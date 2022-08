Thursday, 11 August 2022, 17:45 HKT/SGT Share: 綠色金融再創先!興業銀行首家推出生物多樣性保護金融方案

香港, 2022年8月11日 - (亞太商訊) - 近日,興業銀行發佈《關於加強生物多樣性保護的通知》(下稱《通知》),明確將生物多樣性保護作為可持續發展戰略的重要組成部分,並對金融支持措施提出具體要求,成為國內首家制定並推出生物多樣性保護方案的金融機構。



《通知》明確要求將可持續發展理念融入該行經營活動及投融資活動,制定全行生物多樣性保護戰略,建立並完善生態友好型授信政策,加強生物多樣性風險管理,積極探索研究生物多樣性保護緩釋措施及壓力測試工作。同時建立健全生物多樣性保護金融服務能力,開發並不斷完善生物多樣性保護金融產品和服務,提升生物多樣性保護專業能力,開展生物多樣性資訊披露等。



“寓義於利”,由綠到金。自2008年正式公開承諾採納赤道原則,到2019年將生物多樣性保護等內容納入績效標準,興業銀行認真踐行赤道原則,落地多筆涉及生物多樣性保護的融資業務,支持生態環境改善,促進生物多樣性保護和恢復。截至2022年6月末,興業銀行共對1802筆專案開展赤道原則適用性判斷,其中適用赤道原則專案共計1129筆,所涉專案總投資44399億元。



在雲南,興業銀行昆明分行對昆明滇投綜合授信額度達人民幣80億元,支持滇池水域綜合治理。目前,滇池水質已經從原先的劣V類改善為IV類,消失多年的鳥類、魚類回到滇池,湖濱生態帶修復、湖內水生植物恢復成效顯著。



在浙江,興業銀行溫州分行為蒼南4號海上風電項目提供40億元授信額度,在確保專案符合赤道原則相關條款後,興業銀行實現首筆放款,並督促建設單位履行生物多樣性保護措施,有效管理和防範生物多樣性風險。



在山東,興業銀行青島分行以唐島灣濕地碳匯為質押,為項目公司發放貸款2000萬元,專項用於濕地公園岸線清淤等海洋濕地保護,有力改善了東部候鳥遷徙路線上的重點停歇地,保障區域生態安全。



截至目前,興業銀行為長江大保護沿線13個省市環境治理類相關企業發放綠色融資533億元,為推動黃河流域生態保護與高品質發展,落地綠色融資189億元。



生物多樣性關係人類福祉。2021年以來,興業銀行先後簽署《銀行業金融機構支持生物多樣性保護共同宣示》《生物多樣性金融夥伴關係全球共同倡議》,為生態平衡和全球可持續發展注入金融力量。



“我行將持續提升生物多樣性保護戰略高度,不斷加大金融支持力度,積極應對生物多樣性保護的機遇與挑戰,持續擦亮‘綠色銀行’名片,為全球可持續發展作出更大興業貢獻。”興業銀行綠色金融部負責人表示。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network