冠君產業信託與聖雅各福群會合作 邀請有特殊教育需要的兒童觀賞暑期電影

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|Champion REIT
|Aug 19, 2022, 18:11 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2022年度中期業績
|Feb 21, 2022, 18:02 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2021年度全年業績
|Dec 22, 2021, 13:41 HKT/SGT
|冠君產業信託榮獲多項殊榮 勇奪可持續發展大獎 印證ESG卓越表現
|Dec 15, 2021, 13:36 HKT/SGT
|朗豪坊商場成香港首個達致EDGE綠色建築認證的物業
|Nov 22, 2021, 17:19 HKT/SGT
|冠君產業信託 LANGHAM BEAUTY 開幕
|Oct 18, 2021, 17:08 HKT/SGT
|冠君產業信託 「旺．角自各精彩」學生短片創作比賽圓滿結束
|Oct 6, 2021, 15:37 HKT/SGT
|冠君產業信託與星展香港訂立可持續發展表現掛鈎掉期交易
|Aug 10, 2021, 13:59 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2021年中期業績
|July 12, 2021, 17:06 HKT/SGT
|冠君產業信託推出「旺 ‧ 角自各精彩」學生短片創作比賽
|June 8, 2021, 17:02 HKT/SGT
|冠君產業信託簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款
|Feb 18, 2021, 14:06 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2020年度全年業績
|Dec 22, 2020, 17:31 HKT/SGT
|冠君產業信託2020年乘風破浪 於多個範疇屢奪殊榮
|Aug 20, 2020, 20:30 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2020年中期業績
|July 8, 2020, 18:31 HKT/SGT
|「冠君創業營商實戰計劃」反應踴躍 商界領袖齊分享成功之道
|June 22, 2020, 18:50 HKT/SGT
|冠君產業信託推出「冠君創業營商實戰計劃」
|Mar 19, 2020, 18:49 HKT/SGT
|冠君產業信託獲《亞洲金融》頒發五項大獎 包括「最佳投資者關係」及「最佳行政總裁」最高榮譽
|Feb 18, 2020, 14:01 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2019年度全年業績
|Feb 10, 2020, 18:37 HKT/SGT
|花園道三號成為香港首個現有樓宇榮獲WELL鉑金級認證
|Dec 20, 2019, 17:02 HKT/SGT
|冠君產業信託著力可持續發展 2019年榮膺最高殊榮
|Aug 14, 2019, 20:29 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2019年中期業績
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