Tuesday, 19 July 2022, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech和Endpoints展示“中國細胞和基因治療的演變：通用CAR-T的案例”

澳大利亞悉尼, 2022年7月19日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術專家 CRO，在美國提供擴展服務，很高興在中國舉辦一場關於 CAR-T 治療的 Endpoints 網絡研討會——當前形勢和未來機遇。



中國目前佔全球 CAR-T 療法臨床開發的 60%。該網絡研討會將涵蓋迄今為止的學習成果和未來的機會。



涵蓋的具體領域包括：

- 中國生物技術 CAR-T 治療研究的現狀

- 中國CAR-T臨床開發：重點關注領域

- 與通用 CAR-T 細胞療法開發相關的潛在機會

- 同種異體 CAR-T 細胞療法的挑戰



在這裡註冊： https://webinars.endpts.com/evolution-of-cell-gene-therapy-in-china-the-case-for-universal-car-t/



網絡研討會日期：

- 2022 年 7 月 19 日

- 美國東部時間下午 1:00 - 下午 2:00



主持人：

- Arsalan Arif，創始人兼出版商端點新聞



演講者：

- 生物恆首席醫療官程潔博士

- Novotech 中國首席營銷官臨床開發與監管副總裁 Vivian Gu 博士

- Kai Xue博士，中國上海瑞金醫院血液科副教授



根據全球數據白皮書: 與美國和歐盟相比，亞太地區臨床試驗的演變5 在過去五年中，在亞太地區、美國和歐盟5 註冊了超過 70,000 項新的臨床試驗。亞太地區是最大的貢獻者，超過 50% 的試驗其次是美國（29%）和歐盟五國（17%）。亞太地區已成為開展臨床試驗的首選目的地，因為其患者人數眾多、易於遵守法規、開展研究的成本低、高質量標準和頂級臨床站點的存在。



Novotech首席執行官 John Moller 博士表示：“過去五年對亞太地區生物技術臨床研究的關注使該地區成為增長最快的臨床試驗目的地，中國成為新試驗的主要地點，其次是美國。Novotech 在亞太地區以提供全方位服務、高質量的快速臨床試驗而享有盛譽，現在可以在美國為其生物技術客戶提供臨床服務，以支持後期的全球研究。Novotech 的服務交付模式是根據生物技術客戶的需求量身定制的。我們的本地團隊擁有出色的現場和研究人員訪問權限，我們的項目管理方法強調解決問題、所有權和靈活性，我們在數據和技術方面的投資確保客戶能夠實時訪問試驗績效。”



Novotech 最近被評為全球領先 CRO 中的前 10 名 CRO，並在過去 3 年中籤署了 45 份領先的網站合作協議。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



媒體聯繫人

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澳大利亞: +61 2 8218 2144

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