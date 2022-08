Friday, 19 August 2022, 10:31 HKT/SGT Share: 順豐同城H股全流通申請獲中國證監會正式批准 業內:有利於改善流動性和成交量

香港, 2022年8月19日 - (亞太商訊) - 順豐同城(09699.HK)再度傳來利好消息。近日,公司宣佈收到中國證監會關於轉換及上市的正式批准,同意公司將合共不超過78,947,684股境內未上市股份轉換為本公司H股並在聯交所上市的申請,該批准自2022年8月15日起計12個月內有效。



截至公告發佈,順豐同城境內未上市股份轉換及上市的實施計劃詳情尚未最終確定。



對於港股公司而言,申請H股全流通是提升公司的流通盤規模,帶動公司股份流動性,改善換手率的方式之一。我們看到,很多港股公司都在積極申請全流通,以促使公司不同股東的權利真正地一致,改善公司治理結構、為公司進行股權激勵等強化股東回報的措施奠定基礎,進一步優化公司在資本市場的表現,亦加強投資人對公司投資價值的關注。



順豐同城於2021年底在港交所上市,憑藉獨立第三方定位和四大場景全覆蓋的獨特優勢,已成為新消費即時配送第一品牌,市佔率穩居第三方即時配送行業首位。2022上半年受疫情影響,線上消費和即時配送需求被深度激發,大流量平台紛紛開拓本地生活業務,資本投入增大,行業基本面、政策面向好。流量平台對配送閉環的需求,使得第三方即時配送平台有較好的長期發展前景。



同時,順豐同城針對不同行業/場景打造定制化物流解決方案,比如春節期間年夜飯配送、「同城快修」手機維修服務,以及聯合順豐速運推出的茅台冰淇淋、預製菜、核酸檢測試劑配送等綜合配送解決方案,大大拓展了新業務場景。



根據艾瑞2022年發佈《同城即配平台C端使用者洞察研究報告》顯示,順豐同城憑藉前沿科技、融合服務場景、及精細化運營,在用戶調研中分別獲得了美譽度、滿意度、推薦度三項第一,品牌健康度領先業內其他品牌,C端市場認知度及市場份額持續擴大。





