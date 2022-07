Tuesday, 26 July 2022, 13:37 HKT/SGT Share: 亞洲實業(香港)物流有限公司與VTC攜手合作推出「物流業職學計劃」 盡顯企業社會責任 發掘並培育人才

香港, 2022年7月26日 - (亞太商訊) - 亞洲實業(香港)物流有限公司,亞洲實業集團的全資子公司(股份代號:1737.HK),於七月十五日與職業訓練局(VTC)正式簽署合作備忘錄, 攜手合作推出「物流業職學計劃」,希望吸引更多年輕人投身物流業,為業界培育專才,把握粵港澳大灣區發展機遇。

亞洲實業集團執行董事趙達庭先生(右三)與職業訓練局代表正式簽署合作備忘錄,攜手合作推出「物流業職學計劃」。



VTC在政府及業界等支持下,於2022/23學年將「VTC Earn & Learn職學計劃」加到航空及電子物流高級文憑課程,課程涵蓋航空貨運作業基礎、特殊貨物處理、航空安全及保安和電子商貿與物流管理等範疇。學員在修讀期間會接受在職培訓,學習行業最新知識和科技應用。



為了讓更多年輕人了解行業最新資訊, VTC於七月十五日在香港專業教育學院(IVE)黃克競校園舉辦「VTC電商物流日」,介紹行業發展和課程資訊。當天亞洲實業集團與職業訓練局(VTC)正式簽署合作備忘錄,攜手合作推出「物流業職學計劃」。



作為運輸及物流業界的領先者,亞洲實業(香港)物流有限公司一直重視企業社會責任,並深知年輕一代需要院校及企業的支持。憑藉其專業、高效的服務,集團非常榮幸能夠獲VTC邀請參與「物流業職學計劃」,盡其企業社會責任,為參與計劃的學生提供在職培訓,學習行業最新知識和科技應用。本集團希望學員可在在職培訓中提升表現,與企業實現互惠共贏,並希望藉此吸引更多有志者投身運輸及物流業,以緩解行業的人力需求。



善用數碼科技培訓學員



近年各行各業正在廣泛使用各種數碼科技,是次航空及電子物流高級文憑在「電商物流日」亦設立了VR展區,示範該課程如何讓學員在互動及360度沉浸式的四維空間下,體驗不同航空貨運工作的環境,並進行包括貨機機倉處貨步驟、航空貨板建立及處理特別規格的貨品、溫控貨物及危險品等訓練。



亞洲實業集團作為行業的領先者,在其日常運作中一直積極使用數碼科技,提升工作效率。是次集團更是非常樂意為參與職學計劃的學生提供協助,使VTC商業學科能夠充實其課程內容,增加數據分析相關的課程內容,並透過智能裝置,教授學生收集數據及分析客戶消費行為和進行庫存管理。



亞洲實業集團主席兼執行董事羅國樑博士表示:「作為空運界的領先者,集團將全力支持VTC。我們期望吸納更多有興趣投身空運業的人士參加計劃,並提升計劃學員的專業技能,為業界培育專才,以迎接行業未來新機遇。未來,亞洲實業集團將繼續為客戶提供專業、可靠及高效的服務,為股東帶來更大收益的同時,亦積極把握粵港澳大灣區發展機遇,同時為社會作出貢獻。」



關於亞洲實業集團

亞洲實業集團於二零零二年成立,於機場空運中心租賃面積合共約235,293平方呎的倉庫,提供空運貨代地勤服務;並在國泰航空貨運站(香港三個空運貨站之一)提供空運貨站經營服務。亞洲實業集團擁有56輛配備全球定位系統的貨車及客貨車以及充裕人力資源,並憑著專業、可靠及高效的服務,得到全球物流公司及主要貨運代理商的支持,更擠身成為貨運站營運商,是市場上少數的大型從業者。





