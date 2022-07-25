Sunday, 24 July 2022, 16:18 HKT/SGT Share: 國軒高科：瑞士交易所GDR上市發行獲得中國證監會批准

香港, 2022年7月24日 - (亞太商訊) - 國軒高科7月22日晚間公告稱，公司於近日收到中國證監會出具的《關於核准國軒高科股份有限公司首次公開發行全球存托憑證並在瑞士證券交易所上市的批復》。根據該批復，中國證監會核准公司發行全球存托憑證(Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”)所對應的新增A股基礎股票不超過249,706,175股，按照公司確定的轉換比例計算，GDR發行數量不超過49,941,235份。轉換比例調整的，GDR發行數量可相應調整。完成本次發行後，公司可到瑞士證券交易所上市。公司GDR存續期內的數量上限與本次GDR實際發行規模一致，因公司送股、股份分拆或者合併、轉換比例調整等原因導致GDR增加或者減少的，數量上限相應調整。



國軒高科曾於3月16日首次披露，公司籌劃境外發行GDR並在瑞士證券交易所上市，募集資金將主要用於支持業務擴張，特別是通過投資固定資產、收購股權或以其他方式擴大公司在海外的電池產品及原材料產能，以擴大公司的國際版圖。



國軒高科作為全球領先並快速增長的新能源解決方案提供商，目前已與多家國際客戶達成戰略合作並簽訂產品銷售訂單，並計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動力電池產能建設和配套產業建設，公司認為，本次GDR發行上市將有利於擴大公司產品全球市佔率，促進股東結構多元化，持續推動公司健康發展。





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