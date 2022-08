Wednesday, 17 August 2022, 11:22 HKT/SGT Share: 免稅第一股中國中免獲機構追捧已超購 政策利好備受矚目

香港, 2022年8月17日 - (亞太商訊) - 免稅行業龍頭股中國中免(股份代號:1880)於2022年8月15日公開招股,招股期至18日,每股介乎143.50港元至165.50港元,每手100股,入場費約16716.8港元,集資最多170.1億港元,為目前本港今年最大IPO。公司不僅引入9家基石投資者長線支持,傳聞首日國際配售開簿一小時即獲足額認購,目前獲高倍數認購,如此實屬罕見,據聞國際頂級長線投資機構及中資意見領袖機構均積極下單,看好其長線投資價值。



中金公司、瑞銀集團為中國中免聯席保薦人,並獲基石投資者認購約62.38億元股份。此次募集資金主要用於鞏固内地渠道、拓展海外渠道,以及進行市場推廣,並改善供應鏈效率、升級信息技術系統。



中國作為全球重要的旅遊零售商品市場,2021年市場規模達人民幣808億,其中,免稅商品的銷售已成為中國旅遊零售市場日益重要的一環,於2021年佔中國旅遊零售市場的59.5%,預期2026年將達至73.8%。2021年,中國中免蟬聯全球旅遊零售行業市場榜首,佔全球份額24.6%,力證龍頭地位。



目前中國中免是內地唯一覆蓋全免稅銷售的零售運營商,擁有先天稀缺對標性,核心利潤能力領跑市場。收入由2019年約人民幣480.13億元增長至2021年約人民幣676.76億元,複合年增長率達到18.7%。2019年至2021年間,中國中免的年淨利潤從約人民幣54.71億元增長至約人民幣124.41億元,複合年增長率達到50.8%。



2020年,政府部門進一步提高離島免稅額度,計劃將海南省建設為自由貿易港及國際旅遊消費中心。中國中免在海南離島免稅市場佔有超90%份額,擁有三亞國際免稅城和海口在建的最大旅遊零售綜合體,市場前景廣闊。在海南免稅商品強勁需求以及政策紅利帶動下,中國中免海南離島店的收入由2019年的人民幣132.5億元增加至2021年的人民幣470.6億元,增幅達255.1%。加之海南自貿港建設方案的提出,對港內實質經營性企業實行稅收優惠,中國中免旗下的6家公司可以享受15%的優惠稅率,將持續優化公司淨利表現。



得益於消費回流趨勢以及免稅政策顯著擴容升級,紅利加速釋放,免稅行業進入全新發展階段。中國中免赴港上市是其實現國際化和確保穩定發展的重要舉措。港股上市能為公司搭建國際資本運作平台,加速融入國際資本市場,獲得全球化的渠道及產業鏈資源,加強其核心業務,鞏固國內渠道,拓展海外渠道,充分利用優質銷售渠道和市場資源的優勢,升級現有供應鏈和上游採購體系,進一步強化包括運營管理、採購、物流配送、信息管理及數字化、市場營銷等核心能力建設。未來,中國中免以發展自身優勢穩固免稅龍頭地位,抓住市場行業變化趨勢,提升全球市場競爭力,創造投資價值最大化。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network