Wednesday, 17 August 2022, 11:22 HKT/SGT Share: 免稅第一股中國中免獲機構追捧已超購 政策利好備受矚目

香港, 2022年8月17日 - (亞太商訊) - 免稅行業龍頭股中國中免（股份代號：1880）於2022年8月15日公開招股，招股期至18日，每股介乎143.50港元至165.50港元，每手100股，入場費約16716.8港元，集資最多170.1億港元，為目前本港今年最大IPO。公司不僅引入9家基石投資者長線支持，傳聞首日國際配售開簿一小時即獲足額認購，目前獲高倍數認購，如此實屬罕見，據聞國際頂級長線投資機構及中資意見領袖機構均積極下單，看好其長線投資價值。



中金公司、瑞銀集團為中國中免聯席保薦人，並獲基石投資者認購約62.38億元股份。此次募集資金主要用於鞏固内地渠道、拓展海外渠道，以及進行市場推廣，並改善供應鏈效率、升級信息技術系統。



中國作為全球重要的旅遊零售商品市場，2021年市場規模達人民幣808億，其中，免稅商品的銷售已成為中國旅遊零售市場日益重要的一環，於2021年佔中國旅遊零售市場的59.5%，預期2026年將達至73.8%。2021年，中國中免蟬聯全球旅遊零售行業市場榜首，佔全球份額24.6%，力證龍頭地位。



目前中國中免是內地唯一覆蓋全免稅銷售的零售運營商，擁有先天稀缺對標性，核心利潤能力領跑市場。收入由2019年約人民幣480.13億元增長至2021年約人民幣676.76億元，複合年增長率達到18.7%。2019年至2021年間，中國中免的年淨利潤從約人民幣54.71億元增長至約人民幣124.41億元，複合年增長率達到50.8%。



2020年，政府部門進一步提高離島免稅額度，計劃將海南省建設為自由貿易港及國際旅遊消費中心。中國中免在海南離島免稅市場佔有超90%份額，擁有三亞國際免稅城和海口在建的最大旅遊零售綜合體，市場前景廣闊。在海南免稅商品強勁需求以及政策紅利帶動下，中國中免海南離島店的收入由2019年的人民幣132.5億元增加至2021年的人民幣470.6億元，增幅達255.1%。加之海南自貿港建設方案的提出，對港內實質經營性企業實行稅收優惠，中國中免旗下的6家公司可以享受15%的優惠稅率，將持續優化公司淨利表現。



得益於消費回流趨勢以及免稅政策顯著擴容升級，紅利加速釋放，免稅行業進入全新發展階段。中國中免赴港上市是其實現國際化和確保穩定發展的重要舉措。港股上市能為公司搭建國際資本運作平台，加速融入國際資本市場，獲得全球化的渠道及產業鏈資源，加強其核心業務，鞏固國內渠道，拓展海外渠道，充分利用優質銷售渠道和市場資源的優勢，升級現有供應鏈和上游採購體系，進一步強化包括運營管理、採購、物流配送、信息管理及數字化、市場營銷等核心能力建設。未來，中國中免以發展自身優勢穩固免稅龍頭地位，抓住市場行業變化趨勢，提升全球市場競爭力，創造投資價值最大化。







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