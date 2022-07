Thursday, 14 July 2022, 12:59 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 擁抱Z世代投資新風潮 廣發証券發佈業內首個自主區塊鏈數字藏品

香港, 2022年7月14日 - (亞太商訊) - 7月14日,廣發証券易淘金App推出了以公司吉祥物「犇犇」為原型的限量版數字藏品。該數字藏品以區塊鏈技術為支撐,具有唯一性和不可篡改性,由客戶DIY生成後存於廣發証券自主研發的區塊鏈平台。廣發証券也成為國內首家利用自主研發區塊鏈平台為客戶提供數字藏品服務的證券公司。本次數字藏品的推出,是廣發証券探索Z世代客戶服務的重要舉措之一。



據悉,本次推出的數字藏品通過線上發放,新客戶僅須在開戶90天內完成一筆入金,老客戶通過邀請好友助力,即有機會在易淘金App上自主打造專屬數字藏品。為秉持「健康生活、健康投資」理念,本次發放的數字藏品以體育運動為主題,客戶可為數字「犇犇」定制上衣、短褲、帽子等不同部件,最多可搭配46656種「犇犇體育健將」組合形象,真正實現千人千面。根據行業規範要求,數字藏品不涉及股票、基金等證券類金融資產,僅限於定制化藝術作品,並僅用於客戶個人收藏,不可在客戶間進行交易流通。



破局Z世代行銷,易淘金數字藏品引領券商新潮流

據統計,我國Z世代人口高達3億,未來10年將逐漸成為社會中堅力量。區別于其餘年齡段人群,Z世代個性鮮明,重體驗、樂分享。當下消費行業已深度植入Z世代元素,盲盒、國潮、二次元等潮流文化大行其道。Z世代不僅是新消費主力軍,在互聯網投資理財領域也嶄露頭角,為傳統金融機構帶來了較大的年輕化轉型壓力。



為適應Z世代崛起的新形勢,廣發証券通過打造「投資劇本殺」、「淘金罐頭」等娛樂化、趣味化的視頻投教內容吸引Z世代關注,並利用大數據和人工智能技術打造出智能條件單、股市天眼數據工具、智能投資理財助理等智能化功能,提供給Z世代數字原住民使用。自2021年下半年起,數字藏品便在國內互聯網平台異軍突起,其IP化和個性化的特徵,成為了吸引Z世代客戶的「香餑餑」。據《新京報》2022年初調研顯示,數字藏品意向藏品買家中,00後和90後占比超過60%。此次推出數字藏品服務,廣發証券希望進一步塑造品牌年輕化形象,收穫更多Z世代客群。



廣發証券電子商務部總經理曲東榮表示:「作為老牌券商,廣發証券服務投資者30餘年,數量超千萬。伴隨互聯網全民普及,公司不斷探索網絡生態,尋找做大客戶基礎的線上流量來源。客戶競爭白熱化推高了券商獲客成本,獲客貴獲客難成為了一眾券商面臨的問題。Z世代的崛起意味著新規模化獲客機遇期的到來,券商若能搶先探索出對Z世代更有效服務模式,就有更大機會在Z世代客群爭奪戰中搶佔先機,為未來10年的客戶增長鋪平道路。」



金融科技賦能服務水平提升,實現財富管理數字化轉型

作為國內頭部券商,廣發証券在金融科技方面一直保持高投入,務求為客戶提供優質服務。2022年上半年,廣發証券易淘金App以金融科技穿針引線,整合集團運營資源、特色功能、優質服務,增強客戶對廣發証券集團財富管理品牌認同感。



行情交易服務方面,重點在數據工具及智能交易上開拓創新,借助廣發証券專業金融工程團隊量化投研能力,推出廣發特色版「神奇九轉」數據工具,輔助客戶提升擇時準確率,上線一個月即引來了近百萬客戶圍觀選購。同時在已有智能交易條件單基礎上,新增了開板賣出、分批買入、先買後賣等條件單,種類累計已達15種,超過百萬客戶簽約使用,累計成交額近萬億。



財富管理方面,繼廣發基金專區上線後,易淘金App全新推出易方達基金專區、廣發資管專區,向客戶提供有溫度、有觀點的專業服務和產品專區,進一步完善集團化運營生態,打造廣發証券集團財富管理品牌。此外,易淘金App結合廣發証券金融產品研究所專業研究能力,推出「大咖論市」、「投資風向標」等專業觀點的理財專欄,並與易淘金客戶成長服務體系聯動,為理財客戶呈現經過降維的專業內容,陪伴客戶提升投資理財水準。同時結合市場行情推出「活錢+」專區和穩健理財專區,為客戶精心挑選貨幣基金、同業存單、純債基金、固收+等優質產品,覆蓋各類風險偏好客戶的投資需求。



專業內容服務方面,廣發証券充分發揮頭部券商研究能力,結合零售客戶服務特點,在易淘金App推出了宏觀、策略、行業、個股等獨家資訊服務內容,務求打造差異化的資訊服務能力;組織首席分析師與基金經理進行專業化內容直播,針對市場熱點舉辦有色、房地產、季度策略等專場直播超過50場;全新推出了「投顧星球」欄目,從公司4000名專業投顧中挑選出精英中的精英,為客戶及時解讀資本市場最新動向。



自研區塊鏈技術引領行業發展,為傳統券商帶來新突破

本次數字藏品完全基於廣發証券自研的區塊鏈存證平台。自2016年開始,廣發証券開始探索區塊鏈技術研究與應用,是最早引入區塊鏈技術的券商之一。經過多年耕耘,廣發証券自研區塊鏈技術已成為行業領軍者,並獲得專業機構的高度認可。廣發証券旗下研究類項目「區塊鏈理財產品交易平台」、「區塊鏈預測市場交易平台」獲得人民銀行金融電子化雜誌社頒發的「研究創新突出貢獻獎」;在資產證券化領域,自研建設的「區塊鏈可信ABS平台」獲得國家專利授權;在交易領域推出的「區塊鏈私募基金份額轉讓平台」,提高私募基金轉讓業務效率的同時,協助管理人更好的履行產品管理人義務,提升客戶體驗。





話題 Press release summary



部門 金融, Blockchain, Technology

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network