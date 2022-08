Tuesday, 23 August 2022, 10:57 HKT/SGT Share: 光大環境(257.HK)公佈2022年中期業績 積極拓展傲視同儕 無懼市場壓力

香港, 2022年8月23日 - (亞太商訊) - 面對上半年疫情反覆、宏觀形勢嚴峻等考驗,中國環保行業龍頭光大環境(257.HK)採取「穩中求進」策略,聚焦主業,著力鞏固行業地位和市場領先優勢。光大環境日前公佈的今年上半年業績顯示,公司基於自身全方位一站式環境綜合治理服務商定位,積極佈局國家重點戰略區域和國際業務,並推動市場拓展由板塊式行銷向協同行銷轉變,重重挑戰下,市場拓展成果不俗。



整體規模遙遙領先



光大環境於今年上半年繼續鞏固傳統業務領域,包括垃圾發電、水環境綜合治理、危廢及固廢處置及光伏發電,同時積極拓展協同業務,加速推動輕資產業務發展,涵蓋垃圾分類、資源再生利用及節能照明等。 公告顯示,截至2022年6月30日,光大環境在國內外落實的投資項目已達到540個,總投資超過1540億人民幣。其中公司最核心的傳統業務垃圾焚燒發電設施投資運營,則合共落實178個項目(含委託運營項目),設計日處理生活垃圾超過15萬噸。新型業務中包括44個環境修復服務、3個垃圾分類服務、26個工程總包(EPC)項目。在此基礎上,公司的總資產規模保持穩定,達港幣2002.12億元。從收入數字來看,光大環境在上半年共錄得收益港幣214.49億元,除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)港幣70.48億元,公司權益持有人應佔盈利港幣28.11億元,每股基本盈利為45.76港仙。



無論是從項目投資、總資產還是收益水準來看,光大環境都在同業中保持遙遙領先,名副其實的行業翹楚。



新增佔比行業居首 從新增情況來看,今年上半年,光大環境共取得14個新項目,新增總投資額約17.57億元人民幣,包括7個環保能源項目,總投資約11.50億元人民幣,另承接2個環境修復服務、1個垃圾分類服務、4個EPC項目以及2個委託運營項目,合同總額約1.61億元人民幣。垃圾焚燒發電新增設計規模在全國新增市場佔比以絕對優勢領先同業,穩佔環保行業龍頭。



光大環境附屬公司光大水務立足並挖潛現有業務優勢,加強了輕資產的業務佈局。公司放眼研究「泛水」業務,進一步推動以水為源的產業價值創造。截至今年六月底,光大水務取得2個項目,總投資約3.61億元人民幣,並承接了2個委託運營項目。 集團另一附屬公司綠色環保則主張「穩主業」,鞏固於危固廢處置、光伏發電等傳統業務領域的市場地位。光大綠色環保同時聚焦替代能源,致力於「促轉型」,加大技術研究廢舊輪胎資源化利用、大宗固廢資源化利用等領域,增強拓展相關業務的力度,於今年上半年共取得4個新項目,並承接了2個環境修復服務。 此外,公司還在湖北、湖南、廣西、安徽、雲南等多個省份中標了多個環保項目,涵蓋垃圾發電、污水處理、廢舊輪胎綜合利用等業務領域,預計今年下半年將一一簽約落定。



優化區域佈局 轉變行銷策略 由於新冠疫情反覆,今年上半年內地採取嚴格及常態化防控措施,對環保行業及從業企業帶來巨大挑戰;工業生產放緩顯著拖慢行業的市場拓展、工程建設等進度。另一方面,國內垃圾焚燒發電及污水處理市場的行業產能開始飽和甚至過剩,市場競爭愈見激烈。為應對多重挑戰,光大環境深耕現有市場的同時,加緊佈局國家重大戰略區域,並進一步探索香港及一帶一路沿線市場。 據悉,光大環境正緊密圍繞京津冀、粵港澳大灣區、長江經濟帶等國家重大戰略區域開拓項目。特別在長江經濟帶及中西部地區已取得積極成效。今年2月,光大環境與貴陽市政府和貴陽市城投簽署戰略合作協定,加強業務合作。6月,與溫州市政府簽訂戰略框架協議,在環保領域開展全面合作。



國際市場方面,公司正在積極籌建香港業務團隊,以支持在香港業務拓展,積極追蹤優質的業務機會。上半年公司還與中鐵上海、歐亞國際簽署戰略合作框架協定,三方將以東南亞、歐亞大陸及「一帶一路」沿線國家為重點,推動項目落地,促進協同發展。 此外,據管理層介紹,公司近兩年已著力於從板塊式行銷向協同行銷轉變,即充分發揮垃圾焚燒發電大平台優勢,積極拓展餐廚、廚餘、污泥處置、垃圾分類與收轉運、醫廢處置、供熱、光伏發電等協同業務,目前已累計開發協同類業務近百個。



可以預見,隨著疫情的緩解和經濟的復甦,在減低碳排放成為全球化的趨勢下,無論是在存量市場上蓄力整合優質資產,還是在增量市場上積極開發協同業務並向海外市場發展,對光大環境這樣的龍頭企業而言都具有非常廣闊的想像空間。





