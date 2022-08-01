Monday, 1 August 2022, 18:55 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC加速全球發展步伐 佈置全新塔林及紐約SmartCLOUD™ 雲服務中心 持續投入ICT資源，加強全球雲平台部署

構建歐亞全連接雲環，迎合地區客戶急速增長需求

香港, 2022年8月1日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司(「中信國際電訊CPC」)欣然宣布，兩座分別位於愛沙尼亞首都塔林及美國紐約的全新SmartCLOUD™ 雲端服務中心即將啟動，後者更是紐約第二座雲端服務中心，充分滿足地區內對雲端服務、網絡連接及數據存儲服務快速增長的需求。



兩座全新的雲服務平台提供營運級基礎網絡建設，協助客戶迅速擴展現代化業務營運，為託管雲服務和全球網絡連接方案提供更多選擇，讓客戶實現以低成本享受企業級效能、高可靠性和在地服務支援。



盡顯企業級基建及「服務在地，連接全球」優勢

中信國際電訊CPC歐洲營運部副總監 Mr. Serve Bunnik表示：「最新佈置在愛沙尼亞首都塔林及美國紐約的SmartCLOUD™ 雲端服務中心將於2022年第三季正式啟用，標誌著中信國際電訊 CPC將跨越一個重要的里程碑，投放更多資源及服務能力，進一步為歐洲企業客戶提供多樣化及高效的雲端服務。」



SmartCLOUD™雲服務平台設於歐洲的塔林數據中心，該數據中心是目前愛沙尼亞最大的互聯網交換（TTL-IX）服務點之一；通過中信國際電訊 CPC全面的ICT資源，提供按需及直接連接雲服務、網絡連接、數據存儲及備份服務。此外，中信國際電訊CPC同時全新啟動第二座佈置于紐約的SmartCLOUD™雲服務平台。該服務平台座落於美國紐約金融區國際級數據中心，毗鄰納斯達克數據中心，更是世界上其中一座最高效、多點全連接的企業級基建，現時為全球最大的金融機構、媒體、知名企業以及為新澤西主要交易樞紐提供服務。此兩座分別位於歐美2大黃金地段的最新 SmartCLOUD™ 雲服務平台，將可為區內客戶帶來高可用性和強大的連接優勢。配合完善的多雲服務，擴大對企業客戶的服務範疇，無論在公用雲、私有雲和混合雲都能輕易調配基礎設施和業務應用程序，讓冗餘備份、連接範圍和超低延遲等各方面有更多選擇。



擴展「歐亞全連接雲環」版圖

全球疫情加速了各地企業轉型並採用雲計算服務，歐洲企業無論對本地，跨區或跨境網絡連接服務需求亦隨之增加。為緊貼歐洲市場客戶發展及全球數碼轉型、複雜基礎建設和業務營運多變的步伐，中信國際電訊 CPC進一步擴展全球服務覆蓋，投放兩座全新的雲端服務中心，完善全球雲平台部署，構建全連接歐亞雲環，為各地區企業提供更全面，一站式雲網融合解決方案，迎合地區客戶急速增長需求。同時透過高效的託管雲服務與專業服務，與及全球連接優勢，助力區內客戶加速國際化和數碼化，並進一步提升更優質的客戶體驗和營運效率。



「歐亞全連接雲環」是一站式可靠的全球化雲平台，不但全連接塔林、倫敦和法蘭克福，更橫跨歐洲、無縫連接獨立國家聯合體（CIS）及亞太地區，包括中國大陸。歐亞全連接雲環解決方案透過中信國際電訊CPC豐富的全球化資源，無縫連接全球21個雲服務中心和分佈150 個國家超過 160 多個服務據點，互聯互通。歐亞整合ICT解決方案特別針對有意投資、探索新興市場並發展業本地或跨點務營運的歐洲企業而言，這更是至關重要。同時，不僅為同城或跨地、跨區、跨境備份冗餘提供可擴展的雲端平台，更有備份及災難復原功能，還提供全天候的專業技術支援，優化客戶對資訊科技領域的投資，實現更快的反應時間和確保業務無間斷運作。



Serve Bunnik補充指：「過去20年來，我們一直致力成為全球客戶最值得信賴的合作夥伴，我們的足跡不僅覆蓋亞太地區、歐洲和美洲，還延伸到CIS和南非。我們將繼續提供創新的 ICT 解決方案，協助客戶利用數碼科技來改變他們的業務，甚至整個社區和行業。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、19個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

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