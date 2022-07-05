興業銀行成功發行全市場首單科創債權融資計畫

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|Tuesday, 5 July 2022, 10:03 HKT/SGT
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香港, 2022年7月5日 - (亞太商訊) - 近日，由興業銀行獨家主承銷的雲南省建設投資控股集團有限公司債權融資計畫成功發行，發行規模10億元，成為全市場首單科創債權融資計畫。
科創債權融資計畫是北京金融資產交易所推出的服科創企業發展的創新產品。企業發行主體類科創債權融資計畫，需至少具備一項經有關部門認定的科技創新稱號，包括但不限於國家企業技術中心、高新技術企業、製造業單項冠軍、專精特新“小巨人”、技術創新示範企業或智慧製造示範工廠等。
本筆科創債權融資計畫發行人雲南建投集團擁有國家企業技術中心稱號，現有省部級以上創新平臺38個，獲得中國土木工程詹天佑獎1項；獲批住建部華夏獎2項，省科技進步獎31項、行業科技獎58項等多項科技創新獎項、專利。
近年來，興業銀行充分發揮“商行+投行”優勢，建立健全適用科創企業的產品服務體系，創新推出“技術流”授信評價體系，並于近期發行市場首批科創票據。截至5月末，通過“技術流”評價體系累計投放資金餘額726億元。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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