日清食品（香港）慈善基金首推「日清食品橙球社區計劃」



香港, 2022年8月3日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天隆重宣布日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）與香港網球總會（「網總」）攜手推出「日清食品橙球社區計劃」，首站落戶大埔，每星期提供特定訓練予青少年球手，透過網球運動宣揚健康的生活模式。

日清食品（香港）慈善基金顧問委員會主席安藤清隆先生(第二行中間) 、 網總會長莫君逸先生(左)及日清運動大使張玲於啟動儀式後與各參賽者合照

自日清食品（香港）慈善基金於去年九月註册為慈善機構後，「日清橙球社區計劃」為慈善基金頭炮項目，慈善基金秉承日清食品創辦人安藤百福先生的理念 - 「飲食和運動是健康的兩大軸心」為宗旨，通過食物和運動來勵行健康生活。慈善基金亦設定三大目標包括推動教育、援助有需要人士及進行造福香港社會的慈善工作。



日清食品（香港）慈善基金顧問委員會主席安藤清隆先生說：「好高興日清食品（香港）慈善基金推出首個項目 - 橙球社區計劃，此計劃讓基層的青少年能接觸並深化學習網球運動，意義甚深，與本慈善基金及本司的遠景一致，一如既往全力支持本地網球發展、透過網球運動，向市民大眾推廣健康生活模式。」



香港網球總會會長莫君逸先生表示：「我們非常榮幸能成為日清食品（香港）慈善基金的首位受惠機構，推行橙球訓練計劃的目的為已接觸初階紅球網球訓練，尤其是已完成Tennis Rocks 初階課程的青少年提供為期一年的深化訓練，目標為他們提供學習階梯，鼓勵他們長期投入網球運動。我們很高興計劃首度擴展至大埔區，惠及更多的青少年。在此特別感謝日清食品對網球運動及本會的長期大力支持，讓我們的基層及社區訓練計劃得以持續發展。」



計劃於8月2日假大埔運動場舉行簡單而隆重的活動啟動禮，身兼日清運動大使的前香港首席女子網球手張玲除現身出席支持外，更會擔任計劃導師定期探訪及指導各參加者，以其自身豐富的網球經歷分享予一眾參加者，去激勵新一代的青少年球手，帶出積極正面的影響。



首站於大埔的「日清食品橙球社區計劃」除延續網總橙球計劃的宗旨，為青少年提供再度接觸及深化學習的機會外，大埔站將支持7至10歲區內的基層青少年，每星期為他們提供固定訓練，首年目標累計為參加者提供約4300小時訓練時數。



關於日清食品（香港）慈善基金

日清食品（香港）慈善基金（“慈善基金”）於2020年9月由日清食品有限公司（股份編號：1475）以信託契約的形式成立。慈善基金於2021年9月獲得《稅務條例》（第112章）第88條賦予慈善機構的免稅地位。慈善基金的宗旨是：a) 推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究； b) 援助有需要人士；c) 進行惠及香港社區的慈善工作。



有關香港網球總會

香港網總為非牟利團體，是亞洲網球聯會及國際網球聯會認可組織。香港網總旗下現時有 40 個屬會和 4000 多名會員。除了舉辦本地和國際網球比賽，香港網總亦推行青少年和精英發展計劃、工商機構訓練、教練證書課程、普及訓練計劃、和為幼童而設的小型網球訓練等。

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