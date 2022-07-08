Friday, 8 July 2022, 10:11 HKT/SGT Share: 完美醫療大股東再度增持與公司回購並舉 對未來發展充滿信心

香港, 2022年7月8日 - (亞太商訊) - 香港最大的醫療集團之一——完美醫療健康管理有限公司（「完美醫療」或「公司」），股票代碼：1830.HK）連同其附屬公司（統稱「集團」）欣然宣佈，於2022年7月4日及5日，執行董事、主席、兼首席執行官歐陽江醫生（「歐陽醫生」）再度增持共7,500,000股，總代價合共3,067.5萬港元。是次再度增持後，歐陽醫生合共持有909,287,383股，持有比例由72.92%上升至73.33%。同時，於2022年7月4日，本公司根據購回授權購回1,000,000股，總代價合共397.8萬港元，佔本公司已發行股本總額的0.08%。



本公司於6月下旬公佈2021/22財年全年業績。去年在疫情的影響下，本公司收入仍增長23.9%，創下13.5億港元的歷史新高。公司股東應得利潤為3.05億港元。經調整兩個年度的一次性政府補貼後，本公司的經調整純利增長為29.8%。以穩健的財務狀況為基礎，積極探索醫療項目併購及全球化的擴張策略，引領公司實現可持續增長。



歐陽醫生表示：「是次增持顯示本人對本公司的未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持本人於公司的股權，並長期看好公司發展。隨著疫情影響的減弱，公司已準備好利用後疫情時代的市場機會，應對顧客需求的反彈。未來，公司將透過加大內部增長，積極尋求醫療項目併購及進行優化整合，為客戶提供更多優質服務。展望未來，公司將增加醫療服務比重的同時，也會推進國際業務的發展，令公司進一步成為跨國醫療集團。」



關於完美醫療健康管理有限公司

完美醫療健康管理有限公司成立於 2003 年，是一家跨國醫療集團，是香港最大的醫療集團之一。集團現主要分佈於香港、中國、澳門、澳洲和新加坡，服務總面積約為 322,000平方呎。我們的專業服務涉及廣泛，並保證最大的安全性和療效。公司於2021年5月27日獲納入MSCI香港小型股指數，顯示資本市場對本公司表現及投資價值的認可和肯定。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

July 4, 2022, 13:14 HKT/SGT 完美醫療公佈2021/22財年全年業績 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

   