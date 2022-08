Tuesday, 16 August 2022, 11:18 HKT/SGT Share: 本港今年最大IPO 中國中免(1880.HK)國際配售足額

香港, 2022年8月16日 - (亞太商訊) - 中國中免(新上市編號:01880,滬:601888)昨起招股,全球發售約1.03億股,每股定價介乎143.5至165.5港元,最高集資約170億港元,是今年為止本港最大集資規模的IPO。據悉上週五開簿不到1小時,公司國際配售部分已足額,據有關人士瞭解,國際及中資意見領袖型機構均積極下單參與,支持公司此次H股發行,目前簿記僅兩日傳聞已實現高倍數訂單覆蓋。中國中免每手100股,入場費16716.8元,8月18日截止招股,預計8月25日掛牌上市,聯席保薦人為中金公司和瑞銀集團。



公司是次招股引入9位基石投資者,包括中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集團、中遠海運(香港)有限公司、融實國際控股有限公司、上海機場投資有限公司、瀘州老窖股份有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、海南自由貿易港建設投資基金有限公司及Oaktree基金。



中國中免是中國免稅行業的領軍者。自1984年成立以來,公司持續推動中國免稅行業的發展,成功於2011年在三亞開設中國第一家離島店,於2014年在三亞開設中國第一個旅遊零售綜合體,即三亞國際免稅城,成為中國免稅行業旅遊零售綜合體業務模式的先驅。三亞國際免稅城已成為海南旅遊的一個新地標,也是截至2020年全球單體銷售面積最大的旅遊零售綜合體,擁有超過7萬平方米的零售面積,專注免稅業務,同時經營有稅零售、餐飲、娛樂及休閒等其他業務,為旅客提供多元化的一站式購物及休閒體驗。2021年,三亞國際免稅城的收入規模為人民幣34,811.2百萬元,為中國國內購物中心排行第一名。



政府近年積極鼓勵國內消費,大力推動內需循環,並計劃將海南省建設為自由貿易港,海南的運輸基礎設施迅速發展,加上海南成為遊客休閒和購物目的地的吸引力與日俱增,預計未來將持續帶動海南旅遊零售市場的穩健增長。海南的旅客規模預期將由2019年的83.1百萬人次增長至2023年的111.1百萬人次,2019年至2023年的複合年增長率為7.5%,並將於2026年進一步增加至163.4百萬人次,2023年至2026年的複合年增長率為13.7%。



目前,中國中免受益於有利的國內免稅政策,已將重點轉移至離島店。公司在海南的離島店銷售由2019年的人民幣13,249.6百萬元增加126.1%至2020年的人民幣29,961.9百萬元,並由2020年的人民幣29,961.9百萬元增加57.1%至2021年的人民幣47,057.7百萬元。中國中免將繼續受惠於有利的免稅政策,根據旨在將海南建成自由貿易港(FTP)的有利政府政策,大幅擴展離島市場,為海南訪客帶來更全面的商品種類、更完善、健全的基礎設施和更豐富的購物體驗。總結三亞國際免稅城的卓越往績經驗,集中發展海口國際免稅城,維持公司在離島市場的領導地位。



免稅品的國內銷售是境內消費並引導境外消費回流的重要推動力,也是走出國門,為世界各地遊客服務,打通經濟外循環的重要手段,將在經濟發展新格局中扮演愈發重要的角色,面對巨大機遇,中國中免來港上市,憑藉自身在零售網絡、市場資源、品牌組合和股東支持等方面的優勢下,依託「A+H」資本平台,深入廣闊的國際市場,吸引境外投資者,将有利於其繼續鞏固領先的市場地位,進一步啟動在旅遊零售業務方面的潛能,實現長期可持續增長。





