Tuesday, 26 July 2022, 10:56 HKT/SGT Share: Sirnaomics RNAi候選藥物STP705用於治療肝癌的I期臨床研究IND申請已獲台灣衛生福利部批准

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市，中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年7月26日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「公司」，「Sirnaomics」，股份代號：2257.HK），是一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈本公司已獲台灣衛生福利部(TMHW)對其新藥研究申請(IND)的監管許可，以啟動RNAi治療藥物STP705用於治療肝腫瘤晚期患者的I期臨床研究。



本次於台灣開展的多中心、開放標籤、劑量爬坡的I期臨床研究為STP705作為全球多中心臨床試驗的一部分，旨在評估其安全性、耐受性、藥代藥動及抗腫瘤活性。STP705將通過瘤內注射給藥，用以治療患有膽管癌、肝細胞癌或肝轉移的晚期、轉移性或手術無法切除實體瘤且對標準療法無效的患者。該研究已於2021年3月在美國啟動，本次於台灣進行的臨床試驗將於未來幾個月內開始招募受試者。



Sirnaomics創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士表示：「Sirnaomics抗腫瘤候選藥物STP705在台灣獲得IND批准是公司將臨床研究擴展至亞洲的重要里程碑。我們相信該臨床研究的結果將加強整個全球多中心臨床試驗的數據體系，包括未來位於中國內地的研究。Sirnaomics目前處於開發RNAi新型抗腫瘤療法領域的全球領先地位。」



「本次臨床研究的IND獲批將使公司有更多機會以治療在該地區有龐大醫療需求的適應症，例如肝癌。」Sirnaomics首席開發官龍志峰博士說，「台灣的監管機構與臨床試驗醫院以符合國際標準而備受認可。我們期望在未來幾年可以將更多的腫瘤臨床研究延伸至亞太地區。」



關於STP705

Sirnaomics的主要候選產品STP705由分別靶向TGF-β1和COX-2的兩個siRNA寡核苷酸組成，並與專有的組氨酸-賴氨酸共聚物(HKP)肽配製而成的納米顆粒製劑。其每個單獨的siRNA已顯示出抑制其目標mRNA表達的能力，並且可以將這兩個siRNA結合以產生協同效應，從而減少促炎性。TGF-β1和COX-2的過量表達已被明確證實在腫瘤發生過程中起著關鍵的調控作用。



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽： www.sirnaomics.com。



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Sirnaomics執行董事兼首席醫療官

電郵：MichaelMolyneaux@sirnaomics.com



投資者關係：

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Sirnaomics中國區首席財務官

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