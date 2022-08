富通保險推出全新「首護易」危疾保障計劃

香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)全力協助客戶「健康人生贏得起」,今日宣佈推出「首護易」危疾保障計劃(「首護易」),讓年輕一族及首次購買危疾保險人士以相宜保費獲享危疾保障,計劃涵蓋76種常見危疾,包括癌症、中風及嚴重心臟病發作等、以及於投保時或投保前未發現的先天性受保障之危疾等,保障至受保人100歲。



富通保險首席產品總監關珮妍表示:「年輕人覺得自己患上危疾的風險較低,故此傾向推遲購買危疾保險,惟年輕人的保費相對較低,正正是投保危疾保障的最佳時機,而且若不幸患上危疾,昂貴醫療開支將構成沉重財政負擔。市場上的危疾保障產品繁多,保障範圍各異,年輕人或從未擁有任何保險人士難免感到無所適從。有見及此,富通保險特別以『年輕起步,危疾保障與您同步』為宗旨,研發『首護易』,其特點是保費相宜,保障易明,兼具可轉換權益及保費豁免保障,有助為日後優越生活鋪路,真正做到健康人生贏得起。」



為多種常見危疾提供賠償及保費豁免保障

「首護易」涵蓋 76 種危疾,包括於投保時或投保前未發現的先天性受保障之危疾,並就不同嚴重程度之危疾作出一筆過生存賠償(1,2,3,4),於患病時為受保人提供一份額外現金支援,應付突如其來的醫療及生活開支、或者彌補收入損失。此外,若受保人不幸確診嚴重程度2或3之危疾後,可獲豁免繳付未來的保費(5),減輕經濟負擔之餘,持續享有危疾保障。



為不同人生階段保障鋪路

「首護易」客戶於第5個保單週年日,可在毋須進一步提供受保人的可保證明下,全數或部分轉換計劃的保額至指定終身壽險或終身危疾壽險計劃(6),日後踏入人生不同階段,例如成家立室或生兒育女,都可以根據個人需要作出周全保障規劃。另外,「首護易」會派發保證現金價值及非保證終期紅利(7),奬勵客戶實踐健康生活,同時成為現金儲備,應付不時之需。



註:

1. 在本保單之基本計劃下,已付或應付的所有生存賠償及(i) 期滿利益;或(ii)身故賠償(視乎個別情況而定)的累積總金額不得超過本保單之基本計劃的保額。除了受保人是在就嚴重程度3之危疾有任何已付或應付的生存賠償後身故,於此情況下,則在本保單之基本計劃下所有生存賠償及恩恤身故賠償的累積總金額不得超過本保單之基本計劃的保額另加1,000美元。



2. 就嚴重程度1及2之危疾所有已付或應付的生存賠償累積總額不得超過保額的90%。生存賠償會於出現任何已付或應付屬嚴重程度3之危疾的生存賠償後立刻終止。而就嚴重程度1及2之危疾(如有)的已付或應付的生存賠償累積總額將在嚴重程度3的危疾所作出的生存賠償或身故賠償中扣除。



3. 無論就任何嚴重程度1之危疾是否有已付或應付的生存賠償,您仍須繳交全數保費,而保費亦不會獲任何扣減。



4. 倘若在同一意外/疾病中確診多於一種危疾,本公司將只支付該同一事件中賠償金額最高的一種危疾,如所有該等危疾的賠償金額相同,本公司會全權酌情決定就其中任何一種(並非就所有)危疾支付賠償金額。詳情請參閱保單條款。



5. 一旦就嚴重程度2或3之危疾有已付或應付的生存賠償後,由緊接確診日之保單週月日起的基本計劃之未來保費將獲豁免。



6. 可轉換權益只適用於:(i)受保人之繕發年齡為60歲以下;(ii) 本保單之基本計劃於繕發時沒有任何不保事項、額外保費或特別條款和條件;(iii) 本保單之基本計劃下從沒有作出任何已付或應付的生存賠償;及(iv)行使此權益時本保單仍然有效及受保人仍然生存。可轉換權益可以全數或部分轉換,並只可於第5個保單週年日行使及只可行使一次,而新轉換的計劃保額必須相等或少於此基本計劃之保額。(i) 如本保單之基本計劃的保額已全數轉換至新轉換的計劃,本保單之基本計劃將於轉換時即時終止;及(ii) 如本保單之基本計劃的保額已部份轉換至新轉換的計劃,本保單之基本計劃的保額將會相應調低;及(iii) 如本保單之基本計劃的保額已全數轉換至新轉換的計劃,除指定附加保障外,本保單之其他附加保障(如有)將會於此基本計劃轉換後即時終止。您須為新轉換的計劃繳付額外保費(如需要)。行使可轉換權益須符合本公司當時的通行規則。



7. 終期紅利並非保證,保單必須已生效超過指定的保單年度後方會派發,且本公司對終期紅利的派發及其金額有唯一的酌情權。本公司會考慮已付或應付的生存賠償總額及其超出保單的保證現金價值的金額(如有)後才決定終期紅利的派發及其金額。而新公佈的終期紅利會受不同因素影響,包括但不限於投資回報及市場波動,可能比上一次公佈時的金額增加或減少。終期紅利將會於以下最早發生的情況下支付:(i)受保人身故;(ii) 本保單之基本計劃中有已付或應付就嚴重程度3之危疾的生存賠償;(iii)保單全數/部份退保;(iv) 行使可轉換權益;或 (v)保單期滿(受保人年屆100歲的保單週年日)。我們會根據此計劃的條款按基本計劃派發終期紅利,惟從中會先扣除在本保單下的任何欠款。



以上所述的所有產品特點受相關條款及細則約束,有關「首護易」危疾保障計劃的詳細資料,請參閱產品小冊子:https://www.shorturl.at/uz567



重要提示:

-- 本新聞稿乃資料摘要,僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關富通保險「首護易」危疾保障計劃詳情,均以保單合約之條款及細則作準。

-- 本新聞稿的產品資料不包含「首護易」危疾保障計劃的完整條款,有關完整條款載於保單文件中。

-- 「首護易」危疾保障計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。

-- 如欲查詢,歡迎致電富通保險客戶服務熱線:+852 2866 8898。

-- 此文件只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品,或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法,富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。



關於富通保險有限公司

富通保險有限公司(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659)之全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾三十年,為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務,涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員,富通保險亦透過與集團多元業務的協同,從創富傳承、健康養生到優質生活,為客戶提供完善的人生規劃方案。



傳媒聯絡

富通保險有限公司

鄺淑儀 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ftlife.com.hk



富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)







話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network