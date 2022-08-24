Wednesday, 24 August 2022, 08:01 HKT/SGT Share: 寶尊電商2022Q2財報：戰略業務穩步推進 持續創新賦能品牌數字化轉型

香港, 2022年8月24日 - (亞太商訊) - 北京時間8月23日，寶尊電商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公佈了截至2022年6月30日的第二季度財報。財報顯示，寶尊2022年第二季度總淨營收約為21億元人民幣，其中服務收入14億元人民幣，同比上升7%。



寶尊電商創始人、董事長兼CEO仇文彬先生表示：「2022年4、5月份，中國多個主要城市因疫情經歷了嚴格的封控。艱難時刻，寶尊二季度業績依然表現穩健。憑藉在科技創新和基礎設施領域的深厚積澱，我們在數字化轉型、戰略業務拓展和全渠道擴張方面取得了持續的進步，彰顯了業務的強勁韌性和活力。」



【持續創新 賦能品牌數字化升級】

在品牌門店數字化升級的實踐中，寶尊的全渠道解決方案以品牌生意為核心、以真實業務場景為基礎，通過技術賦能實體門店數字化、銷售人員可移動化以及線上線下庫存一體化，助力品牌構建全方位數字化能力。此外，寶尊智慧客服管理系統「S-ANY」在疫情期間也發揮作用，遠程助力客服服務。通過該系統，客服管理後台團隊能夠即時關注消費者行為變化、即時回饋，提升服務品質。



在服務創新方面，寶尊也攜手品牌持續探索。本季度，在與某國際運動品牌的合作項目中，寶尊協助品牌方進行創意與數位內容升級，通過虛擬現實、創意直播等方式增強消費者的互動體驗，助力會員轉化。同時利用多區域運營中心網路，在疫情期間持續為品牌客戶提供短視頻服務。同時，寶尊協助某國際電子品牌實施其經銷網絡的數字化轉型，品牌的全國3000餘家銷售渠道全部完成小程序和京東到家上線，並將在下一階段上線天貓以及美團平台。未來，寶尊也將與該品牌在其他新興渠道整合方面達成更廣泛的技術合作。



近期，寶尊還與一家全球領先的體育器材零售商，簽訂了共建其數字化運營平台的項目。這一項目代表著寶尊的技術產品化取得階段性突破。隨著品牌的數字化轉型需求日益迫切，寶尊將繼續以技術創新為基石，賦能更多的優質品牌擁抱智慧商業。



【中期戰略規劃穩步推進 品牌管理初具規模】

「鑒於宏觀經濟的持續不確定性，我們將繼續堅定地推進戰略落地，利用全面而成熟的電商能力，為品牌提供高附加值的服務和長期穩定的夥伴關係。同時，我們將通過戰略佈局進一步加速升級轉型，以撬動更廣闊的目標市場。這些新舉措現已初見成效，期待在不遠的將來可以實現更大的增長空間。」寶尊電商創始人、董事長兼CEO仇文彬先生表示。



作為品牌電商領域的領軍企業，寶尊向上游品牌管理的開拓可以說是水到渠成。得益於強大的數字化能力和消費洞察力，寶尊利用品牌管理進一步提升價值主張和端到端的閉環服務能力，並進一步深化以品牌為導向的戰略思維和服務理念。當前，公司已通過少數股權投資、內部孵化、戰略聯盟等多種模式啟動了品牌管理業務，管理矩陣已有7個品牌，涵蓋服飾與配件和健康與美妝兩大品類。2022年上半年，寶尊賦能這些品牌實現了約8000 萬GMV，同比增長超過50%。



【戰略拓展再獲突破 私域斬獲官方認可】

本季度，寶尊在奢侈品和高端品類業務拓展依然強勁，同時發力戶外、美妝和快消品等子品類，進一步增強品類多元性，同時深化與現有品牌合作夥伴關係，助力品牌拓展多元渠道。截至二季度末，寶尊店鋪運營品牌合作夥伴淨新增10家至355家，賦能超40%的品牌合作夥伴開展多渠道業務，其全渠道戰略取得又一里程碑式進展。



值得欣喜的是，寶尊在今年6月收穫騰訊智慧零售千域計畫三大獎項，即騰訊雲Mall卓越合作夥伴，代運營卓越合作夥伴和商業拓展優秀合作夥伴，成為市場上唯一一家同時獲得阿裡及騰訊兩大卓越合作夥伴的服務商。此外，寶尊與騰訊也正在流量獲客和智慧新零售等方面積極進行共創探索。



【持續優化成本結構 積極踐行社會責任】

本季度寶尊繼續踐行成本優化的戰略，通過擴大區域運營中心、流程優化、激勵機制創新改革、整合後端部門等措施，多管齊下為公司降本提效。例如，在原有南通和合肥區域運營中心基礎上，寶尊又設立了安慶、濟南、成都等多個城市的區域運營中心，與總部高效協同，不僅降低運營成本，還能分散疫情的衝擊。區域運營中心也從此前的以客服為主，拓展至可以執行包括店鋪運營、設計、數字營銷和技術支持等多種職能。



寶尊內部通過流程優化，將內部資源橫向打通。例如，通過中台化部分職能，以共用服務團隊的模式，服務更多的品牌客戶。寶尊在員工激勵方面不斷革新，創建結果導向的激勵機制，激發員工的「主人翁」意識。此外，寶尊的中後端部門也進行了內部資源的整合，進一步提升效率。



在環境、社會和企業治理方面，寶尊於今年二季度相繼發佈公司第二份ESG報告和碳中和白皮書，承諾2030年碳排放較2021年下降50%，並在2050年實現全面碳中和。作為電商服務行業的引領者，寶尊積極踐行社會責任，也期待與品牌夥伴們攜手共建互惠互利的可持續發展模式。



寶尊電商首席財務官Arthur Yu先生總結道：「公司在嚴格封控期間仍維持了業務的穩健有序，突顯了我們業務的多元化和韌性。我們會繼續將成本優化和協調資源配置放在首位，進一步提升資金周轉效率。儘管宏觀挑戰重重，我們仍取得了正向經營現金流並削減長期負債。憑藉穩健的資產負債表，以及業務升級的各項舉措，我們對實現可持續增長充滿信心。」





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