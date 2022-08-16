Tuesday, 16 August 2022, 11:18 HKT/SGT Share: 本港今年最大IPO 中國中免（1880.HK）國際配售足額

香港, 2022年8月16日 - (亞太商訊) - 中國中免（新上市編號：01880，滬：601888）昨起招股，全球發售約1.03億股，每股定價介乎143.5至165.5港元，最高集資約170億港元，是今年為止本港最大集資規模的IPO。據悉上週五開簿不到1小時，公司國際配售部分已足額，據有關人士瞭解，國際及中資意見領袖型機構均積極下單參與，支持公司此次H股發行，目前簿記僅兩日傳聞已實現高倍數訂單覆蓋。中國中免每手100股，入場費16716.8元，8月18日截止招股，預計8月25日掛牌上市，聯席保薦人為中金公司和瑞銀集團。



公司是次招股引入9位基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集團、中遠海運（香港）有限公司、融實國際控股有限公司、上海機場投資有限公司、瀘州老窖股份有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、海南自由貿易港建設投資基金有限公司及Oaktree基金。



中國中免是中國免稅行業的領軍者。自1984年成立以來，公司持續推動中國免稅行業的發展，成功於2011年在三亞開設中國第一家離島店，於2014年在三亞開設中國第一個旅遊零售綜合體，即三亞國際免稅城，成為中國免稅行業旅遊零售綜合體業務模式的先驅。三亞國際免稅城已成為海南旅遊的一個新地標，也是截至2020年全球單體銷售面積最大的旅遊零售綜合體，擁有超過7萬平方米的零售面積，專注免稅業務，同時經營有稅零售、餐飲、娛樂及休閒等其他業務，為旅客提供多元化的一站式購物及休閒體驗。2021年，三亞國際免稅城的收入規模為人民幣34,811.2百萬元，為中國國內購物中心排行第一名。



政府近年積極鼓勵國內消費，大力推動內需循環，並計劃將海南省建設為自由貿易港，海南的運輸基礎設施迅速發展，加上海南成為遊客休閒和購物目的地的吸引力與日俱增，預計未來將持續帶動海南旅遊零售市場的穩健增長。海南的旅客規模預期將由2019年的83.1百萬人次增長至2023年的111.1百萬人次，2019年至2023年的複合年增長率為7.5%，並將於2026年進一步增加至163.4百萬人次，2023年至2026年的複合年增長率為13.7%。



目前，中國中免受益於有利的國內免稅政策，已將重點轉移至離島店。公司在海南的離島店銷售由2019年的人民幣13,249.6百萬元增加126.1%至2020年的人民幣29,961.9百萬元，並由2020年的人民幣29,961.9百萬元增加57.1%至2021年的人民幣47,057.7百萬元。中國中免將繼續受惠於有利的免稅政策，根據旨在將海南建成自由貿易港（FTP）的有利政府政策，大幅擴展離島市場，為海南訪客帶來更全面的商品種類、更完善、健全的基礎設施和更豐富的購物體驗。總結三亞國際免稅城的卓越往績經驗，集中發展海口國際免稅城，維持公司在離島市場的領導地位。



免稅品的國內銷售是境內消費並引導境外消費回流的重要推動力，也是走出國門，為世界各地遊客服務，打通經濟外循環的重要手段，將在經濟發展新格局中扮演愈發重要的角色，面對巨大機遇，中國中免來港上市，憑藉自身在零售網絡、市場資源、品牌組合和股東支持等方面的優勢下，依託「A+H」資本平台，深入廣闊的國際市場，吸引境外投資者，将有利於其繼續鞏固領先的市場地位，進一步啟動在旅遊零售業務方面的潛能，實現長期可持續增長。





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