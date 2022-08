Friday, 19 August 2022, 18:11 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託公布2022年度中期業績 -- 疫情下經營環境充滿挑戰 復甦之路存不確定性

-- 採取靈活租賃策略以應對瞬息萬變的寫字樓和零售市場

-- 與持份者攜手逐步實現2030年環境、社會及管治目標

香港, 2022年8月19日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)公布截至2022年6月30日止的中期業績。



業績摘要

2022年上半年 2021年上半年 變動

租金收益總額 (百萬港元) 1,196 1,260 - 5.0%

物業收益淨額(百萬港元) 1,044 1,137 - 8.2%

可分派收入(百萬港元) 704 790 - 10.9%

每基金單位分派(港元) 0.1064 0.1197 - 11.1%



於2022年6月30日 於2021年12月31日 變動

物業組合總值(百萬港元) 64,761 65,296 - 0.8%

每基金單位資產淨值(港元) 8.15 8.25 - 1.2%

資產負債比率 22.3% 22.9% - 0.66 百分點



概覽

2022年初,傳染性極高的Omicron 變種病毒株在香港大規模傳播,本信託旗下租戶的業務亦在今年上半年承受重大壓力。第五波疫情蔓延期間,早已低迷的寫字樓和零售租賃活動因政府自一月初起持續收緊限制社交距離的措施而進一步放緩。自第二季中段放寬限制社交距離的措施以來,租戶的銷售額和人流均出現復蘇跡象,但本信託的期內收入仍無可避免受到影響。期內可分派收入下跌10.9% 至7.04億港元(2021年:7.90億港元),而每基金單位分派(「每基金單位分派」)則減少11.1%至0.1064港元(2021年:0.1197港元)。



花園道三號

面對傳染力更強的Omicron 變種病毒,花園道三號的租戶安排員工在家工作更為普遍。受租戶遷出及縮減規模影響,花園道三號的出租率於2022年6月30日跌至83.8%。該物業的租金收益總額為6.89億港元(2021年:7.35億港元)。



朗豪坊辦公樓

2022年上半年的平均出租率較去年上升,抵銷了續租租金下跌的影響,令該物業的租金收益增加1.6%至1.81億港元(2021年:1.78億港元)。2022年6月30日的出租率為94.5%。



朗豪坊商場

儘管零售業經營環境仍然困難,商場於2022年6月30日維持悉數租出的狀態。但租戶在計劃續租或開新店時,大多繼續以控制成本為優先考慮。期內租金收益總額下跌6.0%至3.26億港元(2021年:3.47億港元)。



分派

本信託的期內可分派收入下跌10.9%至7.04億港元(2021年:7.90億港元),而每基金單位分派為0.1064港元(2021年:0.1197港元)。按2022年6月30日的基金單位收市價3.49港元計算,相當於年度分派率6.1%。



資產值

於2022年6月30 日,本信託旗下物業組合的估值為648億港元,較2021年12月31日的653億港元略減。



可持續發展

進入後疫情時代,面對新常態逐步成形,我們迅速採取連串行動為重要的合作夥伴及時伸出援手。為提升氣候抗禦力,我們繼續通過優化既有設施及廣泛採用可持續資源和科技,提升旗下物業設施的能源效益。為實現2030年環境、社會及管治目標,我們致力把可持續發展理念融入本信託的營運方針,欣然報告各項目標至今已逐步取得進展。



展望

預料今年下半年的零售市道可受惠於限制社交距離的措施逐步放寬,以及新一輪消費券計劃實施。但是,地緣局勢緊張,加上全球物價飆升,以及出入境管制和隔離規定仍未解除,整體經濟復蘇之路仍未明朗。



波動的市場環境加上環球經濟籠罩在一片衰退陰霾中,本信託的業務表現仍面對很大挑戰。本信託會繼續審慎物色在經濟放緩及局勢動盪下出現的收購機會。同時,我們會與持份者攜手鞏固我們對可持續發展的堅定承諾。



有關冠君產業信託 (股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站:www.championreit.com



傳媒聯絡方法:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話:2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk

卓愷瑩 電話:2114 4979 電郵:christina.cheuk@sprg.com.hk

李樂怡 電話:2864 4847 電郵:yvonne.lee@sprg.com.hk

網站:www.sprg.com.hk





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network