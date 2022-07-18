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來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥增加股份獎勵計劃限額至4600萬股

香港, 2022年7月18日 - (亞太商訊) - 金活醫藥集團（01110.HK）公佈有關採納股份獎勵計劃及增加股份獎勵計劃的計劃限額，公司董事會已議決進一步增加計劃限額至4600萬股股份，自2022年7月13日起生效，該部份股份佔當日公司已發行股本的約7.39%。



這是繼今年1月向73名選定參與者以零代價授出股獎勵股份，以及3月份公佈股份獎勵計劃提升個人限額10倍之後，金活醫藥集團又一重大舉措。這次股份獎勵計劃限額增至4600萬股股份，是金活醫藥集團對未來市場高品質發展充滿信心的表現，旨在通過進一步獎勵參與者，尤其是骨幹員工的工作積極性，並鼓勵員工以更加長遠和整體的戰略性眼光，規劃及開拓公司的發展，主動提升自身以及公司的價值，以助力金活醫藥集團的持續經營及發展；同時賦能公司具吸引力的條件，招納更多的外部高層次人才加入金活醫藥集團，共同推動金活醫藥集團進一步的發展。



當前中國大健康行業發展前景良好，醫改逐年深化，人口老齡化加劇，國民對健康需求的日益關注和重視，都為中國醫藥經濟增長提供了內生驅動力。雖然當前仍處於疫情反復、消費疲軟的市場環境，但亦是國家大力推動「港藥落地」、中醫藥發展的關鍵時期，2022年作為集團「五五戰略」規劃的開局之年，對於未來持續發展也起到至關重要的作用。



面對當前市場的機遇與挑戰，金活醫藥集團銳意把公司打造成企業與個人共同發展的事業平台，凝聚一批有能力、有幹勁、有理想的骨幹隊伍去面對競爭，促進企業持續發展。這次公佈股份激勵計劃，能激發團隊新的激情和活力，激勵全體員工一起將金活醫藥集團打造成為國內領先﹑國際知名的醫藥健康產品服務提供者，為構建和諧美好的共同體而不懈努力。





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