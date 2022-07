Monday, 18 July 2022, 08:45 HKT/SGT Share:

來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥增加股份獎勵計劃限額至4600萬股

香港, 2022年7月18日 - (亞太商訊) - 金活醫藥集團(01110.HK)公佈有關採納股份獎勵計劃及增加股份獎勵計劃的計劃限額,公司董事會已議決進一步增加計劃限額至4600萬股股份,自2022年7月13日起生效,該部份股份佔當日公司已發行股本的約7.39%。



這是繼今年1月向73名選定參與者以零代價授出股獎勵股份,以及3月份公佈股份獎勵計劃提升個人限額10倍之後,金活醫藥集團又一重大舉措。這次股份獎勵計劃限額增至4600萬股股份,是金活醫藥集團對未來市場高品質發展充滿信心的表現,旨在通過進一步獎勵參與者,尤其是骨幹員工的工作積極性,並鼓勵員工以更加長遠和整體的戰略性眼光,規劃及開拓公司的發展,主動提升自身以及公司的價值,以助力金活醫藥集團的持續經營及發展;同時賦能公司具吸引力的條件,招納更多的外部高層次人才加入金活醫藥集團,共同推動金活醫藥集團進一步的發展。



當前中國大健康行業發展前景良好,醫改逐年深化,人口老齡化加劇,國民對健康需求的日益關注和重視,都為中國醫藥經濟增長提供了內生驅動力。雖然當前仍處於疫情反復、消費疲軟的市場環境,但亦是國家大力推動「港藥落地」、中醫藥發展的關鍵時期,2022年作為集團「五五戰略」規劃的開局之年,對於未來持續發展也起到至關重要的作用。



面對當前市場的機遇與挑戰,金活醫藥集團銳意把公司打造成企業與個人共同發展的事業平台,凝聚一批有能力、有幹勁、有理想的骨幹隊伍去面對競爭,促進企業持續發展。這次公佈股份激勵計劃,能激發團隊新的激情和活力,激勵全體員工一起將金活醫藥集團打造成為國內領先﹑國際知名的醫藥健康產品服務提供者,為構建和諧美好的共同體而不懈努力。





