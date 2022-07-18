憑藉智能創新優勢於上半年榮獲多個重要獎項 中信國際電訊CPC盡顯專業人才、創新產品及全球化實力

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|CITIC Telecom CPC
|May 16, 2022, 14:31 HKT/SGT
|中信國際電訊 CPC 推出SmartCLOUD™ Container容器服務 協助企業利用先進容器化技術加快部署業務應用程式 精簡流程、提升營運效率
|Mar 29, 2022, 18:20 HKT/SGT
|Green Radar 與中信國際電訊 CPC 宣佈成為戰略合作夥伴 為各企業提供安全的混合工作環境
|Mar 29, 2022, 14:41 HKT/SGT
|Green Radar 與中信國際電訊 CPC 宣佈成為戰略合作夥伴 為各企業提供安全的混合工作環境
|Mar 2, 2022, 15:18 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC全力支援香港抗疫 為企業免費提供「雲‧網‧安」抗疫三保 保障企業業務安全運作
|Jan 31, 2022, 13:30 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC宣佈委任新行政總裁
|Jan 17, 2022, 15:54 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC的數據科學與創新團隊榮獲第五屆全國工業互聯網數據創新應用大賽 「物料需求預測」競賽第一名
|Dec 9, 2021, 16:03 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC憑藉智能創新勇奪三項業界大獎 透過ICT-MiiND策略 賦能企業創新發展
|Nov 17, 2021, 19:41 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC與應科院合作邁進新階段，攜手研發擴增實境融合人工智能技術項目，為企業帶來創新營運模式
|Oct 26, 2021, 17:49 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC成為Check Point首個大中華區託管服務合作夥伴 推出全新TrustCSI™ EDR服務 提供端點偵測及回應解決方案
|Sept 30, 2021, 11:23 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC夥拍Zscaler推出雲端原生TrueCONNECT(TM) SASE安全存取服務邊緣解決方案，為持續擴展的SD-WAN邊緣服務提供全面保障
|Aug 20, 2021, 17:57 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC榮膺Frost & Sullivan 2021 最佳實踐獎 (Best Practices Award)
|June 9, 2021, 12:56 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC嬴得2021年度數據雲全球大獎 (Datacloud Global Awards)
|May 13, 2021, 11:39 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC在人工智能挑戰比賽中獲殊榮
|May 5, 2021, 12:30 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC憑「DataHOUSE AR 千里眼」於「2021年度新加坡商業評論 - 卓越科技獎 (SBR TEA 2021)」中榮膺「電訊業擴增實境及虛擬現實項目(Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」獎項
|Mar 18, 2021, 11:38 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC採用行業領先的Cloudian對象儲存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務
|Jan 12, 2021, 11:06 HKT/SGT
|中信國際電訊 CPC持續擴大東盟業務據點 全力支援企業拓展創新科技業務和智慧城市發展
|Dec 10, 2020, 18:36 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC 榮膺2020年度亞洲通訊大獎
|Oct 29, 2020, 20:41 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC X OpenRice《開飯喇！》藉數碼轉型建設FoodTech生態圈 成效超乎想像
|Sept 24, 2020, 19:46 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC與應科院攜手顛覆客戶體驗 共同研發糅合擴增實境技術的操作及維護方案
|Aug 27, 2020, 12:16 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC獲得VMware Cloud Verified標誌
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