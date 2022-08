福壽園公佈2022年中期業績：深化「互聯網+殯葬服務」 向健康及高質量發展

香港, 2022年8月20日 - (亞太商訊) - 中國領先的殯葬服務提供商 -- 福壽園國際集團有限公司(「福壽園」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:1448) 公佈截至2022年6月30日止六個月(「回顧期內」) 之中期業績。



2022年上半年,奧密克戎病毒來勢洶洶,為儘早切斷傳播鏈,全國多地按下了慢進鍵、暫停鍵,以「動態清零」的方式平衡著公共衛生安全和經濟社會運行。在嚴峻複雜的防疫形勢下,集團於上半年保持平穩發展,總收益為人民幣906.4百萬元;實現淨利潤人民幣327.0百萬元,其中擁有人應佔溢利及全面收入總額人民幣261.1百萬元。董事會擬向股東派發2022年中期股息每股5.64港仙,以回報廣大投資者的信任與支持。



「數字陵園 . 慧心谷」正式啟動 「互聯網+殯葬服務」深化融合

「互聯網+殯葬服務」已漸漸成為行業新業態,數字陵園的研發應用正是傳統轉型的深化融合模式。2022年上半年,福壽園國際集團正式啟動「數字陵園 . 慧心谷」項目。這是繼「雲祭掃」、「雲祈福」、「雲紀念」平台打磨之後,全新推出的秀外於山水、慧中於科技、根植於文化的數字化一體服務設施。以集約化和生態化理念,通過數字化載體,承載精神層面的服務,有效解決了資源稀缺和逝有所安需求之間的矛盾。



「慧心谷」主題園通過數字化賦能,提出了新一代的墓園產品概念,踏出了從現代人文紀念園向未來生命數字公園發展的堅實一步。園區不僅通過立體化的空間打造,提升了土地的使用率;還通過水晶墓碑的創新,進一步打開了墓葬與藝術的邊界,實現了空間類產品到情感類產品的跨越。此外,智慧互動屏幕的使用、數字九禮等智能祭掃服務的配套、在線陵園的數字孿生等一系列的科技賦能,豐富創新了紀念載體形式,打開了生命紀念的全新維度。。



此外,在疫情常態化大背景下,集團持續加速健全完善其他互聯網雲系列產品。一是企業端管理創新科技賦能,公司的全資子公司「福壽雲」科技開發完成了基於數字孿生的物管平台;二是持續優化提升雲紀念服務,完成了從「雲祭掃」到「雲紀念」的蛻變,服務平台迭代到3.2版本。今年清明期間,服務平台的用戶使用數量超過100萬次,創下歷史新高。



EPC模式廣泛推廣 項目收購穩步推進

公司全資子公司天泉佳境逐步在集團內推廣EPC模式。EPC模式的推行,充分體現了集團內部資源整合的優勢,大幅降低了設計到施工的溝通成本,增加對工程項目的全過程管理效率,減少了不可控因素。未來EPC模式的不斷成熟還可以對集團外項目輸出服務,並逐漸衍生出專業的殯葬設施代建業務,在目前國內殯葬設施建設需求日益擴大, EPC模式的建立、發展對未來開拓集團新的服務內容,拉動新的價值增長,有著積極的推動作用與戰略意義。



今年上半年,福壽園完成了對遼寧觀陵山藝術園林公墓有限公司餘下10%股權的收購,現已成為該項目的全資股東。集團亦完成了對涿鹿隆暉元寶山開發管理有限公司的第二次增資,增資完成後集團對該項目的持股比例達到51%。此外,在殯儀領域不斷探索B2B業務合作模式,成功與數個合作伙伴簽約提供服務外包或託管運營業務。



生前契約簽約創新高 環保火化機自主創新走出國門

殯儀業務方面,集團繼續以防腐整容、遺體SPA、環保紙棺、禮儀服務為重點,著力推行涉遺服務、創新服務,提升技術、文化內涵,滿足客戶差異化,多元化的服務需求,引領行業發展。同時,集團進一步擴大和優化集中採購的範圍和流程,並積極推行文創產品戰略。通過對殯儀傳統用品進行文化、品牌賦能,推動「實用產品」向「文創產品」轉型,提升客戶的消費體驗和滿意度。



生前契約服務能幫助集團提早鎖定客戶,為殯儀和墓園帶來穩定的客戶儲備。儘管本期間內疫情反覆對生前契約業務的達成帶來了諸多挑戰,但簽約量再創新高,回顧期內,累計簽訂7,834份合約,較上年同期增長17%(2021年同期:6,694份合約)。



集團的環保火化機業務集研發設計、自主生產、全面配套及售後服務為一體,生產智慧環保火化設備及尾氣淨化處理系統。回顧期內,集團聚焦產品的創新性和環保性,通過自主研發,以及和上海交通大學和同濟大學分別開展的研發合作,引入大數據人工智能技術和模糊控制技術,不斷提升和豐富「潔昇」牌智能環保火化設備及尾氣淨化處理系統的產品質量和功能。另一方面,集團努力拓寬市場,本期間內與經銷商簽訂了數台火化機、尾氣系統和若干輔助設備的銷售合作協定。



福壽園國際集團有限公司董事局主席兼執行董事白曉江先生表示:「現時,福壽園的發展已進入全新階段,從殯葬綜合服務商升級為生命服務綜合運營商。在龐大的殯葬和生命服務需求和市場前景下,憑藉業界領先的運營理念,多引擎驅動及規模拓展的策略,福壽園將進一步在服務延展、科技引領、文化創新等領域多點發力,來滿足不同客戶多元化、差異化,特別是精神層面的服務需求,致力於本企業的持續、健康、高質量發展。福壽園將繼續堅守「以人為本,文化為根」的企業宗旨,發揮生命服務優勢,堅持提供惠民服務,做好人文紀念傳承。福壽園將努力探索未來行業的發展新模式,堅持承擔社會責任、助力完善殯葬設施,推進綠色殯葬改革,實現人與環境和諧共生,為人民美好生活而努力,為廣大股東創造更理想的回報。」





