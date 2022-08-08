Monday, 8 August 2022, 19:22 HKT/SGT Share:

來源 Swang Chai Chuan Limited 雙財莊有限公司公佈於香港聯交所主板上市計劃詳情 全球發售241,000,000股股份

發售價每股不高於0.56港元且預計不低於0.52港元

香港, 2022年8月8日 - (亞太商訊) - 獲認可國際及國內第三方品牌及自有品牌食品與飲料及其他產品的馬來西亞知名分銷商雙財莊有限公司（「雙財莊」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）今天公佈其在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃詳情。



集團計劃發售合共241,000,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定），其中216,900,000股股份作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），餘下24,100,000股股份作香港公開發售（可予重新分配）。基於發售價每股股份0.54港元（即指示性發售價範圍每股股份0.52港元至0.56港元的中位數）並假設超額配售權未獲行使，經扣除估計包銷費用及其他開支後，預計全球發售所得款項淨額約為86.0百萬港元。



香港公開發售將於2022年8月8日（星期一）上午九時開始，並於2022年8月11日（星期四）中午十二時結束。分配結果預計將於2022年8月18日（星期四）公佈，集團股份預計將於2022年8月19日（星期五）開始在香港聯交所主板買賣，每手買賣單位為5,000股股份，股份代號為2321。



日進資本有限公司為獨家保薦人；日進資本有限公司及千里碩證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。交銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司、民銀證券有限公司、海通國際證券有限公司、及輝立証券（香港）有限公司為其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



投資摘要

馬來西亞自有產品，知名國際及國內食品飲料品牌分銷商

雙財莊為馬來西亞食品與飲料分銷行業前五名公司之一 (1)，其在馬來西亞食品與飲料分銷行業深耕多年，已成為當地規模龐大的知名食品與飲料（包括逾200個國際及國內品牌）分銷商。集團分銷的第三方品牌包括奧利奧(Oreo)、吉百利(Cadbury)、味之素(Ajinomoto)、一個英國跨國冰淇淋冷凍甜點品牌及一個新西蘭國際乳製品品牌。集團亦服務於眾多知名零售連鎖店（如Nirwana、TF Value-Mart、BS Group及Sabasun）。為樹立集團聲譽及增強其市場滲透率，雙財莊致力向客戶及時配送不同品牌的廣泛系列產品。同時，集團獲馬來西亞協會的獎項和認可（包括超級品牌地位及星洲企業楷模獎），以表彰集團卓越產品和服務。



強大的採購網絡，與國際及國內知名品牌所有者建立長期業務關係

集團分銷並積極管理多樣化的食品與飲料及其他品牌組合，其中包括多種優質產品，可分為九個不同的核心類別，涵蓋乳製品、冷凍食品、包裝食品及原料產品、醬料、油及佐料、飲料、特色產品、個人和嬰兒護理產品、寵物護理產品、清潔及廚房消耗品，庫存單位逾4,000個。至今，集團與五大供應商建立介乎約5年至26年的長期業務關係，使集團能夠確保產品穩定供應。



集團於2007年開始建立自有品牌產品，自有品牌種類逐漸擴大，提供逾200個第三方品牌的不同食品與飲料及其他產品供客戶選擇，包括約140個國際品牌、約80個國內品牌及五個主要自有品牌產品（即CED、Mega Fresh、Mega Food、Sayangku及Snowcat），涵蓋各種產品種類及價格區間。主要自有品牌的特色產品、食鹽、冷凍海鮮、冷凍肉類及寵物護理產品等，以進一步擴大集團品牌及產品組合和消費群。集團將繼續探索集團認為具有增長潛力的新品牌和產品，並使產品多樣化。



龐大而多樣化的客戶基礎，重點專注於大型零售連鎖店及渠道

集團專注於成熟的零售連鎖，多年建立並維持龐大的客戶基礎，擁有逾11,000名活躍客戶。集團許多客戶均為國際知名的零售連鎖店及當地的零售連鎖店，會頻繁地進行大批量採購。集團亦致力於實現多樣化客戶組合，為食品與飲料經銷商及商家、學校食堂、餐飲業及其他客戶提供服務。於2022年4月30日，集團已與五大客戶建立介乎約11年至26年的長期業務關係。集團客戶留存率為高，回頭客賬目所得收益佔集團往績記錄期內總收益逾90%。憑藉上述龐大而多樣化的客戶群，客戶業務營運規模擴大及複雜性加深已推動對集團向供應商所採購食品與飲料產品的需求，從而增加集團採購及其他業務活動的規模，進而增加收益。集團亦受益於規模經濟，持續優化成本結構，提升盈利能力。



戰略性部署並配備溫控設施的龐大分銷網絡

集團分銷網絡構成集團倉儲及物流管理服務的基石，能夠有效地促進食品與飲料分銷供應鏈，可在短短的24個小時交貨期內及時向更多客戶交付。集團目前經營12間倉庫（指定存儲容量約為25,600立方米）戰略性分佈於馬來西亞半島主要銷售地區，其中九個倉庫配備冷藏設施，合計約4,550立方米，主要用於儲存冷凍食品及乳製品。集團亦運營一支由140多輛自營物流車（其中約100輛物流車為冷藏卡車）組成的車隊，便於倉儲及物流管理運營的有效及高效流動。



良好的財務往績記錄

於往績記錄期內，集團的毛利率呈上升趨勢，2021財年的毛利率達14.1%。2021財年毛利為約94.5百萬令吉（相等於約181.7百萬港元），與2020財年相比按年增長約18.5%。2021財年經調整純利亦按年增長約29.9%至約28.6百萬令吉（相等於約54.9百萬港元）(2)。



