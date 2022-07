先鋒元創有限公司發表Resortverse白皮書

香港, 2022年7月25日 - (亞太商訊) - 亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「亞洲先鋒娛樂」或「本公司」,及其子公司統稱「本集團」;股份代號:8400.HK)附屬公司「先鋒元創有限公司(APE Digital Creations Ltd.) 」(以下簡稱「APE」)欣然宣佈發表其有關「酒店及度假村在元宇宙中的機遇」的Resortverse白皮書。該白皮書闡述了APE一直致力於將度假村和旅遊目的地引入元宇宙的Resortverse項目的願景和路線圖。



Resortverse白皮書是由先鋒元創有限公司執行董事兼項目創辦人陳子倫先生所撰寫。陳先生提及:「新冠肺炎嚴重影響了亞洲的綜合度假酒店業務,導致許多客戶銷售管道中斷。自旅遊限制實施以來,度假村正在尋求建立行銷策略,並可能會考慮使用一些新的數位元宇宙和第三代互聯網(Web3.0)技術,以獲得新的客戶群體,包括玩家、購物者和旅行者。」



該白皮書將在菲律賓馬尼拉舉行的東盟博彩峰會(ASEAN Gaming Summit)上發佈。峰會的主要討論主題是「把旅客帶回來」,白皮書提供了一些創新的行銷解決方案供綜合度假酒店從業者考慮。



白皮書的關鍵要點如下:



-- 以元宇宙作為新的營銷平台,讓顧客能在虛擬世界內自由探索度假村及酒店品牌的服務;



-- 顧客可以通過線上遊戲及挑戰來贏取獎賞,讓Resortverse元宇宙體驗更具互動性;



-- 第三代互聯網市場營銷策略的運用,有助顧客更投入用戶社區,從而提高顧客忠誠度;



-- 元宇宙的客流量、獎勵和電子商務換算,為綜合度假酒店帶來更大的客流量,並通過線上兌換以推動收入。



如欲查閱白皮書的完整版本,請瀏覽 https://bit.ly/RV-whitepaper 。



關於先鋒元創有限公司

先鋒元創有限公司(APE Digital Creations Ltd)是亞洲先鋒娛樂控股有限公司(一家在香港聯交所GEM上市的公司,股票代碼為8400.HK)旗下的子公司。作為設備供應商,我們的團隊擁有多年與亞洲主要綜合度假村合作的經驗。2021年下旬,我們首次涉足虛擬世界,推出了「迷你澳門」(Mini Macau) 的項目,就是以The Sandbox Game Maker為基礎並開發虛擬旅遊的原型。





