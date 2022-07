Friday, 8 July 2022, 17:05 HKT/SGT Share: 玄武云正式登陸港交所:核心競爭優勢明顯 行業地位獨佔鰲頭

香港, 2022年7月8日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道,近兩年,在新冠疫情等因素的影響之下,企業數字化轉型加速,作為企業數字化轉型發展中的前沿技術,智慧CRM在我國的發展空間及增長潛力被普遍看好,越來越受企業青睞。



今日(07月08日),智慧CRM服務行業中的佼佼者——玄武云科技控股有限公司(以下簡稱「玄武云」)正式於港交所主板掛牌。是次IPO,玄武云的發行價為6.24港元,每手500股,募集資金淨額約為1.84億港元,最终公開發售獲超額認購約42.13倍而觸發回撥機製,國際配售超額認購約2.09倍,一手中簽率為5.23%,招銀國際擔任獨家保薦人。



公開資料顯示,成立於2010年的玄武云,是智慧CRM服務行業的領導者,憑藉雲和全觸點通信、人工智能及數據智能能力,為客戶提供綜合智慧CRM服務,即CRM PaaS服務及CRM SaaS服務,覆蓋客戶全渠道及全生命週期。據弗若斯特沙利文報告,按收入計,玄武云是中國國內最大的智慧CRM服務供應商,市佔率為13.8%。



深耕智慧CRM服務行業 坐擁優質龐大的客戶群



玄武云的CRM PaaS服務精細化深耕各個模塊,包括語音及文本驗證碼模塊、通知文本及電話模塊等,使客戶能夠以簡單、高效和靈活的方式獲取及使用滿足其通信需求的通信能力,從而提升客戶黏性,將其轉化為實際收益。



同時,玄武云的CRM SaaS服務能夠使客戶通過涵蓋產品展示、訂單履行、全渠道營銷等服務的後端平台數智化地管理其全生命週期的運作,可覆蓋客戶的全渠道。依託玄武云的銷售雲解決方案,客戶能夠通過線上、線下雙渠道向其終端用戶分銷產品,從而優化用戶體驗,形成強大的核心競爭力。



憑藉強大的技術實力與全面的綜合智慧CRM服務,玄武云獲得了大量優質的客戶群,覆蓋快消品、金融、科技、媒體、TMT、公共事業實體及政企等多個行業。就快消品行業而言,於2021年,公司分別覆蓋食品及飲料分部百強企業中的28家及24家以及日用品及白酒分部百強企業中的20家及10家。就金融行業而言,於2021年,公司分別覆蓋了銀行分部百強企業中的37家和138家受監管證券公司中的30家。就TMT行業而言,於2021年,公司分別覆蓋了互聯網及軟件分部百強企業中的21家及15家。按中國智慧CRM服務市場2020年的收益計,在金融、TMT及政企行業,玄武云分別排名第一、第一及第三,公司的行業領先地位獨佔鰲頭。



業績穩健增長 加大研發投入提升核心競爭力



龐大優質的客戶群,也給玄武云帶來了營收上的持續增長。招股書顯示,2018-2021年,玄武云的總收入分別約為人民幣5.19億元、6.00億元、7.97億元及9.92億元,2018-2021年的複合年增長率為24.1%。於2021年,公司錄得經調整後淨利潤3096.8萬元,較2019年增長129.8%。



此外,為進一步增強公司核心競爭力,擴大競爭優勢,玄武云不斷加大研發投入。公司的研發團隊由268人組成,佔其員工總數的36.2%,為其持續發展構築了強大競爭壁壘。



至於募集資金用途,玄武云表示:公司將募集資金主要用於改善cPaaS技術基礎設施並加強公司在人工智能及數據智能方面的研發能力、增強及擴展公司的CRM SaaS服務、提高銷售及營銷能力的投資以及尋求戰略投資及收購,以擴大和豐富公司現有的CRM SaaS服務,加強公司的技術和擴大公司的客戶群。可以預期,隨著募集資金的到位,公司的綜合競爭實力有望得到進一步增強。



近年來,隨著數字化、雲通信設施的發展,越來越多企業意識到數智化建設的必要性,智慧CRM服務市場出現巨大增長。根據弗若斯特沙利文,智慧CRM服務市場的TAM由2017年的人民幣251億元增至2021年的人民幣718億元,複合年增長率為30.1%。未來智慧CRM服務市場的TAM預計於2026年將增至人民幣2,800億元,自2020年起的複合年增長率為31.3%,空間十分廣闊。



在此背景下,智慧CRM解決方案將在未來的經濟發展中扮演越來越重要的角色,將釋放新的需求潛力。玄武云此番上市,有望憑藉獨特的核心競爭力,高速發展的黃金賽道,充分發揮服務企業、賦能業務的價值,未來盈利水平將會進一步提高,長期增長潛力值得看好。





話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network