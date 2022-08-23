招金礦業上半年產能全面恢復，歸母淨利大增493.4%

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香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」，股份代號：1818，連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2022年6月30日止6個月之中期業績。上半年，面對國際局勢動盪、國內疫情多點散發、美國頻頻加息等諸多困難和挑戰，公司通過強管理、穩經營，生產經營持續向好。公司強化組織調度，精准施策、重點幫扶，全力推動骨幹企業釋放產能效益。上半年，共完成礦產金產量8,651.78 千克（約27.81萬盎司）,同比增長62.23%，其中自產金產量6,514.49千克（約20.94萬盎司），同比增長53.25%。上半年，公司完成營業收入35.36億元，同比增長1.41%；股東應占溢利1.07億元，同比增長493.40%；淨利潤2.10億元，同比增長119.83%。公司各項關鍵指標實現時間、任務「雙過半」，全公司整體生產經營保持了穩中有進、穩中有升、好於預期的良好局面。
上半年，公司累計完成基建技改項目投資人民幣1.43億元，夏甸金礦超萬米主斜坡道工程實現全線精准貫通，超千米皮帶運輸「大動脈」實現一次性試車成功，為企業增產擴能提供了堅實保障；金亭嶺草溝頭礦區改擴建工程、大尹格莊金礦尾砂綜合利用專案等按計劃施工；公司重點建設專案海域金礦順利通過應急管理部安全設施設計審查，已於近期取得正式批復，專案進入全面建設的快車道。
上半年，公司不斷加大勘查開發力度，共完成地質探礦投資人民幣0.45億元，探礦新增金金屬量16.01噸。特別是大尹格莊金礦深部探礦取得新突破，3100米處見礦表明招平斷裂帶3000米深度仍具備成礦的有利條件，這是公司探礦增儲工作向前邁出的關鍵性一步，為公司在招平斷裂帶深部找礦勘探和採礦權擴界提供了地質依據。同時，公司堅持安全生產重塑形象不動搖，扎實開展雙體系、網格化、職工培訓、風險隱患排查治理等各項工作，上半年共完成安全環保投入人民幣1.04億元，本質化安全水準不斷提升。
下半年，公司將繼續堅持「打基礎、利長遠、強管理、提業績」不動搖，以業績為導向，提質增效、提速擴面。同時加大投資開發力度，做好開發專案團隊建設、組織保障，積極搶佔優質資源，致力於打造世界一流黃金礦業公司，以優異的業績回報社會，回饋股東及全體投資者而砥礪前行。
話題 Press release summary
部門 金属，矿产
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