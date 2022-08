晶門半導體公佈2022年中期業績：銷售額增長45.1%至108.5百萬美元

香港, 2022年8月19日 - (亞太商訊) - 晶門半導體有限公司(「公司」;港交所股份編號:2878)今天公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至2022年6月30日止6個月(「回顧期內」)之中期業績。



回顧期內,市場對集團產品的需求仍然強勁。集團因進行策略性採購,成功調整產品組合,重點發展高端產品,締造了出色的表現和業績。集團銷售收入增長強勁,期內總銷售額約108.5百萬美元,較去年同期增長超過45.1%(2021年上半年:74.8百萬美元)。收入增加是由於集團將其產品重點轉移到提供更高價值和更複雜功能的產品上。毛利和毛利率分別為42.2百萬美元和38.9%(2021年上半年:分別為29.1百萬美元和38.9%)。毛利大幅增長主要是由於在回顧期內的產品組合改變。本公司擁有人應佔溢利21.8百萬美元,(2021上半年:10.7百萬美元)。



業務回顧

回顧期內,儘管大中華地區內各市的封鎖措施和各種旅遊限制仍然普遍,但全球經濟活動復蘇和客戶習慣改變,推動大眾對電動汽車和5G智能手機的需求,加上可穿戴設備和AIoT/IoT裝置需求持續穩定,均使集團受惠。由於2022年上半年全球半導體需求依然強勁,原材料和採購成本均有所增加,導致行業整體銷售價格上升。為解決晶片元件短缺問題,於2021年初,本集團與領先的海外晶圓代工廠達成協議,依託彼此建立的關係維持穩定的晶片元件供應,以支援集團產品於2022年的需求。



新型顯示

期內,集團新型顯示IC產品的銷售額顯著增長,這是由於產品組合有所改善以及將產品重點轉移到高端產品上。需求增長來自歐洲及北美市場的電子貨架標籤。電子貨架標籤不僅在歐洲及北美普及,在亞洲國家亦成為新興趨勢。集團與元太科技工業股份有限公司(「元太科技」)攜手合作,為用於電子貨架標籤和零售標牌的新一代電子墨水專用平台Spectra™ 3100,共同研發出嶄新的顯示IC解決方案。於2021年,集團取得重大技術突破,研發出能夠四色顯示的電子貨架標籤。預計四色顯示將於2023年推出,屆時將進入量產以用於先進彩色電子紙墨水屏(ACeP)的顯示IC產品。為進一步開拓電子標牌和電子閱讀器市場,集團開發了特定的驅動IC,預期即將開始量產。



OLED顯示

集團是全球領先的PMOLED顯示驅動IC廠商,按2021年及期內付運量計算,屬全球領先的供應商。期內,集團的OLED顯示業務受惠於PMOLED可穿戴設備、智能家居解決方案和物聯網(IoT)╱人工智慧物聯網(AIoT)解決方案強勁的市場需求。用戶對該些設備要求有更多功能, 加上產品升級,為需求帶來動力。



集團的下一代顯示技術里程將會是使用大量在低溫多晶矽(LTPS)背板上排列的微小micro-LED晶片而製成的Micro-LED顯示。晶門半導體是mini/micro-LED應用的先行者,其中,用於50至100英寸室 內顯示標牌的mini-LED DDI解決方案自2018年至今一直在量產,於英國和美國地鐵站的曲面顯示標牌中使用。隨著全球高級電子消費品市場不斷擴大,預期本集團mini/micro-LED IC產品的訂單將有所增長。



移動顯示及移動觸控

晶門半導體提供並不斷開拓多種移動顯示及移動觸控IC解決方案。期內,儘管市場對消費電子產品的需求減少,連帶使移動顯示器的需求下跌,但移動觸控IC產品不論銷量還是平均售價都有顯著增長。這完全抵銷了移動顯示器需求下跌所帶來的負面影響,使銷售收入較2021年上半年有大幅度增加。



於2021年,作為集團最新研發的專有方案,集團推出了其首個全彩色內嵌式觸控顯示(TDDI)驅動IC,專門用於可穿戴裝置和物聯網應用,功能卓越,兼具高成本效益和低功耗的優點。此外,集團的MIPI局部調光IP已準備好商品化,預定於2022年第四季推出市場。此外,本集團正在與一家領先的中小型TFT-LCD顯示器面板廠商,聯合開發人機介面顯示平台,以充分利用集團領先的TDDI技術優勢。此IC解決方案預計將於2022年第三季進入量產。



大型顯示IC

本集團提供多種大型顯示驅動IC解決方案,支持顯示器、筆記本及大尺寸電視等應用。期內銷售收入較2021年上半年為低,這是由於新冠疫情和客戶偏好改變。本集團推出了應用於165Hz高刷新率電競機種遊戲顯示屏和8K高清電視的高速點對點(P2P)顯示驅動IC,其採用了嶄新的架構,數據傳輸速度高達3.6Gbps。高端娛樂市場正蓬勃發展,這最新的高速介面產品將能提升集團之產品價值及在市場內的知名度。



展望

期內,雖然全球供應鏈問題和芯片短缺未如2021年嚴重,但芯片價格仍維持在較高水平。儘管物流和原材料成本價格壓力不斷加大,但集團仍將繼續為客戶開發和提供增值產品。為保持集團業務增長和提高全球知名度,集團正努力開發支持七種顏色的嶄新電子紙顯示器IC解決方案,並努力為電子閱讀器市場提供新穎的顯示IC解決方案。隨著集團的mini-LED顯示IC產品上市,我們將向一線客戶加強推廣,以擴大集團的市場份額。



集團積極把握遊戲機控制器市場的發展趨勢,計劃為玩家提供前所未有的遊戲體驗。為捕捉元宇宙的市場潛力,我們打算發揮集團在高速和高解析度顯示IC技術方面的能力,開發增強AR和VR產品。隨著尺寸更大的高解析度電視陸續上市,集團正實施推廣計劃,以建立穩固的市場地位。



晶門半導體有限公司行政總裁王華志先生表示:「過去一年,新冠肺炎持續爆發、物流延誤、瓶頸和運輸成本上升,全球供應鏈和晶片短缺的壓力仍然存在,但集團能夠成功對抗這些挑戰。高效的供應鏈管理確保了集團平穩的營運和長期發展,同時集團堅持創新、努力執行發展戰略,對市場趨勢高瞻遠矚,締造了出色的表現和業績。作為公司發展策略的一部分,我們將繼續專注於為我們的客戶創造價值,同時從不斷變化的趨勢中尋找機會。」





