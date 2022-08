Tuesday, 2 August 2022, 21:25 HKT/SGT Share: 舜宇光學科技榮膺「華富卓越投資者關係大獎2021」 傑出投資者關係工作 為股東創造更多價值

香港, 2022年8月2日 - (亞太商訊) - 全球領先的綜合光學零件及產品生產商 — 舜宇光學科技(集團)有限公司 (「舜宇光學科技」或「公司」,連同其附屬公司「集團」,股份代號:2382.HK) 欣然宣佈,公司憑藉傑出投資者關係工作、優秀企業管治及在港股市場卓越的表現,日前榮獲「華富卓越投資者關係大獎2021 - 香港指數成份股 (恒生指數) 類別」之獎項。

舜宇光學科技投資人關係高級總監兼聯席公司秘書黃佩玲女士代表公司領取「華富卓越投資者關係大獎- 香港指數成份股 (恒生指數) 類別」獎項

「華富卓越投資者關係大獎2021」旨在表揚在投資者關係有出色表現的香港上市公司,得獎企業透過不同途徑打開與投資者溝通之門,傑出的專業手腕為投資者關係工作樹立了最佳典範。



作為全球領先的綜合光學零件及產品生產商,一直以來,集團堅定不移地實施「名配角」戰略,始終聚焦於光學產品領域,致力於打造馳譽全球的光電企業。截至2021年底,集團三大主要產品(即手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組)的市佔率均爲全球第一。集團高度重視投資者關係,致力於與主要持份者包括股東、投資者、客戶等緊密聯繫,通過各種溝通渠道與持份者持續互動。



舜宇光學科技投資人關係高級總監兼聯席公司秘書黃佩玲女士出席了頒獎禮並欣然表示:「我們很榮幸公司再次獲得『華富卓越投資者關係大獎』,該獎項標誌著市場對公司在投資者關係工作上的認可。在未來,我們仍會繼續努力做好業務,堅持創新,持續提升市場佔有率,積極加大新興業務的投入,進一步強化科技創新,提升經營管理,以實現高質量的可持續發展,踐行集團「共同創造」的核心價值觀,為股東及投資者創造更多價值與回報。」





