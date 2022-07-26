Tuesday, 26 July 2022, 09:18 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. 冠科美博 (Apollomics Inc.) 擴充其領導團隊，任命 Jane Wang 博士擔任首席科學官一職

美國加州福斯特市和中國杭州市, 2022年7月26日 - (亞太商訊) - 冠科美博 (Apollomics Inc.) 是一家致力於發現和開發單藥及聯合腫瘤療法的創新生物製藥公司，於今天宣佈任命 Jane Wang 博士擔任首席科學官一職。在擔任這一職位期間，Wang 博士將負責領導公司的藥物研發方面工作。此外，她還將擔任冠科美博中國區的總經理一職，將向首席執行官彙報工作。



“我們非常高興 Jane 能夠加入我們的團隊，”公司聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士如是說。“Jane 是一位藥物研發方面的專家，她曾在包括腫瘤治療在內的多個治療領域任職，在推進化合物從實驗室到臨床試驗開發方面有著久經驗證的不俗成績。憑藉她的廣泛經驗，她將為我們的全球研究戰略做出巨大的貢獻。”



“冠科美博公司致力於發現、研究治療多種腫瘤適應症的新型製劑並開展臨床試驗，我很高興能夠加入這樣一家公司。我期待能不斷壯大我們的全球團隊，以發現新型化合物並將其推進至臨床使用階段，”首席科學官 Jane Wang 博士表示。



Wang 博士在生物製藥行業深耕逾 20 年，為公司帶來了豐富的藥物研發經驗。最近，她曾在無錫藥明康得新藥開發股份有限公司 (WuXi AppTec) 擔任藥物化學部副總裁一職，在此期間，她負責推進核糖核酸藥物研發工作，並領導藥物化學和合成有機化學領域的多個團隊。在無錫藥明康得任職之前，Wang 博士曾在輝瑞公司 (Pfizer, Inc.) 擔任高級首席科學家一職，領導藥物研發團隊長達 12 年的時間，其主要專注於腫瘤學、炎症和中樞神經系統疾病領域的工作。在此之前，她在美國國立衛生研究院和先靈葆雅 (Schering-Plough) 進行了她的博士後學習。Wang 博士先後獲得了中國復旦大學的應用化學理學學士學位，以及美國馬里蘭大學巴爾的摩縣分校的博士學位。此外，她還是 50 多項專利申請的發明者/聯合發明者，並曾發表過 35 篇出版文章。



關於冠科美博 (Apollomics Inc.)



冠科美博 (Apollomics Inc.) 是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法。公司產品管線有多個處於不同開發階段的專案，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。公司在中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市均有運營實體。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.apollomicsinc.com。



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