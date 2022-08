日清食品（香港）慈善基金首推「日清食品橙球社區計劃」

香港, 2022年8月3日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)今天隆重宣布日清食品(香港)慈善基金(「慈善基金」)與香港網球總會(「網總」)攜手推出「日清食品橙球社區計劃」,首站落戶大埔,每星期提供特定訓練予青少年球手,透過網球運動宣揚健康的生活模式。

日清食品(香港)慈善基金顧問委員會主席安藤清隆先生(第二行中間) 、 網總會長莫君逸先生(左)及日清運動大使張玲於啟動儀式後與各參賽者合照

自日清食品(香港)慈善基金於去年九月註册為慈善機構後,「日清橙球社區計劃」為慈善基金頭炮項目,慈善基金秉承日清食品創辦人安藤百福先生的理念 - 「飲食和運動是健康的兩大軸心」為宗旨,通過食物和運動來勵行健康生活。慈善基金亦設定三大目標包括推動教育、援助有需要人士及進行造福香港社會的慈善工作。



日清食品(香港)慈善基金顧問委員會主席安藤清隆先生說:「好高興日清食品(香港)慈善基金推出首個項目 - 橙球社區計劃,此計劃讓基層的青少年能接觸並深化學習網球運動,意義甚深,與本慈善基金及本司的遠景一致,一如既往全力支持本地網球發展、透過網球運動,向市民大眾推廣健康生活模式。」



香港網球總會會長莫君逸先生表示:「我們非常榮幸能成為日清食品(香港)慈善基金的首位受惠機構,推行橙球訓練計劃的目的為已接觸初階紅球網球訓練,尤其是已完成Tennis Rocks 初階課程的青少年提供為期一年的深化訓練,目標為他們提供學習階梯,鼓勵他們長期投入網球運動。我們很高興計劃首度擴展至大埔區,惠及更多的青少年。在此特別感謝日清食品對網球運動及本會的長期大力支持,讓我們的基層及社區訓練計劃得以持續發展。」



計劃於8月2日假大埔運動場舉行簡單而隆重的活動啟動禮,身兼日清運動大使的前香港首席女子網球手張玲除現身出席支持外,更會擔任計劃導師定期探訪及指導各參加者,以其自身豐富的網球經歷分享予一眾參加者,去激勵新一代的青少年球手,帶出積極正面的影響。



首站於大埔的「日清食品橙球社區計劃」除延續網總橙球計劃的宗旨,為青少年提供再度接觸及深化學習的機會外,大埔站將支持7至10歲區內的基層青少年,每星期為他們提供固定訓練,首年目標累計為參加者提供約4300小時訓練時數。



關於日清食品(香港)慈善基金

日清食品(香港)慈善基金(“慈善基金”)於2020年9月由日清食品有限公司(股份編號:1475)以信託契約的形式成立。慈善基金於2021年9月獲得《稅務條例》(第112章)第88條賦予慈善機構的免稅地位。慈善基金的宗旨是:a) 推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究; b) 援助有需要人士;c) 進行惠及香港社區的慈善工作。



有關香港網球總會

香港網總為非牟利團體,是亞洲網球聯會及國際網球聯會認可組織。香港網總旗下現時有 40 個屬會和 4000 多名會員。除了舉辦本地和國際網球比賽,香港網總亦推行青少年和精英發展計劃、工商機構訓練、教練證書課程、普及訓練計劃、和為幼童而設的小型網球訓練等。

如欲查詢更多, 請瀏覽以下網頁 www.tennishk.org。





話題 Press release summary



部門 Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network