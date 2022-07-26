艾伯科技與四川省綿陽市涪城區人民政府訂立「艾伯科技智能製造產業園項目」備忘錄



香港, 2022年7月25日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈，集團與四川省綿陽市涪城區人民政府（「涪城區人民政府」訂立「艾伯科技智能製造產業園項目」備忘錄。項目選址四川省綿陽市涪城區，總用地約900畝，預計總投資額高達人民幣105億元，產業園建成後將主要用作生產國產化信息技術應用創新（「信創」）相關產品。



四川省綿陽市涪城區是現時國內唯一科技城綿陽市的主城區、核心區，是綿陽市的經濟、科教、文化、商貿、金融中心，在國家科技發展中擁有重要戰略地位。近年，綿陽市涪城區先後榮獲「中國投資潛力百強區」、「四川省縣域經濟發展強縣」、「四川省服務業發展先進單位」、「綿陽市建設中國科技城和西部現代化強市先進集體」等多項殊榮。2021年全區實現地區生產總值人民幣1,199億元，榮登2021賽迪全國百強區第68位，2021賽迪全國投資百強區45位，居全省第3位。



為積極推動「艾伯科技智能製造產業園項目」落地綿陽市涪城區，涪城區人民政府高度重視，多次組織相關部門與艾伯科技及公司間接全資附屬公司深圳市艾伯控股有限公司（「艾伯控股」）、深圳市艾伯信創科技有限公司（「艾伯信創科技」）洽談，就項目選址、建設、商務條款等內容進行深入討論，並就「艾伯科技智能製造產業園項目」相關事宜訂立無法律約束力備忘錄。備忘錄內容不對任何一方構成具有法律約束力的義務，相關合作內容及權利義務以各方簽訂的具體合作協議約定為準。



艾伯科技智能製造產業園項目擬分三期投資，一期預計投資總額人民幣15億元，二期預計投資總額人民幣20億元，三期預計投資總額人民幣70億元。項目將加速推進國產化產品落地，一期建設約20萬平方米廠房及配套，項目一期滿產後年產國產化筆記本電腦、一體化電腦、高集成度台式電腦、雲終端等信創終端產品250萬台；項目二期建設高端信創產業園；項目三期建設5G設備、儲能設備產業園項目等。



此項目預期為集團創造龐大收益。項目一期滿產後，計劃實現年產值人民幣約100億元，計劃實現年繳納增值稅和企業所得稅人民幣約2.8億元。項目二期滿產後，計劃實現年產值人民幣約100億元，計劃實現年繳納增值稅和企業所得稅約人民幣2.8億元。項目三期滿產後，計劃實現年產值人民幣約300億元，計劃實現年繳納增值稅和企業所得稅人民幣約8億元。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「今次集團與涪城區人民政府訂立『艾伯科技智能製造產業園項目』備忘錄，是集團首次與政府合作展開產業園項目，亦標誌著由集團設計開發的國產化產品獲得了政府和市場的廣泛認可，是集團自2020年進軍信創產業以來的一大重要里程碑。我們深信，艾伯科技智能製造產業園項目將有助集團繼續大力推動國產化信創産業發展和產品研發，加速推進產品落地，有助集團積極把握市場缺口和前所未有的市場機遇。展望未來，集團將敏銳捕捉到信創產業的發展機遇，適時優化戰略佈局，並乘『十四五』政策和國產替代潮之東風，大力佈局信創業務。未來，我們將繼續走在行業先端，在信創業務上尋求突破，致力為投資者及股東締造長遠而穩定的回報。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk





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