展。近日,光大環境公佈今年上半年業績,顯示公司以「高品質發展」為目標的戰略轉型正取得積極進展。



一、從投資建造為主到運營服務為主,收入結構持續優化



2022年上半年,光大環境環保能源、綠色環保、環保水務三大核心業務板塊收益合計港幣208.44億元。其中,運營服務收益、建造服務收益及財務收入分別為92.11億元、88.35億元和27.99億元,佔總收益比例分別為44%、43%及13%,運營服務收益同比增長17%,首次超過建造服務收益,公司收入結構進一步平衡和優化。



據公司管理層的介紹,建造收益下降不完全是疫情因素導致。目前,全國垃圾焚燒發電產能已出現局部過剩,國內城鎮污水處理率也已接近飽和,市場進入存量博弈階段,持續高速增長必將難以為繼,對高品質運營服務的需求則將上升,因為隨著國家排放標準日趨嚴格,未來十年大部分環保設施都將面臨不同程度、不同規模的升級改造需求。基於這樣的現實,光大環境已主動把戰略重點由投資驅動轉為運營拉動,運營服務收益對總收益的貢獻提升,只是這一戰略調整的進一步顯效。



二、協同、輕資產業務快速推進,創新業務空間廣闊



在持續改善經營品質的同時,光大環境充分發揮垃圾焚燒發電大平台優勢,積極拓展餐廚、廚餘、污泥處置、垃圾分類與收轉運、醫廢處置、供熱、光伏發電等協同業務,以及資源再生利用、節能照明等輕資產業務。今年上半年,公司共取得14個新項目,除了7個傳統的環保能源項目,另承接2個環境修復服務、1個垃圾分類服務、4個EPC項目以及2個委託運營項目。



此外,光大環境亦正圍繞「雙碳」催生的市場機會展開深入探索。上半年,公司完成了百公斤級固態胺二氧化碳捕集材料生產研製,優化了自主研發的碳核算模型,開發了垃圾發電項目的碳排放監測、資料分析減排項目管理等模塊。依託旗下項目進行的廠內光伏、低碳蒸汽、污水再生利用以及碳資產開發等試點工作也在積極推進當中。



作為中國首個一站式、全方位的環境綜合治理服務商,光大環境有望將專業智庫優勢轉化為市場優勢,培育出全新的利潤增長點。



三、抓緊綠色「一帶一路」機遇,積極謀拓國際市場



在國內傳統增量市場空間有限的情況下,國際市場依然大有可為。向「一帶一路」沿線國家提供綠色投資,輸出綠色產品和服務,將為光大環境這樣具備技術、管理、人才、資金全面優勢的行業龍頭打開廣闊增長空間。



目前光大環境已佈局德國、波蘭、越南和毛里求斯市場,但都是單體項目,尚未在國際市場上形成足夠的規模和品牌效應。據管理層介紹,公司下一步將以香港突破口,將國際業務延伸至環保基礎設施剛剛起步,垃圾發電市場潛力巨大的東南亞、中東非地區。而香港具有市場規模大、政府信譽佳且支付能力好等優勢,如成功突破,將為後面的拓展樹立良好標桿效應。



四、全面提升企業管理,支撐戰略轉型落地



據管理層介紹,2022年上半年,光大環境各業務板塊、總部職能部門以「降本增效」、「價值創造」為兩大抓手,從戰略、人力、招標採購、安全與環境、風險、預算等核心價值鏈環節全方位提升管理,不斷推動公司管理的規範化、精細化和高效化。聚焦內部「堵點」「痛點」「斷點」,逐步深化改革,提升管理效能,以一流的企業管理支持、引領向高品質發展的快速轉型。



公司通過業務創新和數碼化、智慧化手段,提高運營效率,提升運營收益;並本持續通過拓展融資管道,打造長短兼備的多元融資工具組合,有效控制財務成本。截至6月30日,公司手握現金達港幣147.13億元,負債水平合理,財務狀況健康。



中國是世界最大的單體環保市場,雖然傳統增量市場放緩是大趨勢,但從精細化運營和高品質發展上來看,環保行業仍是朝陽行業,更有新興業務一片藍海。隨著疫情得到更有效的控制、宏觀經濟環境漸趨穩定,光大環境這艘行業旗艦必將實現華麗轉身,譜寫出新的美麗綠色篇章。





