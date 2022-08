Thursday, 11 August 2022, 08:50 HKT/SGT Share: 悅商集團與集慶生物達成全面戰略合作 取得猴痘病毒檢測試劑盒全球獨家銷售權

香港, 2022年8月11日 - (亞太商訊) - 在經歷了幾輪商談後,8月10日,悅商集團宣佈已與集慶生物簽署戰略合作協定。合作後悅商集團將獨家代理集慶生物旗下猴痘病毒檢測試劑盒銷售權,從團隊、技術、管道、資料安全等方面助力集慶生物業務的出海發展。



近年來,憑藉完備的工業生產基礎,我國已經在全球醫療器械市場上擔當著“供應鏈基地”的作用,在醫療耗材、疫苗、康復等品類上具有顯著優勢,已經出口至全球200多個國家和地區。出海業務也成為國內醫療行業企業發展新的增長點。



但是醫療企業出海,並非短期內可以一蹴而就。儘管出海能幫助很多企業打破利潤“天花板”,帶來更廣闊的全球市場,但企業也要對出海的路徑規劃、團隊搭建、當地的宏觀環境等方面考慮清楚。



一個優秀的醫療器械企業是能經得起國際、國內市場的雙重檢驗的。尋找到合適的合作夥伴並瞭解目標國家對於不同產品的官方監管理念是進入該國市場的第一步,也可大大縮短企業出海的成本和效率。



集慶生物作為國內眾多醫療行業的一員,近年來一直將出海發展作為企業的重要戰略佈局。在抗原產品供應方面,海外市場與國內市場需求不同。在國外,抗原產品可以自己在家使用,醫療專業品逐步過渡成為醫療消費品,讓整個市場體量劇增。所以從新冠抗原自測試劑盒到此次的猴痘疫情試劑盒,集慶生物正在一步一步拓展海外市場發展。



此次之所以選擇與悅商集團達成合作,也正是看好悅商集團強大的技術能力和海外市場的管道優勢,希望借助悅商集團的海外資源優勢提升自己搶佔海外市場的效率。



作為一家面向全球的國際化企業,近年來悅商集團一直在探索助力國內企業的出海業務。悅商集團的YCloud雲智慧系統可以説明集慶生物快速開拓歐美新市場,通過社交裂變精準確觸達終端消費者,為集慶節省銷售成本,助力公司盈利最大化。



同時,多維度的行銷SaaS,還可助力集慶生物提升“人貨場”運營效率,從內容驅動向商品驅動演化,通過公私域雙輪驅動,實現生意的長效經營。



對於悅商集團來說,本次攜手集慶生物切入醫療賽道,是繼微商、旅遊、酒店、短視頻直播、醫美、傳統零售後的場景再突破,將為悅商集團積累寶貴的項目經驗以及品牌口碑。



未來,悅商集團希望可以幫助更多國內企業完成出海業務,助力國內企業更快的開拓海外新增長!







部門 制药及生物技术, 健康与医药

July 15, 2022, 09:47 HKT/SGT 美股新股解讀:科技賦能萬億微商賽道,SaaS雲服務商悅商集團(WETG.US)欲轉納斯達克主板

