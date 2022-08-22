Monday, 22 August 2022, 18:16 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託與聖雅各福群會合作 邀請有特殊教育需要的兒童觀賞暑期電影

香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（「冠君產業信託」或「信託」）（股份代號：2778）今年再度與聖雅各福群會攜手推出社區項目，於朗豪坊商場Cinema City舉辦包場觀賞電影「多啦A夢：大雄之宇宙小戰爭」。是次活動的對象為居於天水圍的弱勢家庭及其有特殊教育需要的子女，包括自閉症、注意力不足及過度活躍症的兒童等。

冠君產業信託義工與受惠家庭一起享受觀看電影「多啦A夢：大雄之宇宙小戰爭」

冠君產業信託義工攜手推動社會多元共融

繼去年舉辦的提升婦女能力計劃「冠軍媽媽」取得成功後，是次活動不但標誌著冠君產業信託與聖雅各福群會再度合作，信託亦透過安排同事做義工及其家人推動社會多元共融，為受惠兒童送上禮物，讓他們觀賞電影之餘也能增添歡樂。



冠君產業信託一直堅守回饋社會的理念，致力與非牟利組織合作創造共享價值，為社區有需要人士提供協助。



有關冠君產業信託 (股份代號：2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



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