中歐互聯 同頻共振 國軒高科GDR正式在瑞交所上市

香港, 2022年8月1日 - (亞太商訊) - 北京時間7.28日晚上9點,瑞士時間7.28日下午3點,隨著6聲清脆的鐘聲響起,國軒高科GDR在瑞士證券交易所成功上市。中國駐瑞士大使王世廷、瑞士SIX集團執行董事會成員兼全球交易所負責人湯瑪斯·西伊伯、深交所副總經理唐瑞致辭並見證。



國際業務板塊李晨和戰略資本板塊副總裁、董秘潘旺代表公司同步在瑞交所和深交所敲鐘

工研總院院長蔡毅

中國業務板塊總裁王啟歲

7.28日,中瑞證券市場互聯互通首批GDR上市儀式在瑞士證券交易所和深圳證券交易所、上海證券交易所同步舉行。本次GDR上市的企業包括國軒高科、格林美、杉杉股份和科達製造。其中國軒高科是自中歐通規則落地以來瑞士證券交易所GDR基礎發行規模最大的公司,也是截至目前唯一一家在瑞士成功上市的中國動力電池製造企業。工研總院院長蔡毅和中國業務板塊總裁王啟歲代表公司分別在瑞交所和深交所致辭。



蔡毅在全英文致辭中表示,國軒高科GDR的成功上市是公司國際化的里程碑事件,我們將持續擴大在全球範圍內的產能,持續加大研發投入以確保我們在電池技術領域的領先地位,持續股東利益最大化,繼續為社會做出貢獻,繼續支持我們在世界各地員工的家庭。



王啟歲在致辭中說到,國軒高科的發展離不開政府的支持,國軒高科的進步離不開產業的機遇,國軒高科的成長自身的努力,國軒高科的未來離不開對國際規則的遵守。“這次GDR的成功發行,代表了眾多海內外投資者對產業的認可,對國軒的認同,不僅彰顯著中國政府支持新能源產業發展的決心,也表明著中國企業走向國際市場的信心,更刷新著世界各國對能源革命的認知。”



深交所資訊顯示,經證監會批准,國軒高科7月28日起在瑞交所掛牌上市,是首批瑞士GDR發行專案中發行規模最大且折扣最小的項目。國軒高科GDR發行份額約2283.34萬份,占GDR發行後總股本的6.4%;發行價格為30.00美元(發行價格較前收盤折扣為3.5%),募集資金約6.85億美元。國軒高科GDR上市後市場表現平穩,上市首日,收盤價為30美元,與發行價持平。





