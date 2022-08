Tuesday, 2 August 2022, 10:40 HKT/SGT Share: 全球千億基因檢測市場風口在望,普瑞健康(PRE.US)成二級市場稀缺價值標的

香港, 2022年8月2日 - (亞太商訊) - “消費級基因檢測”,即直接面向大眾人群的基因檢測。 該市場發展之所以值得期待,在於其龐大的市場規模及較大的發展潛力。



根據BCC Research統計數據顯示,全球消費級基因檢測市場在2021預計達到157.2億美元(約合人民幣1054億元),2026年將達到 377.2 億美元(約合人民幣2534億元),年複合增速高達 19.1%。 其中,2021-2026年亞太地區複合增速將高達 20.9%,2026年預計占比27.1%。



近年來,隨著成本降低和市場教育逐漸成熟,以及基因大數據的積累,將有越來越多的消費級基因檢測和癌症篩查已具備明確的臨床意義,成為臨床診療、健康管理中不可或缺的手段。



目前消費級基因檢測和癌症篩查的價值和優越性已在海外市場獲得普遍認可。



作為基因檢測和健康管理行業的頭部企業,23andMe、Ancestry、Grail等企業在基因檢測及癌症早篩領域的廣泛佈局現已獲得豐厚回報。 例如,上市2年間23andMe最高市值超過60億美元; 2020年,全球私募巨頭黑石集團以47億美元收購Ancestry 75%的股份,創下了黑石單筆收購最大金額紀錄,也使Ancestry估值成功超過 60億美元; 2021年8月因美納公司宣佈完成對GRAIL的80億美元收購。



現階段全球消費級基因檢測和癌症篩查市場的滲透率仍然較低。以中美為例,數據顯示,2020年中國消費級基因檢測滲透率為0.8%,而美國僅有8.8%。在此市場背景下,坐擁逾千億市場空間的全球消費級基因檢測市場誕生“大市值”公司將是一個必然趨勢。



作為全球醫療大健康與基因檢測賽道領頭羊,普瑞健康(PRE.US)有望脫穎而出。



據悉,普瑞健康從2019年推出開始銷售自己的基因檢測產品——CircleDNA,自推出以來交付了超過15萬套+檢測試劑盒。



普瑞健康的技術涉及全外顯子組測序,這是一種臨床級消費者測試,處理約3100萬個數據點,比基因分型多45-50倍,識別高達90%與癌症和其他疾病相關的遺傳變異。



眾所周知,新冠檢測作為普瑞健康切入消費級基因檢測的重要入口,是其穩健發展的重要基石,但普瑞健康發展目標不止停留在新冠檢測,而是積極通過全球並購戰略以及地域擴張形式,將新的基因和診斷檢測業務不斷兌現,成為公司業績的第二增長曲線。



作為深層次構建醫療健康生態圈的關鍵一步,通過授權合作打開中國香港及東南亞癌症早篩藍海市場,便是普瑞健康2022年的重要戰略要點之一。



從行業前景上來看,癌症早篩市場想像力十足。 2019年中國香港及東南亞地區結直腸癌高風險人群達到1.28億,其中未經篩查比例為94.3%。 香港結直腸癌篩查市場規模預計將從2020年的130萬美元增長至2030年的2.9億美元,十年複合年增長率為71.7% 。 同期,東南亞同一市場規模則預計將從2020年的3340萬美元增長到2030年的27.9億美元,摺合人民幣187.5 億元,複合年增長率達到55.7%。



今年5月,普瑞健康與國內癌症早篩龍頭諾輝健康就結直腸癌早篩重磅產品常衛清(ColoClear)出海達成戰略合作協定。 根據戰略合作協定,普瑞健康將與諾輝健康啟動深度合作,全面整合雙方在市場與管道拓展及產品與服務運營的優質資源,共同推動常衛清在中國香港、澳門、臺灣的上市和市場覆蓋,並計畫同期探索東南亞國家或地區的市場機會。



目前根據已完成的常衛清授權協定,普瑞健康已獲得諾輝健康授權在規定市場範圍內提供常衛清中心試驗室檢測服務。



實際上,佈局癌症早篩只是普瑞健康兌現中長期內在價值的縮影。



與此同時,普瑞健康也在積極佈局遠端醫療,為更多有特殊健康需求的使用者提供遠端診療服務,更好的提供便捷性。 公司即將推出一款對於使用者更加友好的居家血液檢測產品Circle Snapshot,不斷拓展業務範圍邊界。



可見,普瑞健康正通過醫療大健康各產業線之間的協同交匯形成一張共生發展的生態網路,促進公司內在價值不斷釋放,逐漸享受基因檢測和醫療大健康龍頭的估值紅利。





