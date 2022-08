Monday, 22 August 2022, 19:40 HKT/SGT Share:

來源 Zhaojin Mining 招金礦業上半年產能全面恢復,歸母淨利大增493.4%

香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」,股份代號:1818,連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2022年6月30日止6個月之中期業績。上半年,面對國際局勢動盪、國內疫情多點散發、美國頻頻加息等諸多困難和挑戰,公司通過強管理、穩經營,生產經營持續向好。公司強化組織調度,精准施策、重點幫扶,全力推動骨幹企業釋放產能效益。上半年,共完成礦產金產量8,651.78 千克(約27.81萬盎司),同比增長62.23%,其中自產金產量6,514.49千克(約20.94萬盎司),同比增長53.25%。上半年,公司完成營業收入35.36億元,同比增長1.41%;股東應占溢利1.07億元,同比增長493.40%;淨利潤2.10億元,同比增長119.83%。公司各項關鍵指標實現時間、任務「雙過半」,全公司整體生產經營保持了穩中有進、穩中有升、好於預期的良好局面。



上半年,公司累計完成基建技改項目投資人民幣1.43億元,夏甸金礦超萬米主斜坡道工程實現全線精准貫通,超千米皮帶運輸「大動脈」實現一次性試車成功,為企業增產擴能提供了堅實保障;金亭嶺草溝頭礦區改擴建工程、大尹格莊金礦尾砂綜合利用專案等按計劃施工;公司重點建設專案海域金礦順利通過應急管理部安全設施設計審查,已於近期取得正式批復,專案進入全面建設的快車道。



上半年,公司不斷加大勘查開發力度,共完成地質探礦投資人民幣0.45億元,探礦新增金金屬量16.01噸。特別是大尹格莊金礦深部探礦取得新突破,3100米處見礦表明招平斷裂帶3000米深度仍具備成礦的有利條件,這是公司探礦增儲工作向前邁出的關鍵性一步,為公司在招平斷裂帶深部找礦勘探和採礦權擴界提供了地質依據。同時,公司堅持安全生產重塑形象不動搖,扎實開展雙體系、網格化、職工培訓、風險隱患排查治理等各項工作,上半年共完成安全環保投入人民幣1.04億元,本質化安全水準不斷提升。



下半年,公司將繼續堅持「打基礎、利長遠、強管理、提業績」不動搖,以業績為導向,提質增效、提速擴面。同時加大投資開發力度,做好開發專案團隊建設、組織保障,積極搶佔優質資源,致力於打造世界一流黃金礦業公司,以優異的業績回報社會,回饋股東及全體投資者而砥礪前行。