千令吉(約千港元) 2019財年 2020財年 2021財年 2022年四個月(截止4月30日止)

收益 497,435 564,632 668,738(相等於約HK$1,286,035) 266,652(相等於約HK$512,792)

毛利 66,187 79,733 94,508(相等於約HK$181,746) 38,753(相等於約HK$74,525)

毛利率 13.3% 14.1% 14.1% 14.5%

經調整純利* 17,686 21,985 28,562(相等於約HK$54,927) 13,556(相等於約HK$26,069)

經調整純利率* 3.6% 3.9% 4.3% 5.1%

*經調整純利按年內溢利扣除往績記錄期間的上市開支計算



於往績記錄期，集團在收益、毛利和經調整純利上持續錄得增長；與此同時，集團的毛利率和經調整純利率亦持續上升。



經驗豐富且敬業的高級管理團隊

集團擁有一支由執行董事Soon氏兄弟所領導且經驗豐富、敬業及能幹的管理團隊。Soon氏兄弟在帶動集團發展方面發揮重要作用以及在馬來西亞從事食品與飲料產品分銷業務擁有逾30年經驗。他們負責集團的整體業務策略、規劃、營運及銷售管理和發展。此外，集團有一支忠誠、經驗豐富及能幹的高級管理團隊，具備廣泛的營運專業知識並深入了解馬來西亞食品與飲料分銷行業，建立高度廣泛性和差異性的產品組合。



未來增長策略

投資冷鏈及其他基礎設施以進一步提高集團分銷及銷售能力

於往績記錄期間，集團的冷凍食品及乳製品收益佔總收益的約50%。冷凍食品及乳製品由集團以第三方品牌、集團自有品牌及以無牌方式出售，所產生的利潤率一般高於分銷及銷售第三方品牌產品產生的利潤率。未來，集團主要業務戰略將圍繞提高集團冷鏈倉儲及物流能力及管理。集團計劃(i)設立一個配備冷藏設施的新倉庫，將自有倉庫升級為具有先進功能的倉庫；(ii)購置及升級冷凍及其他物流車輛；(iii)改進冷鏈管理與信息系統。



除冷藏設施外，集團亦會增加普通存儲容量，促進集團儲存空間的優化，提高儲存在普通條件下的產品的銷售效率，改善集團的經營業績。



加強開發集團自有品牌產品

集團的自有品牌產品和無牌產品享較高的毛利率水平，因此，集團計劃擴大有關業務發展。集團會通過購置新的加工機器擴大自有品牌產品及無牌產品的產能，以承接更多訂單數量、節省勞力成本和提高加工效率。集團亦會加強自有品牌產品的市場推廣及宣傳活動，進一步開展媒體營銷，接觸更多潛在客戶。



推出移動應用程序發展電子商務業務

集團擁有超過11,000名活躍客戶的龐大而多樣化的客戶群，每天均會收到並處理大量客戶訂單。為簡化訂購流程和順應市場趨勢，集團計劃聘請外方服務供應商設計及定制移動應用程序以發展電子商務業務。該訂購應用程序預計將於2023財年第四季度啟動並投入使用，此舉將能為客戶提供一個更便捷及愉悅的購買體驗，及將提高集團整體營運效率。



尋求供應價值鏈上的戰略收購及投資

鑒於馬來西亞食品與飲料分銷行業的預期增長，集團計劃通過收購或投資在食品與飲料供應價值鏈（包括橫向及縱向收購及投資）相關的地方公司或企業以擴展集團業務，探索潛在商機。



所得款項用途

基於發售價為每股股份0.54港元（即指示性發售價範圍每股股份0.52港元至0.56港元的中位數）並假設超額配售權未獲行使，經扣除集團就全球發售應付的估計包銷費用及其他開支後，估計集團將獲得的全球發售所得款項淨額約為86.0百萬港元。集團當前擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：



用途 / 百分比

-- 透過投資冷鏈及其他基礎設施進一步提升分銷及銷售能力 47.8%

-- 透過購置新的加工機器以及進行市場推廣及宣傳活動發展自有產品業務 18.0%

-- 推出一款移動應用程序發展電子商務業務 7.0%

-- 供應價值鏈上的戰略收購及投資 17.2%

-- 一般營運資金 10.0%



基石投資

集團已分別與四名基石投資者訂立基石投資協議。四名基石投資者分別為Tee Kian Heng先生、Huihuang Resources Limited、拿督Sri Ng Chong Keong及拿督Sri Pek Kok Sam（各自為一名「基石投資者」及統稱「基石投資者」），據此基石投資者同意，在若干條件的規限下，按發售價認購有關數目的股份（向下調整至5,000股股份的最接近完整買賣單位），購買總金額約為47.0百萬港元。 集團相信，為全球發售引入基石投資者並確保認購大量發售股份，將展示基石投資者對全球發售的信心，為推出全球發售建立一個穩固的平台。



雙財莊有限公司

雙財莊有限公司為馬來西亞食品與飲料分銷行業前五名公司之一*，獲認可國際及國內第三方品牌及自有品牌食品與飲料及其他產品的知名分銷商。集團亦為供應商提供倉儲、物流、銷售及營銷支持以及其他增值服務。

* 根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計



除非文義另有所指外，本文所用詞彙與日期為 2022年8月8日的招股章程所界定的詞彙具有相同涵義。



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注：

(1) 根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計。

(2) 該等數額乃按0.52令吉兌1.00港元之匯率由馬來西亞令吉兌換為港元或由港元兌換為馬來西亞令吉。概不表示任何馬來西亞令吉╱ 港元金額已經、應已或可能按該匯率兌換為港元╱ 馬來西亞令吉或完全不可兌換。



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