打造全球新藥發源地 百奧賽圖衝刺基因編輯第一股

香港, 2022年8月11日 - (亞太商訊) - 隨著生物技術的迅猛發展,創新藥已成為醫藥行業的熱門詞彙,並催生出眾多的創新藥企。而這些藥企大多有一個共同點,專注於某一或某幾個產品管線的研發,公司的發展過分依賴於單一產品的研發能否取得成功,一旦研發藥品失敗,就可能會對公司前景造成致命打擊。



在此背景下,致力於成為全球新藥發源地的百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「百奧賽圖」)就顯得格外與眾不同,市場稀缺性十足。近日,百奧賽圖通過了港交所聆訊,預計離正式登陸港股市場已為期不遠。



「千鼠萬抗」計劃加速藥物創新 打造全球新藥發源地



百奧賽圖突破性的開發了全球稀缺的 SUPCE 超大片段基因編輯技術,並基於該技術自主研發出抗體藥物研發頂級資產—— RenMice 全人抗體小鼠平台。在此基礎上,百奧賽圖整合靶點發現、高通量抗體發現、抗體分子體內高通量篩選評價等全鏈條新藥開發能力,創新發起全球首個大規模體內抗體發現篩選計劃——「千鼠萬抗」,針對人類疾病超過1,000個潛在抗體藥物靶點,進行規模化抗體開發。



據了解,RenMice 小鼠採用SUPCE技術原位一步替換成人源抗體基因,可以製備出多樣性好、親和力高的全人抗體,而採用類似技術的全人抗體平台僅百奧賽圖一家獨有。目前,百奧賽圖已與包括百濟神州、信達生物、美國 Xencor 等在內的14家跨國藥企達成授權合作,正在進行32個項目,充分彰顯了百奧賽圖RenMice平台全球領先的技術實力。



此外,「千鼠萬抗」計劃源源不斷地產出早期抗體藥物分子,使百奧賽圖成為全球新藥的發源地。在兩年左右的時間內公司已於德國默克、華潤生物、南京正大天晴等在內的知名藥企達成24個抗體分子授權轉讓/合作開發交易,且公司自有管線YH003和YH001已經進入臨床II期,具有優異的安全性和有效性,很好的驗證了百奧賽圖的體內藥物篩選模式。伴隨著計劃的推進,公司抗體發現業務收入2021年實現極速增長,同比增幅高達115%,毛利率更是達到80%以上。隨著項目的推進,百奧賽圖勢必會迎來研發方面里程牌式的跨越以及可觀的長期經濟回報。



獨創Biotech + CRO新模式 推動業績強勁增長



在提出「千鼠萬抗」計劃之前,百奧賽圖就已經基於自有的基因編輯技術平台,持續开发出上千種創新動物模型(包括靶點人源化小鼠和免疫缺陷小鼠等)。圍繞著創新性動物模型,百奧賽圖在中美兩國打造差異化、具有競爭力的藥理藥效服務平台,為國內外客戶提供模式動物以及臨床前藥理藥效CRO服務。



憑藉超國際標準的動物中心以及眾多的創新動物模型,百奧賽圖成為動物模型领域少數實現自主創新產品反向銷售歐美市場的公司。招股书披露,在全球前10 Top Pharma 中,百奧賽圖已與其中的9家都建立了穩固的合作夥伴關係。於2021年,百奧賽圖海外銷售收入占比高達36%。2022年前4個月,該比重進一步提升至超過45%。



通過模式動物銷售、臨床前CRO服務以及抗體發現業務三位一體的業務模式,以及遍佈全球的客戶,百奧賽圖實現了業績的強勁增長。2021年,百奧賽圖收入同比增長40%,2022年前4個月增幅進一步擴大至67%。毛利率方面,2021年百奧賽圖毛利率在65%以上,2022年前4個月提升至70%,盈利能力持續增強。



總體而言,百奧賽圖以底層基因編輯技術驅動,完成了從基因編輯服務、模式動物銷售到臨床前CRO,再到全人抗體開發的業務拓展,成為全球少有的具有獨立技術硬核平台又有强劲收入的生物科技公司,在港股市場上極為稀缺。未來,在其領先的基因編輯技術、稀缺的平台資產以及強大的抗體發現能力驅動下,百奧賽圖將持續向全球輸送新藥,強勢引領行業發展。





