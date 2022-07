Monday, 11 July 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass (SoPa) 通過收購總部位於曼谷的 Thoughtful Media Group,標誌著首次進軍泰國,東南亞領先的數字視頻多平台網絡和社交商務平台 - SoPa 收購泰國第一家公司,並繼續在整個東南亞(“SEA”)擴展其數字生態系統網絡

- Thoughtful Media 在泰國、越南、菲律賓和美國的以社交商務為重點的多平台網絡 (“MPN”) 擴大了 SoPa 的忠誠度產品

- Thoughtful Media 2021 年收入為 580 萬美元,預計 2022 年及以後收入將顯著增長

- 自 2010 年以來,Thoughtful Media 的數據豐富的 MPN 已上傳超過 675,000 個視頻,視頻觀看次數超過 800 億次,目前由 263 個 YouTube 頻道組成的網絡已擁有超過 8500 萬訂閱者

- SoPa 看到 Thoughtful Media 和 SoPa 生態系統的其他部分之間存在顯著的交叉營銷和創收協同效應

新加坡, 2022年7月11日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動忠誠度平台 Society Pass Incorporated(“SoPa”或“社會通行有限公司”)(納斯達克代碼:SOPA)今天宣布收購專注於社交商務的優質服務公司 Thoughtful Media Group(“Thoughtful Media”)。數字視頻 MPN 總部位於泰國,在美國、越南和菲律賓開展業務。收購 Thoughtful Media 標誌著 SoPa 首次進軍泰國,並為 SoPa 位於越南、菲律賓、新加坡和泰國等東南亞國家的技術驅動型公司不斷壯大的生態系統添磚加瓦。



Thoughtful Media 最初成立於 2010 年,如今在東南亞和美國的 MPN 中創建和分發數字廣告活動。憑藉對本地市場的深入了解、數字營銷技術工具和社交商務業務重點,廣告商利用 Thoughtful Media 在整個東南亞的廣泛影響者網絡,專門營銷和銷售具有特定位置和效果的廣告庫存。因此,Thoughtful Media 的內容創作者合作夥伴從國際消費品牌中獲得了更大份額的廣告收入。根據埃森哲的數據,到 2025 年,社交商務市場有望以 26% 的複合年增長率增長到 US1.2 萬億美元。



Thoughtful Media 在 2021 年實現了 580 萬美元的收入。自成立以來,Thoughtful Media 的數據豐富的 MPN 已上傳超過 675,000 個視頻,視頻瀏覽量超過 800 億。目前擁有 263 個 YouTube 頻道的網絡已擁有超過 8500 萬訂閱者,平均每月觀看次數超過 6 億次。



Thoughtful Media 的社交商務平台擴大了 SoPa 電子商務生態系統和零售合作夥伴的影響力和參與度。影響購買決策的社交媒體影響者越來越普遍,這促使越來越多的品牌將廣告預算轉移到這個充滿活力的渠道。 SoPa 旨在提高客戶參與度,同時通過這種協同收購實現的基於活動的方法關注關係質量。



Thoughtful Media 的數字廣告工具和專業知識支持 SoPa 的範式轉變忠誠度平台 Society Points。通過數據驅動的營銷活動,所有類型的廣告商都可以利用 Society Points 專有的第一方數據來提高其數字營銷支出的目標、有效性和效率。 SoPa 的產品將Thoughtful Media 定位為國際和地區消費品牌領先的東南亞零售營銷和廣告中心。



Society Pass 創始人、董事長兼首席執行官 Dennis Nguyen 評論說:“我們很高興 Thoughtful Media 能夠加入不斷擴大的 SoPa 生態系統。 Thoughtful Media 以社交商務為重點的商業模式完美地補充了我們對 Society Pass 的未來增長戰略,因為我們吸引了消費者的眼球,並為整個東南亞的消費品牌創造了收入。此外,Society Pass 很高興完成我們在泰國的首次收購,並期待向泰國 6500 萬消費者推出我們的 SoPa 忠誠度平台。”



Thoughtful Media 首席執行官 Dan Thorman 解釋說:“Thoughtful Media 由一支在東南亞和美國經驗豐富的管理團隊領導。我們為媒體所有者提供內容創作和技術服務,幫助他們在眾多社交平台上建立品牌受眾並從中獲利。憑藉在培養影響者人才、製作社交媒體內容、協調廣告活動、聚合影響者數據以及讓數百萬觀眾加入我們數據豐富的 MPN 方面的多年實地經驗和行業專業知識,我們跟踪了數億經過身份驗證的全球每月在主要社交媒體平台上的視頻觀看次數。通過與 Society Pass 合作,Thoughtful Media 可以與影響者和廣告商釋放戰略機會,並為 SoPa 生態系統中的公司設計交叉營銷協同效應。通過這樣做,我們預計將在 2022 年及以後推動收入的巨大增長。”



關於Society Pass



作為新加坡、越南、菲律賓和泰國的忠誠度和數據營銷生態系統,SoPa 在新加坡、河內、胡志明市、馬尼拉和曼谷設有辦事處,是一家專注於收購的電子商務控股公司,經營 7 個相互關聯的垂直領域(忠誠度、商家軟件、生活方式、餐飲、電信、數字媒體和旅遊)無縫連接東南亞多個產品和服務類別的數百萬消費者和數千名商家。



其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。該系統跨多種產品服務類別無縫對接消費者和商家,培養有機忠誠度。自上線至今,SoPa已累計註冊用戶超160萬,註冊商家和品牌超5,500家。自此,SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構,使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。



Society Pass 為商家提供 #HOTTAB Biz和 #HOTTAB POS —一家位於越南的面向中小企業的 POS、CRM 和分析技術解決方案提供商。此外,SoPa 還運營著越南領先的生活方式電子商務平台 Leflair.com、菲律賓受歡迎的雜貨配送公司 Pushkart.ph、位於越南河內的領先在線餐廳配送服務 Handycart.vn和 Gorilla Networks,位於新加坡的支持區塊鏈/web3 的移動虛擬網絡運營商。請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



媒體聯絡:

PRecious Communications

sopa@preciouscomms.com



話題 Press release summary



部門 通讯, 消费者, 金融, 业务, Venture Capital & PE, 数字, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network