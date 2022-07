Wednesday, 6 July 2022, 13:02 HKT/SGT Share: 中再產險發佈再保險行業 首個新能源汽車保險定價風控模型

香港, 2022年7月6日 - (亞太商訊) - 2022年7月5日,中國財產再保險有限責任公司(以下簡稱“中再產險”)在北京舉辦新能源汽車保險創新研討會,發佈再保險行業首個新能源汽車定價風控模型——“再·途”新能源汽車定價模型。工信部和中國銀保監會相關司局、部門的同志參加會議。







近年來,新能源汽車行業迎來高速增長,根據工信部發佈的資料,今年以來,我國新能源汽車市場滲透率快速提升。2021年12月底,中國保險行業協會發佈《新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》和《新能源汽車商業保險純風險基准保費表(試行)》,半年以來市場運行平穩,在滿足消費者新能源汽車專屬保障需求,助力我國新能源汽車產業發展方面發揮了積極作用。我國新能源汽車屬於新興產業,需要不斷豐富基礎資料,完善精算定價技術,更好地服務廣大新能源汽車使用者。



2021年6月,中再產險與中國汽車工程研究院股份有限公司共同發起設立汽車保險聯合實驗室,專注於新能源汽車保險的研究和風險管控,致力構建涵蓋全場景的新能源汽車自動核保與主動監測模型體系。聯合實驗室通過對6000余萬條行業保險資料、340多萬條車機動態資料進行大資料採擷和機器學習,推出“再·途”新能源車保險定價風控模型。“再·途”新能源汽車保險定價風控模型分為保險定價模型和風控報警模型,能夠匹配保險定價、保險風控功能需求;從場景定位的角度,分為熱失控定價風控模型、車損險定價風控模型和三責險定價風控模型,能夠覆蓋車輛電池熱失控引發相關風險的定價和風控報警、車輛損失引發風險的定價和風控以及危險駕駛行為引發協力廠商責任的定價和風控。該模型採用GLM、GAM、隨機森林、Yolo、ResNet、Transformer等國內外前沿精算技術和人工智慧神經網路方法,具有可解釋、高精度、可反覆運算等特點。



中再產險總經理張仁江表示,中再產險長期致力於打造智慧交通生態圈,為行業提供新能源車險的風險管理與技術解決方案,此次發佈的“再·途”新能源汽車保險定價風控模型是通過神經網路深度學習等全球領先的機器學習演算法,研發推出新能源車險定價風控大模型,將有助於促進汽車行業與保險行業的協同發展和融合創新。



中再集團總裁和春雷表示,保險行業多年來積累的各類風險管理經驗可以幫助新能源車行業實現從前期研發到後市場的全產業鏈風險閉環管理,實現從單純的風險補償轉向風險減量管理的跨越。同時,保險行業可以充分利用保險資金期限長、規模大、來源穩定等獨特優勢,通過債券、股票、資管產品等方式,支援新能源車全產業鏈的發展。中再集團將持續在科技創新、資源聚合、平臺共建、數位化轉型等領域加快創新,為行業輸出更多公共產品。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 替代能源, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network