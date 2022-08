Tuesday, 23 August 2022, 14:29 HKT/SGT Share: 減虧金額35億 為業務做减法 國美零售「輕裝上陣」

香港, 2022年8月23日 - (亞太商訊) - 近日,國美零售(00493.HK,下稱「國美」)披露的資產重組計劃公告,這表明,今年下半年很可能是國美經營發展的一個重要節點,有望通過這次調整改革,對原有業務進行減負,「輕裝上陣」邁向第四季度。



目前,國美零售將立足於垂類模式,聚焦主業,即家電、消費電子產品零售領域。與此同時,公司也將與主業非關聯或虧損業務從上市公司中予以剝離、出售或停止發展。



「主業非關聯或虧損業務」,就是第一個大「包袱」。國美管理層表示,在過去近3-4個月的時間內,公司對長期無法盈利和現金流為負的業務進行了調整和剝離,緊接著對近期投入較大,但依然無法實現盈利或者現金流明顯為負的業務,也進行了調整和剝離。利於資源集中於優勢領域,從而夯實基本盤;同時,剝離虧損業務,則可以直接改善盈利品質,並補充流動性。



第二個大「包袱」,是虧損門店。國美計畫關撤30%-35%的低效自營門店。為了進一步提升門店經營效率,國美零售還將重新規劃線下場景,包括功能、品類、場景、人效等多個維度。本輪調整預計會在9月底,最晚10月份完成,會大幅度減少公司的虧損,提升盈利能力。此外,國美方面還表示,將會進一步強化頭部品牌的深度合作,同時擴展腰部品牌的建設,有效提升庫存周轉效率。



做兩次減法,雖然短期對國美來說會帶來波動影響,但是,長期來看,對公司長遠發展有利。甩掉兩個大「包袱」,國美零售合計減虧35億元。可以說國美沒有了後顧之憂,可以投入更多精力在優質盈利的業務上,做深、做精、做好,虧損收窄,甚至扭虧為盈。通過調整優化,國美預計門店的坪效和人效將大幅提升40%-50%,毛利率提升3%左右,費用額大幅下降30%以上,庫存周轉率提升40-50%以上。



綜合來看,從國美此次「大刀闊斧」的改革力度及目標的顆粒度,不難見出其力圖破局的決心和態度,同時也是對自身的深度改革,能給未來成長帶來了想像空間。正如公開信中所講,要相信未來,抱有進取的心態。





