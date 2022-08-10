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來源 TTI 創科實業於二零二二年上半年創下驕人業績

香港, 2022年8月10日 - (亞太商訊) - 全球領先的電動工具、DIY工具及戶外園藝工具公司創科實業有限公司（「創科實業」或「集團」）（香港聯交所股份代號：669；美國 ADR：TTNDY）宣佈截至二零二二年六月三十日止六個月的業績。



創科實業在二零二二年上半年創下驕人業績，表現超越市場，銷售額增加10.0%至7,000,000,000美元。如按當地貨幣計算，銷售額增長為12.1%。連同二零二一年上半年52%的銷售額增長，創科實業於這兩年間的銷售額共錄得67%增長。毛利率連續第十四個上半年度錄得增長，上升50個基點至39.1%。除利息及稅項前盈利增長10.7%至633,000,000美元，純利增長10.4%至578,000,000美元，每股盈利增長10.4%至約31.59美仙。



-- 我們的旗艦品牌MILWAUKEE業務大幅跑贏市場，銷售額增加25.8%

-- 毛利率連續第十四個上半年度錄得增長，達到39.1%

-- 純利增長10.4%至578,000,000美元



二零二二年上半年財務摘要

二零二二年* 二零二一年

百萬美元 百萬美元 變動

營業額 7,034 6,394 +10.0%

毛利率 39.1% 38.6% +50基點

除利息及稅項前盈利 633 572 +10.7%

本公司股東應佔溢利 578 524 +10.4%

每股基本盈利 (美仙) 31.59 28.62 +10.4%

每股中期股息 (約美仙) 12.23 10.94 +11.8%

*截至二零二二年六月三十日止六個月



每個地區於上半年均錄得穩定的銷售額增長，爲此我們感到相當欣喜。按當地貨幣計算，其他地區特別是澳洲、亞洲錄得23.0%的出色增長，而歐洲則增長14.1%，北美的增長為10.5%。



創科實業的電動工具業務於上半年增長強勁，而地板護理業務則受需求放緩及客戶縮減庫存而呈收縮。時至今日，作為專業充電式工具的全球領導者，集團的旗艦MILWAUKEE業務繼續蓬勃發展，按當地貨幣計算，於上半年錄得25.8%銷售增長。此業務現佔公司銷售額的主要部份，毛利率亦不斷增長。



創科實業主席 Horst Pudwill 先生表示：「集團的世界級團隊已做好充分準備，在充滿挑戰的宏觀經濟環境下管理業務，並繼續締造超越市場的業績。我們具備良好條件，在未來的歲月繼續鞏固我們的領導地位。」



創科實業行政總裁 Joseph Galli 先生表示：「上半年驕人的業績乃有賴於源源不絕地推出新產品及我們的市場領導地位。我們將繼續此有效策略，透過投資於明顯更優質、技術更先進的新產品來推動增長。」



關於創科實業

創立於一九八五年，並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理及清潔產品等充電式技術的全球領導者，專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎：強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運，以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略，鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理及清潔產品。



創科實業乃恒生指數、富時RAFI™全球3000指數(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富時4Good發達市場指數(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標，集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標，集團獲授權使用。



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