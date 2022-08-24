Tuesday, 23 August 2022, 19:52 HKT/SGT Share:

來源 Sino Biopharmaceutical Limited 中國生物製藥（1177.HK）公布2022年中期業績，收入上升5.9%至人民幣151.94億元 獲益於多年高研發投入 新品銷售收入佔比達43.5%

香港, 2022年8月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公布截至2022年6月30日止六個月（「期內」）之未經審核財務業績。



重點成果

-- 集團多個新上市產品及抗腫瘤產品銷售取得顯著增長。於2022年上半年，五年內上市的新產品銷售收入佔總收入比例從去年約36.9%上升至約43.5%。

-- 截至2022年6月30日，集團共有40個腫瘤領域、8個肝病領域和9個呼吸系統領域的創新候選藥物處於臨床申請及以上開發階段，1個外科/鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床III期；另有23個腫瘤領域、9個外科/鎮痛領域、5個肝病領域、20個呼吸系統領域的生物類似藥或仿製藥候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。

-- 福可維（鹽酸安羅替尼膠囊）於2022年上半年獲批第五個適應症分化型甲狀腺癌，至此安羅替尼已獲批五個適應症：三線非小細胞肺癌、三線小細胞肺癌、軟組織肉瘤、甲狀腺髓樣癌和分化型甲狀腺癌。

-- TDI01是ROCK2高選擇抑制劑，目前處於臨床I期開發階段，目標適應症包括塵肺病、肺纖維化和移植物抗宿主病。於全球範圍內，塵肺病暫無獲批藥物，TDI01有望填補這一空白並成為廣大塵肺病患者的福音。

-- SFT-1001和SFT-1003為兩項軟霧吸入產品，目前正處於晚期臨床階段。截止2021年，全球範圍僅有5款軟霧吸入產品，全球市場規模超過30億美金，過去5年的複合增長率超過35%，預計2030年全球軟霧劑市場將達到70億美金。



回顧期內，集團錄得收入約151.94億元（人民幣，下同），按年增長約5.9%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約19.21億元，基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約人民幣10.30分。扣除應佔聯營公司及一家合營公司盈利及虧損（扣除相關税項及非控制權益），若干非現金項目及一次性調整後，經調整非《香港財務報吿準則》歸母淨利潤約人民幣16.58億元，較去年同期增長約4.5%。新產品銷售收入佔集團總收入比例從去年約36.9%上升至期內約43.5%。集團流動資金保持充裕，期內有計入流動資產之現金及銀行結餘約人民幣77.68億元、計入非流動資產之銀行存款約人民幣68.42億元，理財管理產品總額約人民幣76.35億元，資金儲備合共約人民幣222.46億元。



董事會宣布派發中期股息每股6港仙。（2021年：4港仙）。



銷售：收穫多年研發成果，新品銷售收入佔比攀升

集團從連續多年的高研發投入中獲得顯著的收益，繼續以發展專科治療領域相關產品爲主。期內，五年內上市的新產品銷售收入約人民幣66.10億元，佔集團總收入比例從去年約36.9%上升至期內約43.5%。



期內，集團抗腫瘤、肝病和心腦血管領域用藥繼續引領銷售貢獻。其中，抗腫瘤用藥之銷售額按年增加16.7%至約49.57億元，佔集團收入約32.6%。肝病用藥和心腦血管用藥之銷售額分別按年增加約11.1%和13.8%至約20.09億元和15.52億元，各佔集團收入約13.2%和10.2%。此外，外科/鎮痛、呼吸系統和其他等不同領域產品的銷售貢獻多輪並進。其中，外科/鎮痛和呼吸系統用藥之銷售額分別佔集團收入約16.6%和10.0%。



於腫瘤領域，自2018年上市銷售起，安羅替尼銷售收入持續快速增長，預計在2018-2022年複合增速達46%。期內，安尼可（派安普利單抗）銷售收入同比大幅增長。此外，F-627（艾貝格司亭α，長效G-CSF）目前正處於上市申請階段，相比於目前市場主流的二代產品在安全性上有一定優勢，預計2023年上半年將在中國獲批。



於外科/鎮痛領域，集團聚焦醫院准入和高潛力地區開發，著力提升二級醫院和社區醫療機構的開發和覆蓋，帶動得百安（氟比洛芬）凝膠貼膏於期內保持快速增長。



於肝病領域，集團著力加強學術推廣以加強醫生覆蓋和專家認可，同時積極發掘新患者拓展新市場，帶動天晴甘美（異甘草酸鎂）注射液期內銷售收入取得迅速增長。



研發：繼續專注於專科治療領域新產品

集團繼續專注抗腫瘤、外科/鎮痛、肝病、呼吸系統和心腦血管等治療領域的新產品研發。截至2022年6月30日，集團累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共418件，其中肝病用藥29件、抗腫瘤用藥230件、呼吸系統用藥31件、內分泌用藥9件、心腦血管用藥16件、外科用藥3件、鎮痛用藥4件、其它類用藥96件。



展望：自主研發和業務發展雙輪並行，聚焦創新度高及市場潛力大產品

未來，集團將以繼續做好傳統公立醫院銷售為基礎，加大對新營銷管道和新營銷手段的資源投入，並逐步擴大其收益佔比，從而構建更加健康、多元化和可持續的收入構成體系。鑒於國家集採政策形勢對仿製藥的潛在影響，集團從創新和市場價值角度重新評估和優化了在研產品線，更加聚焦於創新度高且市場潛力大的產品。



集團將持續加大對創新研發設施、人員和項目的投入，創新已經成為集團業績增長的重要驅動力，創新藥收入佔比預計於2022年達到24%。展望未來，集團計劃創新藥收入將在2023年突破人民幣100億元大關，創新藥收入佔比進一步提升。於2030年，集團希望成為世界級創新醫藥集團，達到1000億港元的收入目標，其中創新藥佔比6成以上。



展望未來，集團將聚焦腫瘤、外科/鎮痛、肝病和呼吸系統四大治療領域，通過自主研發和業務發展雙輪並行，以創新帶動發展，向著2030年目標努力奮進。



有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥，在腫瘤、外科/鎮痛、肝病、呼吸系統等多個極具潛力的治療領域具有競爭優勢。



中國生物製藥是以下指數成份股：MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數、恒生綜合指數、恒生醫療保健指數、恒生港股通中國內地醫療保健指數、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國（香港上市）100指數，以及恒生港股通指數等。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。







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