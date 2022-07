天韵國際獲中國罐頭工業協會頒發「社會責任典範」、「突出貢獻先進單位」及「十強企業（出口）」榮譽稱號

香港, 2022年7月5日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈,集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司(「山東天同食品」)榮獲中國罐頭工業協會授予「十三五」罐頭產業領域「社會責任典範」、「突出貢獻先進單位」及2020年度中國罐頭產業「十強企業(出口)」榮譽稱號,以表彰山東天同食品在中國罐頭行業品牌打造三年專項行動中所作出的突出貢獻。

日前,中國罐頭工業協會第六次會員代表大會暨六屆一次理事會會議於北京召開,以線上線下相結合的方式,全方位探討分析中國罐頭行業現狀與未來的發展趨勢,以及在推動產業發展方面可擔當的角色。會議同時對行業中作出突出貢獻的先進單位進行表彰,其中山東天同食品憑藉產品的優良品質、先進的食品生產工藝、務實創新的精神及認真踐行食品安全準則,致力發揮行業模範的帶頭作用,贏得理事會的一致認可。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示:「我們很榮幸得到中國罐頭工業協會的認可,這是對集團綜合實力的高度肯定。面向未來,集團將全面貫徹創新發展理念,推動產品研發創新,提升食品生產工藝水平,繼續推出多類別及口味的高品質產品並加強食品安全管理體系,進一步加快升級轉型及生產技術突破,深入拓展國內外市場,發揮集團的行業影響力和履行社會責任,積極帶動行業踐行高質量發展,力爭成爲中國內地以至國際水果製品及飲料的龍頭企業之一,以回饋社會和消費者對我們的支持和信任。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司(「本公司」集團「統稱(及其附屬公司)」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品,(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品,作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一,時刻緊貼嚴 格的國際生產標準,並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品(高級)、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證,集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時,在國內,集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業,供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016年起,集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可, 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年,集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年,集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情,請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





