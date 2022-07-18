Monday, 18 July 2022, 16:01 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 憑藉智能創新優勢於上半年榮獲多個重要獎項 中信國際電訊CPC盡顯專業人才、創新產品及全球化實力

香港, 2022年7月18日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」/「集團」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) 一直追求卓越，堅持以“創新不斷”的服務理念，協助不同客戶及行業數碼化發展，多年來備受各界肯定及嘉許。 公司憑藉其數智化能力及創新服務，在上半年榮獲多項殊榮，彰顯其發展專業化、服務全球化、客戶高端化、協同生態化的優勢，矢志為客戶提供世界級企業創新解決方案。

世界權威電訊聯盟Carrier Community主辦的全球通訊奬 CC-Global Awards 2022最佳創新增值服務商大奬

世界權威電訊聯盟Carrier Community主辦的全球通訊奬 CC-Global Awards 2022最佳創新增值服務商大奬

「第三屆阿里雲磐久智維算法大賽」榮獲全場總亞軍

「山東省第三屆數據應用創新創業大賽」省级主賽場“行人重識別以及追蹤”賽題中榮獲決賽二等獎

「SD-WAN Ready 2.0」證書

中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「獲得多項服務認證和創新科技獎項是對我們的一大肯定，也是對團隊努力的認同。『創新‧不斷』是我們一直秉持的理念。我們的數碼策略十分明確，除了在技術層面不斷創新和自我超越，加速產品和服務智慧化發展。更擁抱『以人為本』的核心價值，重視人才及客戶體驗，投放更多資源培訓人才，建設專業團隊。我們深信要有專業人才，專業能力，才能實踐以智慧思維推動智能創新，才能與夥伴攜手，推進更多創新服務與千行百業的智慧升級，共創繁榮生態。」



中信國際電訊CPC於上半年榮獲多個重要且具權威性獎項及認證，其中包括：



-- 電信聯盟Carrier Community主辦的「CC-Global Awards 2022國際專業大獎」榮獲 「最佳創新增值服務商」大奬

-- 「第三屆阿里雲磐久智維算法大賽」天池大賽榮獲全場總亞軍

-- 山東省大數據局主辦的「山東省第三屆數據應用創新創業大賽」省级主賽場“行人重識別以及追蹤”賽題中榮獲決賽二等獎

-- 獲中國通信標準化協會算網融合産業及標準推進委員會授予「SD-WAN Ready 2.0」證書, SD-WAN基礎服務 及 SD-WAN增值服務雙雙通過行业權威測試認證



智能創新獲國際肯定



由世界權威電信聯盟Carrier Community主辦的全球通信獎「CC-Global Awards 2022」剛剛在6月於德國柏林舉行，中信國際電訊CPC榮獲Best Innovative Value Added Service Provider (最佳創新增值服務商)大奬。此奬項體現了國際電訊夥伴生態圈對中信國際電訊CPC創新能力的認可，不但確認了國際業務團隊在創新服務和國際市場的專業能力，同時更進一步提升了中信國際電訊CPC國際品牌地位。



得獎項目為AI-AR千里眼，該服務結合人工智能 (AI)及擴增實境 (AR）技術，加上中信國際電訊CPC的演算法能力及創新視覺技術，讓前線人員及遠程支援團隊在跨地域的情況下，透過AR智能眼鏡檢視工作場景，達至無缝合作，服務更可應用於不同行業，並帶來前所未有的價值及服務體驗。



#Carrier Community (CC)成立於2008年，是世界電信夥伴生態圈的行業權威聯盟。目前有超過8000名會員，代表來自120 多個國家的2300 多家營運商。其下Global Carrier Community Meeting (GCCM)是全球電信行業生態圈夥伴的旗艦級會議之一，在行業極具影響力。



優秀創新專業人才再創佳績



中信國際電訊CPC數據科學及創新團隊在兩個極高含金量的智能創新比賽中脱穎而出，再創佳績。



-- 「第三屆阿里雲磐久智維算法大賽」天池大賽全場總亞軍 - 是次比賽以“根因診斷”為賽題，針對超大規模伺服器一旦出現規模性故障將帶來巨大損失。參賽隊伍需要通過關鍵日誌分析，排查根因，將目標伺服器歸類到正確的故障類別，對症下藥。賽事歷時三個月，難度和挑戰會不斷升級。數據科學與創新團隊以 “加油加油排名護衛隊”參賽，團隊憑藉對賽題和技術的深入理解，運用創新思維及專業的智慧演算法能力，從21個國家和地區的1,758支隊伍中脫穎而出，一舉獲得全場亞軍，專家評審團從參賽團隊的演算法水準、創新能力以及現場應變能力等多個方面給予了高度的評價和認可。



-- 山東省大數據局主辦的「山東省第三屆數據應用創新創業大賽」省级主賽場“行人重識別以及追蹤”賽題榮獲決賽二等獎 - 是次賽題需要選手通過資料的採集與演算法分析，訓練模型，預測測試集中的行人身份，實現跨時間、跨區域、跨攝像頭的行人身份識別。創新與研發團隊利用先進演算法配合機器學習、智能圖像識別等創新技術，加強資料識別和週期性。內容緊扣監控視頻在商業、安全防護、搜尋等領域的創新應用，定位出監控視頻中的特定行人，這對於發展智慧社區具有重要的意義，亦肯定了團隊大數據應用、算法算力及創新能力。



權威測試 專業認證



此外，中信國際電訊CPC的TrueCONNECT™ Hybrid, SD-WAN基礎服務及SD-WAN増值服務雙雙通過協會的權威測試，並在今年4月獲得中國通信標準化協會算網融合産業及標準推進委員會頒發的「SD-WAN Ready 2.0」認證，標誌着服務品質達業內官方制定的高標準。認證更會推動我們不斷創新、不斷強化智慧雲、網、安產品服務水平，確保為客戶提供優質、專業的ICT服務。



持續創新、為數字經濟建設



黃總補充說：「全球經濟受疫情影響，感激團隊的努力於上半年取得好成績，奪得多個創新及國際獎項。中信國際電訊CPC一向以技術創新為發展動力，實施『ICT智賦（ICT-MiiND）』發展策略，運用各種創新技術，為客戶創造更具智慧的IT服務管理平台，賦智「雲‧網‧安」產品，在雲網融合、訊息安全及行業應用賦予創新能力，把握數字經濟新引擎帶來的發展新機遇，以創新的產品、服務、模式及生態，積極投身數字經濟建設，並緊貼客戶需求，共同與客戶應對數碼化所帶來的挑戰。」



聚合新銳力量 推動創新發展



科技創新需要人才配合，中信國際電訊CPC積極廣纳人才，包括大學管培生、電腦科技及數學專才，提供多元化培訓，並鼓勵員工參加多類型創新研發比賽，藉此與各行業精英交流經驗，分享創新項目成果，增加市場與行業知識。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、19個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

