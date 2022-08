Monday, 15 August 2022, 17:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass / NusaTrip Society Pass (納斯達克: SoPa) 收購總部位於雅加達的 NusaTrip,這是印度尼西亞首家國際航空運輸協會認可的在線旅行社,標誌著首次進軍印度尼西亞

雅加達,印度尼西亞, 2022年8月15日 - (亞太商訊) - 東南亞(“SEA”)下一代數字生態系統 Society Pass Inc(納斯達克代碼:SOPA)宣布收購印度尼西亞和東南亞領先的雅加達在線旅行社(“OTA”) NusaTrip(“NusaTrip”) . 收購 NusaTrip 將 SoPa 的業務範圍擴展到蓬勃發展的東南亞地區旅遊業,標誌著 SoPa 首次進軍印度尼西亞,並增加了 SoPa 位於越南、印度尼西亞、菲律賓、新加坡和泰國的技術型公司不斷增長的生態系統。



NusaTrip 成立於 2013 年,是第一家獲得國際航空運輸協會認可的印尼 OTA,率先為印尼企業和零售客戶提供全方位的航空公司和酒店服務。憑藉其先發優勢,NusaTrip 在全球擁有超過 120 萬註冊用戶、超過 500 家航空公司和超過 200,000 家酒店,並與超過 8000 萬獨立訪客建立了聯繫。



Society Pass 創始人、董事長兼首席執行官 Dennis Nguyen 解釋說:“我們很高興地歡迎 NusaTrip 加入我們不斷擴大的 SoPa 生態系統。隨著我們進入另一個領先的東南亞市場,NusaTrip 無縫融入我們的用戶和商家增長戰略。我們將 NusaTrip 電子商務旅遊平台的強大技術和運營廣度與我們在東南亞的豐富品牌建設經驗相結合。通過此次收購,SoPa 現在將我們的六個垂直領域(忠誠度、生活方式、食品和飲料、電信、數字媒體和旅遊)交叉融合到一個有凝聚力的忠誠度和電子商務平台中,為我們的消費者和商家提供增強的產品和服務遍及東南亞最大的國家。隨著我們機會性地收購市場領先的公司並與有遠見的企業家合作,SoPa 在 2022 年不斷發展壯大,這突顯了我們獨特的聚合方法,該方法反映了在增加收入和優化成本方面的即時回報。”



Society Pass 印度尼西亞地區經理 Patrick Soetanto 補充說:“我們將在不久的將來擴展 NusaTrip 的服務,通過在其組合中整合更多旅遊產品線並為更大的國際市場開發更具競爭力的產品,以支持更多東南亞國家的未來增長途徑。和地區觀眾。”



隨著越來越多的消費者參與大流行後的旅行,印度尼西亞和東南亞的入境和出境旅遊收入有望繼續飆升,從而受益於旅遊業的高增長。需求的顯著增長是由政府大力推動旅遊業的舉措、印度尼西亞新興中產階級的崛起以及強大的互聯網普及率推動的,這使得更多的印度尼西亞人能夠通過 OTA 輕鬆預訂航班和酒店。



“NusaTrip 很自豪能與 SoPa 正式合作。通過與 SoPa 廣泛的生態系統以及 SEA 的龐大用戶和商家基礎聯手,我們對聯合營銷能力感到興奮。隨著 2022 年第 2 季度/第 3 季度整個東南亞旅遊市場的複蘇,NusaTrip 旨在通過為該地區的商務和休閒旅客提供更具競爭力、無附加費的酒店和航班票價、便捷的支付方式以及快速的行程預訂來顯著增加其客戶群,” Nusatrip 聯合創始人 Menak Galumbang 評論道。



關於Society Pass



作為越南、印度尼西亞、菲律賓、新加坡和泰國的忠誠度和數據營銷生態系統,SoPa 在安吉利斯、曼谷、河內、胡志明市、雅加達、馬尼拉和新加坡設有辦事處,是一家專注於收購的電子商務控股公司,經營 6 個相互關聯的垂直領域(忠誠度、生活方式、餐飲、電信、數字媒體和旅遊)無縫連接東南亞多個產品和服務類別的數百萬消費者和數千名商家。



其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。 SoPa 忠誠度平台可推動客戶獲取並提高商家的客戶保留率。自上線至今,SoPa已累計註冊用戶超330萬,註冊商家和品牌超205,000家。自此,SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構,使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。



SoPa 利用技術為客戶在購買過程中定制更個性化的體驗,並改變東南亞的整個零售價值鏈。 SoPa 還運營著越南領先的生活方式電子商務平台 Leflair.com、菲律賓受歡迎的雜貨配送公司 Pushkart.ph、位於越南河內的領先在線餐廳配送服務 Handycart.vn和 Gorilla Networks,位於新加坡的支持區塊鏈/web3 的移動虛擬網絡運營商。 SoPa 運營著總部位於曼谷的以社交商務為重點的優質數字視頻多平台網絡 Thoughtful Media Group,以及菲律賓領先的當地餐廳外賣服務 Mangan。請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



媒體聯絡:

PRecious Communications

sopa@preciouscomms.com



話題 Press release summary



部門 通讯, 消费者, 金融, 旅游观光, 业务, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network