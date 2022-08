Friday, 12 August 2022, 18:10 HKT/SGT Share: 國泰君安國際加推2.5%保證金融資優惠利率至9月30日

香港, 2022年8月12日 - (亞太商訊) - 國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)宣佈,7月首次推出2.5%(回贈後)的保證金融資利率活動後,產品深受歡迎,現在為慶祝母公司國泰君安證券成立30年,公司繼續加推2.5%(回贈後)的優惠利率至9月30日。



客戶只要於9月底前在國泰君安國際開通或升級為個人保證金(融資)帳戶,即享特惠保證金利率5%以及50%的保證金利息回贈(額度無上限),回贈後實際利率為2.5%。以融資金額100萬港元為例,每天回贈為68港元!同時,客戶也可通過港元轉換外幣的形式投資海外主要市場,同樣享受回贈。



面對美聯儲激進的緊縮政策,在聯繫匯率制度下,市场預計香港地區於四年來將首次上調最優惠利率。這將給證券融資投資者帶來更多難題。另一方面近期香港銀行同業拆息(HIBOR)迅速上升,市場預測下半年港元利率也將大幅上升。相較之下,2022年國泰君安國際在逆市中迎難而上,持續優化資產負債表,財務狀況保持穩健。同時為慶祝國泰君安證券成立30年,公司宣佈繼續加推保證金優惠利率活動,協助客戶把握不同市場環境中的各種機遇,實現資產保值增值。



關於國泰君安國際

國泰君安國際(股票代號:1788.HK)是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司,並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地,提供多樣化綜合金融服務,核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資等七大類,業務覆蓋包括個人金融(財富管理)、機構金融(機構投資者服務與企業融資服務)與投資管理三大維度。目前,國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安證券(股票代號:601211.SH/ 2611.HK)為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際,資訊詳見: https://www.gtjai.com





