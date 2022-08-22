業務板塊重組，注入優質資產，國美零售籌劃戰略調整



香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號：493.HK，「國美零售」或「公司」，及其子公司，統稱「集團」)於二零二二年八月十九日公佈了可能進行之非常重大收購事項及關連交易計劃，有條件同意向控股股東收購鵬融地產(海外)有限公司的全部股權，旨在以低價注入優質資產，改善資產結構，提升公司股東回報水平。公司已向聯交所申請股份於2022年8月22日上午九時正起恢復買賣。



受到內外部宏觀環境的影響，資本市場與行業均面臨不確定的風險。國美零售審慎地研判市場環境，以提升未來運營效率為目標，計劃通過重組業務板塊、優化資產結構，以科技化手段來助力企業數字化轉型，全流程提升消費者服務體驗，最終實現上市公司盈利能力的提升。



專注核心主業，打造新盈利模式



家用電器領域是國美零售的傳統強項，此次業務板塊調整中，公司將專注核心主業，以垂類模式，專注聚焦家用電器及消費電子產品零售作為公司主營業務。此次調整後，憑藉著公司在零售領域多年積累的深厚經驗，依託遍佈全國、數量眾多的線下店鋪，以及公司原有的供應鏈、售後點等基礎設施，公司將形成以展（線下精品體驗）、銷（線上線下全渠道自營+共享型供應鏈）、家庭電子類產品一體化解決方案、泛家電延伸產品及增值服務（送裝、售後、延保、付費會員經營等）等五類主要盈利模式。



同時，公司將通過加強科技賦能，打造O2O電器及消費電子產品零售全場景全渠道提供商，全面提升門店經營質量，同時通過關撤低效門店、新開大店好店、拓展加盟門店，全面優化全國門店網絡佈局。



針對一些非關聯或者虧損業務，國美零售的措施為剝離、出售或停止發展，逐步減少對真快樂等費用較大業務的投入，減輕公司的壓力，集中力量發展核心業務。



優化資產結構，推動企業架構變革和管理升級



為增加國美零售持有的有形資產金額，公司考慮在不攤薄中小股東權益和不增加公司現金流壓力的前提下，以大幅度優惠的價格向控股股東收購鵬融地產(海外)有限公司全部股權，其主要資產為國美商都和湘江玖號這兩處物業產權，收購將大幅度優化公司資產充足率，提升金融機構對公司的業務支持信心，有利於公司未來的再融資，同時促進公司線下城市展示體驗中心的建立，提升核心競爭力。



此外，為了配合國美零售下一步的發展戰略，也為了進一步專業化地做好售前售中售後全服務閉環及增值服務的盈利能力，安迅物流是不可或缺的一環。安迅物流在大件倉配等方面有著競爭優勢，是市場上稀缺的優勢資產。公司將考慮於適當時候以大幅度優惠價格向控股股東收購安迅物流部份股權，達成公司獲得安迅物流的控股權益的目的，完善零售的基礎設施。



為保障經營及發展戰略的實施，國美零售亦推動企業架構變革和管理升級。一是促使管理團隊在2023年實現較好的業績及較高盈利；二是優化管理架構，提升人員素質及專業化水平，優化並減員，明顯提升人效，關閉虧損門店，通過招退減租門店，選好位置新開城市店、大店，明顯提升坪效，以品牌經營管理模式和商品供應鏈的輸出能力，快速拓展網絡，形成自營+加盟的模式，以網格化覆蓋至全國一到六線城市，快速恢復原有市場優勢地位，獲取最佳業績水平。通過新模式主導，以有效方法落實展銷分離模式，提升毛利率和正向現金流，實現零庫存。



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號：493)。國美集團1987年於中國成立，是中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商。在「家‧生活」戰略指引下，國美零售將加強科技賦能，專注聚焦家用電器及消費電子產品零售作為公司主營業務，形成以展（線下精品體驗）、銷（線上線下全渠道自營+共享型供應鏈）、家庭電子類產品一體化解決方案、泛家電延伸產品及增值服務（送裝、售後、延保、付費會員經營等）等五類主要盈利模式。

更多詳情請流覽公司網站：www.gome.com.hk





話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

