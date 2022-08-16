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來源 InvesTech Holdings Limited 威訊控股與微軟合作推出兩款企業智慧升級方案 充分發揮資源聚集優勢 助力企業數字化轉型

香港, 2022年8月16日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合智能資訊科技解决方案供應商威訊控股有限公司（「威訊控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1087.HK）欣然宣佈，集團旗下擁有智能辦公軟件解決方案旗艦產品威思客的子公司威發系统有限公司（「威發系统」）與微軟（NASDAQ：MSFT）在智慧辦公領域達成最新合作，聯手為企業提供智慧升級方案。



攜手推出企業智慧升級方案 賦能企業實現數字化升級

集團旗下威思客與微軟携手推出兩款企業智慧升級方案—「基於AIoT的智能樓宇數字孿生解决方案」與「基於Teams的數字化行政辦公解决方案」，旨在助力各行業的客戶實現企業數字化轉型。集團和微軟銳意為客戶突破傳統管理模式，告別依賴人力運維的模式，為眾多企業帶來變革性成果。



作為數字化行政辦公解决方案，「基於AIoT的智能樓宇數字孿生解决方案」以威思客AIoT智能物聯平台為核心，以Microsoft Azure系統為基礎，集成樓宇空間管理系統以及各類智能硬件和終端，對樓宇內人員行為、終端設備、空間狀態等信息進行採集分析，形成具有信息匯集、資源共享及優化管理的數字平台，並實現對設施管理、節能减排、辦公服務、監測告警、應急服務、信息發佈等企業場景的數字化管理，有效幫助企業實現人、物、空間的智能協作，幫助企業實現行政管理的智能化變革，同時提高樓宇運營管理效率，降低運營成本。



「基於Teams的數字化行政辦公解决方案」則通過物聯網等先進技術，構建基於Microsoft Teams的企業數字孿生智能管理平台，形成具有信息匯集、資源共享及優化管理的系統平台，實現設備運行實時動態監測和控制。該平台涵蓋企業行政管理多個領域，如工位管理、會議管理、訪客管理、通行管理、儲物櫃管理、廁位管理和空間資産管理等，幫助企業實現人、物、空間的智能管理，提升决策的效率和準確度，同時支持企業實現行政管理的智能化變革，實現辦公大樓的綠色低碳運營。



威發系統展現出的專業水準和能力，以及業界領先的解决方案，獲得微軟高度評價，榮獲「微軟年度最佳IoT合作夥伴」，成為國內唯一獲此殊榮的夥伴。而威發系统與微軟的合作不止於此，出於對彼此實力和理念的認可，雙方已在多個領域達成深入合作。



強強聯合 在智慧辦公等領域合作無間

2021年11月，集團以「威思客自動化訪客登記解决方案」在Microsoft Teams黑客松大會中榮獲大賽第一名，並於同年12月榮獲微軟金牌合作夥伴（Golden Partner）稱號，憑藉頂尖研發能力和先進解决方案獲得微軟高度認可。2022年初，威發系統憑藉「威思客AIoT解决方案」正式入駐微軟實驗室，得到微軟實驗室技術賦能和平台設備的支持。在微軟專家及實驗室工程師的全方位支持下，集團加快威發系统落地新一代樓宇園區的空間管理及設備設施管理解决方案，通過現有解决方案與微軟AIoT服務的整合，節省後續更多實施成本投入。此次入駐促進威思客與微軟雙方在AIoT方案上的整合，推進更多技術方案的孵化和落地，共同探索AIoT的無限可能。目前，威思客多個軟件包括MetaVisitor、MetaWorkspace和MetaMeeting等已陸續上架Microsoft Teams，為眾多Microsoft Teams用戶帶來全新的辦公體驗。此外，集團近期參與微軟物聯網乘龍計劃（Project Dragon），「威思客智慧空間解决方案」作為智慧空間領域重點方案發佈，備受業界關注。



透過持續强化和鞏固雙方優勢，集團與微軟合作無間，互利互惠；並展開了多領域全方位的合作，圍繞辦公空間、樓宇、園區等場景，打造互聯互通的可視化智慧辦公空間，提高企業效率，引領企業數字化轉型，成功賦能眾多世界500强客戶。



威訊控股董事會主席、總裁兼執行董事陳錫強先生表示：「微軟强大的技術實力和完善的産品矩陣，賦能我們有效優化旗下解决方案，為客戶提供更優質的産品和服務，從而在潜力龐大的中國市場搶佔市佔率。作為微軟的金牌合作夥伴以及智能辦公領域的領軍者，集團期望借助微軟雲的物聯網、數字孿生及AI等技術，與現有傳統總部大樓應用及管理系統集成，共同打造智能空間管理解决方案。未來，集團將與微軟建立更緊密合作關係，充分發揮互補優勢，在智慧辦公等領域深入合作，携手探索企業元宇宙領域。」



微軟亞洲區物聯網合作夥伴事業部總監尹冰女士表示：「很高興可以和威發系统這樣優秀的合作夥伴展開合作，共同打造行業創新的解决方案。微軟的使命一直是予力全球每一人、每一組織，成就不凡。威發系统創新的智慧辦公解决方案，結合了微軟行業領先的Azure IoT，Teams等産品，為企業提供高效管理的便捷工具。今後，微軟會持續支持威發系统在産品上的創新，為更多企業客戶提供基於微軟平台的行業領先方案。」



關於威訊控股有限公司

威訊控股有限公司（股份代號：1087.HK） 於2010年在香港聯合交易所有限公司主板上市。作為在資訊科技行業擁有超過30年經驗的領先綜合智能資訊科技解決方案供應商，集團主要從事資訊科技基礎設施系統整合和智能辦公軟件解決方案業務。集團在中國根基雄厚，設有逾10個辦公室，並在西安設有研發中心。



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